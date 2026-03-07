"Лузер Ближнего Востока", обещание "очень серьёзного удара" и проблемы с Баку. Итоги 7 марта - 07.03.2026 Украина.ру
"Лузер Ближнего Востока", обещание "очень серьёзного удара" и проблемы с Баку. Итоги 7 марта
"Лузер Ближнего Востока", обещание "очень серьёзного удара" и проблемы с Баку. Итоги 7 марта
Президент США Дональд Трамп пообещал "очень серьёзный удар" по Ирану и назвал Исламскую Республику "лузером". МИД РФ призвал Азербайджан и Иран к благоразумию
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал извинение властей Ирана."Иран, которого бьют вдребезги, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке и пообещал, что больше не будет по ним стрелять. Это обещание было дано только из-за непрерывной атаки США и Израиля. Они стремились захватить и управлять Ближним Востоком", — написал Трамп.Он заявил, что впервые Иран проиграл окружающим странам."Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл окружающим странам Ближнего Востока. Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я сказал: "Пожалуйста!" Иран больше не является "Задирой Ближнего Востока", он вместо этого "ЛУЗЕР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА", и останется таким на протяжении многих десятилетий, пока не капитулирует или, что более вероятно, полностью не распадется!" — хвастался Трамп.Он также пообещал мощный удар по Ирану."Сегодня (7 марта – ред.) по Ирану будет нанесен очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана в настоящее время серьёзно рассматриваются для полного уничтожения и неминуемой смерти районы и группы людей, которые до этого момента не рассматривались как цели", — подытожил Трамп.Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил о том, что Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны первыми."Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае атак с их стороны на Иран. &lt;...&gt; Мы много раз говорили, что они наши братья. &lt;...&gt; И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе", — заявил Пезешкиан.Он принёс им извинения, отметив, что иранские военные приняли все необходимые меры для защиты ИРИ от нападения США и Израиля. Политик призвал урегулировать имеющиеся противоречия путем дипломатии вместо того, чтобы "быть игрушками Вашингтона и Тель-Авива".Однако затем Центр командования Вооружённых сил Ирана заявил, что Исламская Республика продолжит удары по американским и израильским базам по всему Ближнему Востоку."Все военные базы и другие объекты, принадлежащие США и Израилю на земле, море или в космосе по всему региону, будут считаться главными целями ударов", — указывалось в заявлении Центра командования.Тем временем растёт напряжение между Ираном и Азербайджаном. Так, 6 марта Служба государственной безопасности Азербайджана обвинила Корпус стражей исламской революции в подготовке покушения на одного из азербайджанских общественных деятелей."В ходе расследования установлено, что КСИР готовил план покушения на одного из общественных деятелей в Азербайджане. Для этого местным лицам были даны указания провести фото- и видеосъемку места работы предполагаемой цели, а также приобрести оружие и транспортное средство", — указывалось в видеоматериале СГБ Азербайджана, распространённом гостелеканалом АзТВ.По данным службы, двое граждан Ирана якобы вступили в преступную связь с гражданином Азербайджана и организовали незаконное перемещение на территорию страны взрывных устройств. Когда происходили данные события, не уточняется.По информации ведомства, двое граждан Азербайджана привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушения на общественного деятеля, а ещё один - по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Они арестованы.Позднее стало известно о задержании ещё нескольких граждан Азербайджана."В результате комплексных контрразведывательных мероприятий СГБ Азербайджана предотвращены террористические провокации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран - КСИР. Задержанные в рамках дела граждане Азербайджана Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев, Рашад Рустамов, Хадиджа Агаева, Эльвин Ахмедов, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев признали, что выполняли задания людей, связанных с КСИР. Они получали взрывные устройства и выполняли поручения, связанные с подготовкой покушений", — говорилось в сообщении СГБ.Следствие утверждает, что организацией этих действий якобы занимался офицер разведывательного подразделения КСИР - полковник Али Ашгар Бордбар Шерами."В международный розыск объявлены граждане Ирана Ясер Рахим Занки, Бейнам Рустамзаде Сахибали, Хафиз Тавассоли и Шейхзаде Саджад Мохаммад Сати Софи Эвад. Их подозревают в сборе разведданных и подготовке террористических действий для дестабилизации ситуации в Азербайджане. Суд уже вынес приговор четырем фигурантам дела. Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов получили по шесть лет и шесть месяцев лишения свободы", — отмечалось в сообщении.По данным азербайджанского СГБ, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев обвиняются в подготовке покушения на жизнь государственного или общественного деятеля."Эльвину Ахмедову вменяют незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста", — отметили в службе.Примечательно, что ранее во время осложнения российско-азербайджанских отношений в Баку были задержаны российские журналисты, а также несколько туристов прибывших в Азербайджан. И их также обвинили в "шпионаже".Осложнение отношений Баку с Тегераном началось в четверг, 5 марта. Тогда МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не запускал беспилотники в сторону Азербайджана, а иранские вооруженные силы расследуют инцидент.Позднее, 7 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что иранские власти не нападали на Азербайджан.Ряд экспертов полагает, что Азербайджан может принять участие в войне американо-израильской коалиции, прозванной недоброжелателями "коалицией Эпштейна", против Ирана на стороне коалиции."В создавшейся ситуации Алиеву, возможно, придётся за то, что ему достанется в итоге (Зангезурский коридор — Ред.) заплатить. Но, совершенно понятно, что Алиев будет вмешиваться только тогда, когда американцы и Израиль завершат первый этап боевой работы по противостоянию с Ираном. Тогда, когда воздух будет полностью за американцами, когда ПВО будет погашено, когда будут уничтожены основные базы иранских ПВО и басиджей — бойцов революционного корпуса и так далее. Это всё на тот этап, когда будет раздроблена инфраструктура, и неизбежно начнутся внутренние волнения", — отметил 7 марта историк и политолог Лев Вершинин.В тот же день министерство иностранных дел России призвало Азербайджан и Иран к благоразумию."Что же касается напряженности, возникшей между Азербайджаном и Ираном, то мы призываем обе стороны - наших стратегических партнеров - проявлять максимальное благоразумие, воздерживаться от непродуманных шагов и не создавать новые разделительные линии в регионе в ущерб принципу добрососедства", — говорилось в опубликованном ведомством 7 марта комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с инцидентом в Нахичевани.Также в субботу ближайший военный союзник Азербайджана — Турция — опровергла сообщение о подготовке к войне. Как заявил в комментарии РИА Новости Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции, сообщения ряда СМИ о том, что назначение руководителей департаментов по ЧС и планированию обороны сделано в рамках подготовки Турции к войне, не соответствуют действительности"В некоторых СМИ появились не соответствующие действительности сообщения, что назначение руководителей департаментов по ЧС и планированию обороны якобы выполнено из-за региональных событий и в рамках подготовки к войне. На самом деле эти департаменты были созданы еще в октябре 2025 года... нынешние назначения не указывают на подготовку к войне, речь идет о заранее запланированной мере, нацеленной на усиление совместных действий организаций в условиях природных катастроф, ЧП и гражданской обороны", — указывалось в заявлении.Центр призвал не обращать внимания на манипулятивные публикации, призванные вызвать массовую панику.До этого официальный вестник Resmi Gazete опубликовал 7 марта указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о назначении руководителей Департаментов по чрезвычайным ситуациям и планировании обороны во всех министерствах, кроме Минобороны.О выстраивании отношений России и США после начала войны в Иране — в статье Татьяны Стоянович "Не доверяй, но разговаривай. Может ли Россия положиться на Трампа после Ирана".
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social прокомментировал извинение властей Ирана.
"Иран, которого бьют вдребезги, извинился и капитулировал перед своими соседями на Ближнем Востоке и пообещал, что больше не будет по ним стрелять. Это обещание было дано только из-за непрерывной атаки США и Израиля. Они стремились захватить и управлять Ближним Востоком", — написал Трамп.
Он заявил, что впервые Иран проиграл окружающим странам.
"Это первый раз за тысячи лет, когда Иран проиграл окружающим странам Ближнего Востока. Они сказали: "Спасибо, президент Трамп". Я сказал: "Пожалуйста!" Иран больше не является "Задирой Ближнего Востока", он вместо этого "ЛУЗЕР БЛИЖНЕГО ВОСТОКА", и останется таким на протяжении многих десятилетий, пока не капитулирует или, что более вероятно, полностью не распадется!" — хвастался Трамп.
Он также пообещал мощный удар по Ирану.
"Сегодня (7 марта – ред.) по Ирану будет нанесен очень сильный удар! Из-за плохого поведения Ирана в настоящее время серьёзно рассматриваются для полного уничтожения и неминуемой смерти районы и группы людей, которые до этого момента не рассматривались как цели", — подытожил Трамп.
Ранее президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан сообщил о том, что Временный руководящий совет Ирана постановил не атаковать соседние страны первыми.
"Совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как в случае атак с их стороны на Иран. <...> Мы много раз говорили, что они наши братья. <...> И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе", — заявил Пезешкиан.
Он принёс им извинения, отметив, что иранские военные приняли все необходимые меры для защиты ИРИ от нападения США и Израиля. Политик призвал урегулировать имеющиеся противоречия путем дипломатии вместо того, чтобы "быть игрушками Вашингтона и Тель-Авива".
Однако затем Центр командования Вооружённых сил Ирана заявил, что Исламская Республика продолжит удары по американским и израильским базам по всему Ближнему Востоку.
"Все военные базы и другие объекты, принадлежащие США и Израилю на земле, море или в космосе по всему региону, будут считаться главными целями ударов", — указывалось в заявлении Центра командования.
Тем временем растёт напряжение между Ираном и Азербайджаном. Так, 6 марта Служба государственной безопасности Азербайджана обвинила Корпус стражей исламской революции в подготовке покушения на одного из азербайджанских общественных деятелей.
"В ходе расследования установлено, что КСИР готовил план покушения на одного из общественных деятелей в Азербайджане. Для этого местным лицам были даны указания провести фото- и видеосъемку места работы предполагаемой цели, а также приобрести оружие и транспортное средство", — указывалось в видеоматериале СГБ Азербайджана, распространённом гостелеканалом АзТВ.
По данным службы, двое граждан Ирана якобы вступили в преступную связь с гражданином Азербайджана и организовали незаконное перемещение на территорию страны взрывных устройств. Когда происходили данные события, не уточняется.
По информации ведомства, двое граждан Азербайджана привлечены к уголовной ответственности за подготовку покушения на общественного деятеля, а ещё один - по статье о незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Они арестованы.
Позднее стало известно о задержании ещё нескольких граждан Азербайджана.
"В результате комплексных контрразведывательных мероприятий СГБ Азербайджана предотвращены террористические провокации, которые планировались к осуществлению в Азербайджане органом спецслужб Исламской Республики Иран - КСИР. Задержанные в рамках дела граждане Азербайджана Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев, Рашад Рустамов, Хадиджа Агаева, Эльвин Ахмедов, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев признали, что выполняли задания людей, связанных с КСИР. Они получали взрывные устройства и выполняли поручения, связанные с подготовкой покушений", — говорилось в сообщении СГБ.
Следствие утверждает, что организацией этих действий якобы занимался офицер разведывательного подразделения КСИР - полковник Али Ашгар Бордбар Шерами.
"В международный розыск объявлены граждане Ирана Ясер Рахим Занки, Бейнам Рустамзаде Сахибали, Хафиз Тавассоли и Шейхзаде Саджад Мохаммад Сати Софи Эвад. Их подозревают в сборе разведданных и подготовке террористических действий для дестабилизации ситуации в Азербайджане. Суд уже вынес приговор четырем фигурантам дела. Тархан Гулиев, Ниджат Агаев, Асад Абдуллаев и Рашад Рустамов получили по шесть лет и шесть месяцев лишения свободы", — отмечалось в сообщении.
По данным азербайджанского СГБ, Нармина Шабанова и Наиб Исмиев обвиняются в подготовке покушения на жизнь государственного или общественного деятеля.
"Эльвину Ахмедову вменяют незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами. Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста", — отметили в службе.
Примечательно, что ранее во время осложнения российско-азербайджанских отношений в Баку были задержаны российские журналисты, а также несколько туристов прибывших в Азербайджан. И их также обвинили в "шпионаже".
Осложнение отношений Баку с Тегераном началось в четверг, 5 марта. Тогда МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не запускал беспилотники в сторону Азербайджана, а иранские вооруженные силы расследуют инцидент.
Позднее, 7 марта, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил по телефону российскому коллеге Владимиру Путину, что иранские власти не нападали на Азербайджан.
Ряд экспертов полагает, что Азербайджан может принять участие в войне американо-израильской коалиции, прозванной недоброжелателями "коалицией Эпштейна", против Ирана на стороне коалиции.
"В создавшейся ситуации Алиеву, возможно, придётся за то, что ему достанется в итоге (Зангезурский коридор — Ред.) заплатить. Но, совершенно понятно, что Алиев будет вмешиваться только тогда, когда американцы и Израиль завершат первый этап боевой работы по противостоянию с Ираном. Тогда, когда воздух будет полностью за американцами, когда ПВО будет погашено, когда будут уничтожены основные базы иранских ПВО и басиджей — бойцов революционного корпуса и так далее. Это всё на тот этап, когда будет раздроблена инфраструктура, и неизбежно начнутся внутренние волнения", — отметил 7 марта историк и политолог Лев Вершинин.
В тот же день министерство иностранных дел России призвало Азербайджан и Иран к благоразумию.
"Что же касается напряженности, возникшей между Азербайджаном и Ираном, то мы призываем обе стороны - наших стратегических партнеров - проявлять максимальное благоразумие, воздерживаться от непродуманных шагов и не создавать новые разделительные линии в регионе в ущерб принципу добрососедства", — говорилось в опубликованном ведомством 7 марта комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с инцидентом в Нахичевани.
Также в субботу ближайший военный союзник Азербайджана — Турция — опровергла сообщение о подготовке к войне. Как заявил в комментарии РИА Новости Центр по борьбе с дезинформацией при управлении по коммуникациям администрации президента Турции, сообщения ряда СМИ о том, что назначение руководителей департаментов по ЧС и планированию обороны сделано в рамках подготовки Турции к войне, не соответствуют действительности
"В некоторых СМИ появились не соответствующие действительности сообщения, что назначение руководителей департаментов по ЧС и планированию обороны якобы выполнено из-за региональных событий и в рамках подготовки к войне. На самом деле эти департаменты были созданы еще в октябре 2025 года... нынешние назначения не указывают на подготовку к войне, речь идет о заранее запланированной мере, нацеленной на усиление совместных действий организаций в условиях природных катастроф, ЧП и гражданской обороны", — указывалось в заявлении.
Центр призвал не обращать внимания на манипулятивные публикации, призванные вызвать массовую панику.
До этого официальный вестник Resmi Gazete опубликовал 7 марта указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о назначении руководителей Департаментов по чрезвычайным ситуациям и планировании обороны во всех министерствах, кроме Минобороны.
О выстраивании отношений России и США после начала войны в Иране — в статье Татьяны Стоянович "Не доверяй, но разговаривай. Может ли Россия положиться на Трампа после Ирана".
