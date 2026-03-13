https://ukraina.ru/20260313/kiev-tozhe-ne-spryatalsya-vzryvy-progremeli-v-stolitse-ukrainy-1076737499.html

Киев тоже не спрятался: взрывы прогремели в столице Украины

Российские силы нанесли массированный комбинированный удар по объектам противника на территории Украины, применив ракетное вооружение и ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом 13 марта сообщил Телеграм-канал "Дневник Десантника"

В ходе ночной атаки ракеты и группы БПЛА нанесли удары по Чугуеву в Харьковской области. Ударные беспилотники "Герань" поразили цели в городе Каменское Днепропетровской области. По информации источников, в результате попаданий в городе частично пропало электроснабжение.Также российские беспилотники нанесли удары по объектам в Павлограде Днепропетровской области. В настоящий момент новые группы ударных дронов следуют в направлении Днепропетровской области для поражения целей.Во временно оккупированном Запорожье после прилета ударных беспилотников прогремели мощные взрывы, начался сильный пожар. Часть города осталась без света и водоснабжения. Местные жители сообщают о критической ситуации в отдельных районах. Кроме того, украинские паблики пишут о взрывах в Киеве, однако детали и последствия ударов по столице пока уточняются, подытожил Телеграм-канал "Дневник Десантника".Между тем российские силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее одной из самых продолжительных атак на город.

2026

Новости

