Киев тоже не спрятался: взрывы прогремели в столице Украины - 13.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260313/kiev-tozhe-ne-spryatalsya-vzryvy-progremeli-v-stolitse-ukrainy-1076737499.html
Киев тоже не спрятался: взрывы прогремели в столице Украины
Киев тоже не спрятался: взрывы прогремели в столице Украины - 13.03.2026 Украина.ру
Киев тоже не спрятался: взрывы прогремели в столице Украины
Российские силы нанесли массированный комбинированный удар по объектам противника на территории Украины, применив ракетное вооружение и ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом 13 марта сообщил Телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-03-13T10:40
2026-03-13T10:40
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
сводка сво
спецоперация
вс рф
удары
ракетные удары по украине
удары по киеву сегодня
днепропетровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076408129_0:196:2200:1434_1920x0_80_0_0_b67a942ee4d26cf82b0001a9ee4bcce4.jpg.webp
В ходе ночной атаки ракеты и группы БПЛА нанесли удары по Чугуеву в Харьковской области. Ударные беспилотники "Герань" поразили цели в городе Каменское Днепропетровской области. По информации источников, в результате попаданий в городе частично пропало электроснабжение.Также российские беспилотники нанесли удары по объектам в Павлограде Днепропетровской области. В настоящий момент новые группы ударных дронов следуют в направлении Днепропетровской области для поражения целей.Во временно оккупированном Запорожье после прилета ударных беспилотников прогремели мощные взрывы, начался сильный пожар. Часть города осталась без света и водоснабжения. Местные жители сообщают о критической ситуации в отдельных районах. Кроме того, украинские паблики пишут о взрывах в Киеве, однако детали и последствия ударов по столице пока уточняются, подытожил Телеграм-канал "Дневник Десантника".Между тем российские силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее одной из самых продолжительных атак на город.
удары по киеву сегодня
днепропетровская область
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/05/1076408129_157:0:2069:1434_1920x0_80_0_0_535a58f18764023904719ce3aded8278.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, новости сво сейчас, новости сво россия, сводка сво, спецоперация, вс рф, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, днепропетровская область, украина, киев
СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, сводка СВО, Спецоперация, ВС РФ, удары, ракетные удары по Украине, удары по Киеву сегодня, Днепропетровская область, Украина, Киев

Киев тоже не спрятался: взрывы прогремели в столице Украины

10:40 13.03.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать в
ДзенTelegram
Российские силы нанесли массированный комбинированный удар по объектам противника на территории Украины, применив ракетное вооружение и ударные беспилотные летательные аппараты. Об этом 13 марта сообщил Телеграм-канал "Дневник Десантника"
В ходе ночной атаки ракеты и группы БПЛА нанесли удары по Чугуеву в Харьковской области. Ударные беспилотники "Герань" поразили цели в городе Каменское Днепропетровской области. По информации источников, в результате попаданий в городе частично пропало электроснабжение.
Также российские беспилотники нанесли удары по объектам в Павлограде Днепропетровской области. В настоящий момент новые группы ударных дронов следуют в направлении Днепропетровской области для поражения целей.
Во временно оккупированном Запорожье после прилета ударных беспилотников прогремели мощные взрывы, начался сильный пожар. Часть города осталась без света и водоснабжения. Местные жители сообщают о критической ситуации в отдельных районах.
Кроме того, украинские паблики пишут о взрывах в Киеве, однако детали и последствия ударов по столице пока уточняются, подытожил Телеграм-канал "Дневник Десантника".
Между тем российские силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее одной из самых продолжительных атак на город.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиясводка СВОСпецоперацияВС РФударыракетные удары по Украинеудары по Киеву сегодняДнепропетровская областьУкраинаКиев
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:45Мирный фронт волонтеров-прилепенцев
10:40Киев тоже не спрятался: взрывы прогремели в столице Украины
10:32Зеленский прибыл в Париж, в киевских маршрутках подорожал проезд. Главные новости к этому часу
10:25Тегеран бросает вызов: никакой быстрой победы США не будет
10:10Налет на Крым: силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время
10:00Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта
09:4612 марта 2026 года, вечерний эфир
08:20Главное за ночь 13 марта
08:00Иосиф II: сделать Австрию великой снова
07:58Обломки БПЛА на проезжей части. ПВО за ночь уничтожила почти две сотни вражеских дронов над Россией
07:27Израиль переживает "исторические дни". Конфликт на Ближнем Востоке
07:00Фёдор Лукьянов: Трамп отшучивается о связях России и Ирана, но это все больше переплетается с Украиной
06:55С яслей будут украинцев готовить к реваншу. Эксперты и политики о том, как закончить конфликт на Украине
06:50Спецоперация на минувшей неделе. Противник потерял инициативу, но сдаваться не собирается
06:40Депутаты — наименьшая проблема: как Зеленский лишает Украину внешнего финансирования
06:30"Нет мовы - нет лечения". Как языковая политика Украины превращается в медицинский нацизм
06:20Американская парадигма: Трамп сталкивает своих потенциальных преемников, чтобы выбрать наследника MAGA
06:10Полковник Алехин: "На дне реки Волчья оказались тысячи пропавших без вести солдат ВСУ"
06:00Юбилей, нефть и "Файлы Эпштейна". Почему Трамп начал войну, которую не поддерживают даже американцы
05:50"Де-факто ООН мертва": ситуация вокруг Ирана подтвердила недееспособность организации — Станкевич
Лента новостейМолния