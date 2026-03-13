https://ukraina.ru/20260313/nalet-na-krym-sily-pvo-otrazili-odnu-iz-samykh-massirovannykh-atak-za-poslednee-vremya--1076736368.html

Налет на Крым: силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время

Налет на Крым: силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время - 13.03.2026 Украина.ру

Налет на Крым: силы ПВО отразили одну из самых массированных атак за последнее время

Минувшей ночью над регионами страны уничтожено 176 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 13 марта сообщили в Министерстве обороны РФ

Наибольшее количество дронов было сбито над Крымским полуостровом — 80 БПЛА. Еще 29 беспилотников ликвидированы над территорией Адыгеи, 25 — над Краснодарским краем, 18 — над акваторией Азовского моря. Также отражены атаки в Ростовской, Брянской, Курской областях, над Ставропольским краем и над акваторией Черного моря. По одному беспилотнику уничтожено над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Республикой Татарстан. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал произошедшее одной из самых продолжительных атак на город за последнее время. По его словам, силы ПВО сбили 53 беспилотника, и, к счастью, обошлось без пострадавших. В то же время зафиксированы незначительные повреждения. В районе Нижней Голландии ударной волной выбило семь окон, а обломки сбитого БПЛА стали причиной пожара в гараже. На улице Генерала Острякова осколок пробил крышу жилого дома. В районах Золотого пляжа и балки Бермана после падения сбитых дронов загорелись лесная подстилка и трава. В садоводческих товариществах у Монастырского и Фиолентовского шоссе повреждены крыша пристройки частного дома и остекление окна. О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Причина срыва переговоров, провалы ВСУ, ставка ЕС на конфликт. Хроника событий на утро 13 марта.

