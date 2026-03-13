Налет на Крым: силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время - 13.03.2026 Украина.ру
Налет на Крым: силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время
Налет на Крым: силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время - 13.03.2026 Украина.ру
Налет на Крым: силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время
Минувшей ночью над регионами страны уничтожено 176 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 13 марта сообщили в Министерстве обороны РФ
Наибольшее количество дронов было сбито над Крымским полуостровом — 80 БПЛА. Еще 29 беспилотников ликвидированы над территорией Адыгеи, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря. Также отражены атаки в Ростовской, Брянской, Курской областях, над Ставропольским краем и над акваторией Черного моря. По одному беспилотнику уничтожено над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Республикой Татарстан. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее одной из самых продолжительных атак на город за последнее время. По его словам, силы ПВО сбили 53 беспилотника, и, к счастью, обошлось без пострадавших. В то же время зафиксированы незначительные повреждения. В районе Нижней Голландии ударной волной выбило семь окон, а обломки сбитого БПЛА стали причиной пожара в гараже. На улице Генерала Острякова осколок пробил крышу жилого дома. В районах Золотого пляжа и балки Бермана после падения сбитых дронов загорелись лесная подстилка и трава. В садоводческих товариществах у Монастырского и Фиолентовского шоссе повреждены крыша пристройки частного дома и остекление окна. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта.
Минувшей ночью над регионами страны уничтожено 176 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 13 марта сообщили в Министерстве обороны РФ
Наибольшее количество дронов было сбито над Крымским полуостровом — 80 БПЛА. Еще 29 беспилотников ликвидированы над территорией Адыгеи, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря.
Также отражены атаки в Ростовской, Брянской, Курской областях, над Ставропольским краем и над акваторией Черного моря. По одному беспилотнику уничтожено над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Республикой Татарстан.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее одной из самых продолжительных атак на город за последнее время. По его словам, силы ПВО сбили 53 беспилотника, и, к счастью, обошлось без пострадавших.
В то же время зафиксированы незначительные повреждения. В районе Нижней Голландии ударной волной выбило семь окон, а обломки сбитого БПЛА стали причиной пожара в гараже.
На улице Генерала Острякова осколок пробил крышу жилого дома. В районах Золотого пляжа и балки Бермана после падения сбитых дронов загорелись лесная подстилка и трава. В садоводческих товариществах у Монастырского и Фиолентовского шоссе повреждены крыша пристройки частного дома и остекление окна.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта.
Лента новостейМолния