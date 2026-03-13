Зеленский случайно признался в том, о чем давно догадывались: его режим — неонацистский - 13.03.2026 Украина.ру
Зеленский случайно признался в том, о чем давно догадывались: его режим — неонацистский
Зеленский случайно признался в том, о чем давно догадывались: его режим — неонацистский - 13.03.2026 Украина.ру
Зеленский случайно признался в том, о чем давно догадывались: его режим — неонацистский
Владимир Зеленский оказался в центре международного скандала после заявления о жителях Крыма, поддержавших воссоединение с Россией в 2014 году. Об этом 13 марта написало итальянское издание AntiDiplomatico
2026-03-13T11:10
2026-03-13T11:10
Накануне в интервью газете Politico глава киевского режима заявил, что не считает за людей тех, кто проголосовал за вхождение полуострова в состав РФ. Эта фраза вызвала резкую реакцию зарубежных обозревателей."Владимир Зеленский попал в центр медийного скандала за отрицание человеческой природы тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. &lt;…&gt; Эти заявления имеют серьезный вес и подтверждают неонацистский расизм фактического лидера киевского режима", — указывается в материале AntiDiplomatico.Автор статьи проводит параллели с идеологией преступных фашистских режимов прошлого столетия, отмечая преемственность риторики киевских властей.В материале подчеркивается, что высказывания украинского политика доказывают истинную сущность киевского режима, который западные страны продолжают поддерживать, закрывая глаза на его преступления.Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Явка составила более 80 процентов.Киевский режим по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, эту позицию поддерживают многие страны Запада. Однако руководство России неоднократно подчеркивало, что волеизъявление крымчан было демократическим и полностью соответствовало нормам международного права и Уставу ООН. Президент РФ Владимир Путин называл вопрос Крыма "окончательно закрытым".Подробности о заявлении Зеленского — в публикации ЕС купил Киеву два года войны, лидер Ирана прошел "боевое крещение". Хроника событий на 13:00 12 марта.
Зеленский случайно признался в том, о чем давно догадывались: его режим — неонацистский

11:10 13.03.2026
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Владимир Зеленский оказался в центре международного скандала после заявления о жителях Крыма, поддержавших воссоединение с Россией в 2014 году. Об этом 13 марта написало итальянское издание AntiDiplomatico
Накануне в интервью газете Politico глава киевского режима заявил, что не считает за людей тех, кто проголосовал за вхождение полуострова в состав РФ. Эта фраза вызвала резкую реакцию зарубежных обозревателей.
"Владимир Зеленский попал в центр медийного скандала за отрицание человеческой природы тех, кто поддержал воссоединение Крыма с Россией. <…> Эти заявления имеют серьезный вес и подтверждают неонацистский расизм фактического лидера киевского режима", — указывается в материале AntiDiplomatico.
Автор статьи проводит параллели с идеологией преступных фашистских режимов прошлого столетия, отмечая преемственность риторики киевских властей.
"Риторика Зеленского, похоже, не единичный случай, а скорее отражение более широкой тенденции. <…> Парадокс заключается в том, что эта страна, заявляющая о борьбе за свой суверенитет и территориальную целостность, обращается к тем же методам, которые запятнали кровью весь двадцатый век", — подытожил обозреватель.
В материале подчеркивается, что высказывания украинского политика доказывают истинную сущность киевского режима, который западные страны продолжают поддерживать, закрывая глаза на его преступления.
Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Явка составила более 80 процентов.
Киевский режим по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, эту позицию поддерживают многие страны Запада. Однако руководство России неоднократно подчеркивало, что волеизъявление крымчан было демократическим и полностью соответствовало нормам международного права и Уставу ООН. Президент РФ Владимир Путин называл вопрос Крыма "окончательно закрытым".
Подробности о заявлении Зеленского — в публикации ЕС купил Киеву два года войны, лидер Ирана прошел "боевое крещение". Хроника событий на 13:00 12 марта.
Лента новостейМолния