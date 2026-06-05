Туск возложил на Украину ответственность за урегулирование "ненужного конфликта" в отношениях - 05.06.2026 Украина.ру
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Туск возложил на Украину ответственность за урегулирование "ненужного конфликта" в отношениях
Туск возложил на Украину ответственность за урегулирование "ненужного конфликта" в отношениях - 05.06.2026 Украина.ру
Туск возложил на Украину ответственность за урегулирование "ненужного конфликта" в отношениях
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинская сторона сама привела к напряженности в двусторонних отношениях и теперь должна искать решение. Об этом 5 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-05T20:03
2026-06-05T20:03
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Премьер-министр Польши Дональд Туск дал резонансную оценку текущему состоянию польско-украинских отношений, заявив, что ответственность за возникшие разногласия лежит на Киеве."Украинская сторона сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение", — приводит слова Туска польский портал RMF24, комментируя напряженность между двумя странами.Политик уточнил, что в настоящее время переговоры ведутся между его представителями и руководителем офиса президента Владимира Зеленского. Туск призвал украинскую сторону урегулировать конфликт, который он назвал "абсолютно ненужным" и связанным с интерпретацией исторических событий."В настоящее время вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы каким-то образом урегулировать этот абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций", — подчеркнул премьер Польши.Вечером 4 июня на полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин пообщался с представителями зарубежных СМИ. В ходе беседы глава государства сделал несколько значимых заявлений относительно ситуации на Украине. Подробнее в материале Что сказал бы Зеленскому, легитимность киевского режима, "Орешником" - по сараю: Путин про Украину и СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир зеленский, польша, владимир путин, киев
Новости, Украина, Украина.ру, Петербургский международный экономический форум (фонд), Владимир Зеленский, Польша, Владимир Путин, Киев

Туск возложил на Украину ответственность за урегулирование "ненужного конфликта" в отношениях

20:03 05.06.2026
 
© telegram ukr_2025_ruПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинская сторона сама привела к напряженности в двусторонних отношениях и теперь должна искать решение. Об этом 5 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Премьер-министр Польши Дональд Туск дал резонансную оценку текущему состоянию польско-украинских отношений, заявив, что ответственность за возникшие разногласия лежит на Киеве.
"Украинская сторона сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение", — приводит слова Туска польский портал RMF24, комментируя напряженность между двумя странами.
Политик уточнил, что в настоящее время переговоры ведутся между его представителями и руководителем офиса президента Владимира Зеленского. Туск призвал украинскую сторону урегулировать конфликт, который он назвал "абсолютно ненужным" и связанным с интерпретацией исторических событий.
"В настоящее время вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы каким-то образом урегулировать этот абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций", — подчеркнул премьер Польши.
Вечером 4 июня на полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин пообщался с представителями зарубежных СМИ. В ходе беседы глава государства сделал несколько значимых заявлений относительно ситуации на Украине. Подробнее в материале Что сказал бы Зеленскому, легитимность киевского режима, "Орешником" - по сараю: Путин про Украину и СВО
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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