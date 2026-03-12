https://ukraina.ru/20260312/es-kupil-kievu-dva-goda-voyny-lider-irana-proshel-boevoe-kreschenie-khronika-sobytiy-na-1300-12-marta-1076687850.html

ЕС купил Киеву два года войны, лидер Ирана прошел "боевое крещение". Хроника событий на 13:00 12 марта

МИД Ирана подтвердил ранение нового верховного лидера. В то же время украинские депутаты готовят сценарий отмены выборов на несколько лет. Между тем Владимир Зеленский перестал считать людьми тех, кто не разделяет его политическую истерию. Что касается недавнего удара по Брянску, эксперт назвал способ остановить террор британскими ракетами

Новый верховный лидер Исламской республики Моджтаба Хаменеи получил ранение, однако его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.Багаи также раскрыл детали процедуры избрания преемника. По его словам, на пост нового верховного лидера претендовали три или четыре кандидата, однако большинство членов Совета экспертов сделали выбор в пользу Моджтабы Хаменеи, сына бывшего верховного лидера.Касаясь вопроса о возможном прекращении огня, представитель внешнеполитического ведомства дал понять, что Тегеран разочарован предыдущими договоренностями. Он напомнил, что в июне 2025 года после 12 дней боевых действий США и Израиль предложили остановить конфликт."Это прекращение огня было фарсом. Поэтому сейчас вся страна полна решимости защищать себя", — заявил Багаи, подчеркнув, что Иран сосредоточен на защите территориальной целостности и суверенитета.Стоит напомнить, что в субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам."Повоюйте еще": ЕС заплатит Украине за затягивание конфликтаЧто касается украинского кризиса, страны Евросоюза пообещали Киеву финансовую поддержку в обмен на продолжение боевых действий, что фактически отодвигает перспективу проведения выборов на Украине на неопределенный срок. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в пропрезидентской партии "Слуга народа".По словам собеседника издания, европейские партнеры дали Киеву понять, что готовы финансировать Украину при условии, что конфликт будет продолжаться."Европейцы сказали: "Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги". Под их влиянием Зеленский дал задание политическому руководству разработать сценарий, по которому на Украине еще несколько лет не будет выборов и как в такой ситуации будет работать Рада", — отметил источник.Как сообщило издание, украинские депутаты возлагали большие надежды на переговорный процесс, однако он был приостановлен из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В результате в парламенте все больше уверены, что выборы в ближайшее время не состоятся."Нет конкретных дедлайнов для наработки законодательства о выборах. На заседаниях рабочей группы обсуждают различные варианты и возможные риски, но это small talk без конкретных результатов", — добавил один из представителей "Слуги народа".Тема финансовой подпитки Киева активно обсуждается и в западных СМИ. Как писало Politico, Евросоюз планирует выделить Украине 30 миллиардов евро в форме двусторонних кредитов, не требующих одобрения всего блока. Западные страны надеются, что этой суммы хватит Киеву, чтобы "полгода оставаться на плаву".ЕС намерен направить деньги в обход Венгрии и Словакии, которые блокируют основной займ в размере 90 миллиардов евро. При этом, как отмечала Financial Times, без этого финансирования Украине грозит финансовый коллапс уже во втором квартале текущего года.Крымчане для Зеленского — нелюди, а дружба с Россией — лишь препятствие на "пути к миру"Между тем Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Politico выступил с очередным резким заявлением в адрес жителей Крыма, поддержавших воссоединение полуострова с Россией в 2014 году.По словам Зеленского, он не считает людьми тех, кто одобрил вхождение Крыма в состав Российской Федерации."Я знаю много людей, которые после 2014 года... У нас было много разговоров, диалогов... Ситуация с Крымом так изменила их всех. Для меня они не партнеры, не друзья, даже не люди... Они поддержали это", — заявил украинский политик.Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. Тогда 96,77 процента избирателей в Крыму и 95,6 процента в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Явка составила более 80 процентов.Киевский режим по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, эту позицию поддерживают многие страны Запада. Однако руководство России неоднократно подчеркивало, что волеизъявление крымчан было демократическим и полностью соответствовало нормам международного права и Уставу ООН. Президент РФ Владимир Путин называл вопрос Крыма "окончательно закрытым".Помимо этого, Зеленский в интервью заявил, что задача достижения мира для него стоит выше эмоций и личного отношения к Владимиру Путину."Нет, никто не говорит, что кто-то будет дружить друг с другом. Никакой дружбы. Он пытался оккупировать нас. Мы ответили, и он потерял много военных. Поэтому понятно такое отношение, но нам нужен мир. Мир — это не эмоциональная вещь. Ненависть — это эмоции. Дело не в личном отношении. Дело не в личностях", — сказал Зеленский.Это заявление контрастирует с прежней риторикой украинского политика, который неоднократно позволял себе оскорбительные выпады в адрес российского руководства и исключал любые переговоры. Ранее в офисе Зеленского неоднократно заявляли, что мирные переговоры с Россией невозможны до выхода на границы 1991 года.Теперь же, судя по новым заявлениям, в Киеве, похоже, начинают осознавать необходимость поиска дипломатических решений. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и открыта к мирному урегулированию, однако киевский режим на протяжении длительного времени демонстрировал полную неготовность к диалогу.Кнутов объяснил, почему Лондону стоит готовиться к "ответке"Для удара по российскому городу Вооруженные силы Украины применили британские крылатые ракеты Storm Shadow, однако отвечать за это должна не только Украина, но и Великобритания как страна-поставщик. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал военный эксперт Юрий Кнутов."Судя по тому, что делают США и Израиль, мы можем ответить британцам, но это всё-таки не наш путь. Наш ответ должен быть связан с нанесением ударов по местам доставки крылатых ракет и любой военной техники в целом. Больше работать по Одессе, причём не только по грузам, но и по кораблям, которые везут оружие", — отметил эксперт.По мнению Кнутова, российским военным следует также наносить удары по аэродромам базирования украинских бомбардировщиков Су-24, с которых ВСУ атаковали Брянск. Именно эти самолеты являются носителями британских ракет.Ранее российское посольство в Лондоне обвинило Великобританию в прямой причастности к ракетному обстрелу Брянска. В дипмиссии настаивают, что без участия британцев эта атака была бы невозможна, поскольку именно Лондон поставляет киевскому режиму дальнобойное оружие для ударов по мирным городам.Во вторник, 10 марта, украинские военные нанесли удар по жилым кварталам Брянска семью крылатыми ракетами Storm Shadow британского производства. В результате целенаправленной атаки на мирных граждан шесть человек погибли, количество пострадавших возросло до 42, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.По данным следствия, атака была совершена при участии военнослужащих Главного управления разведки Минобороны Украины, ВСУ, иных украинских формирований, а также представителей высшего военного и политического руководства Украины.Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Подробнее — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ под Харьковом превратили Волчью в реку смерти для 159-й бригады ВСУ

