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Туск возложил на Украину ответственность за урегулирование "ненужного конфликта" в отношениях

Туск возложил на Украину ответственность за урегулирование "ненужного конфликта" в отношениях - 05.06.2026 Украина.ру

Туск возложил на Украину ответственность за урегулирование "ненужного конфликта" в отношениях

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинская сторона сама привела к напряженности в двусторонних отношениях и теперь должна искать решение. Об этом 5 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-05T20:03

2026-06-05T20:03

2026-06-05T20:03

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владимир путин

киев

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Премьер-министр Польши Дональд Туск дал резонансную оценку текущему состоянию польско-украинских отношений, заявив, что ответственность за возникшие разногласия лежит на Киеве."Украинская сторона сама привела к этой проблеме, поэтому пусть теперь ищет решение", — приводит слова Туска польский портал RMF24, комментируя напряженность между двумя странами.Политик уточнил, что в настоящее время переговоры ведутся между его представителями и руководителем офиса президента Владимира Зеленского. Туск призвал украинскую сторону урегулировать конфликт, который он назвал "абсолютно ненужным" и связанным с интерпретацией исторических событий."В настоящее время вся ответственность лежит на украинской стороне, чтобы каким-то образом урегулировать этот абсолютно ненужный конфликт исторических интерпретаций", — подчеркнул премьер Польши.Вечером 4 июня на полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин пообщался с представителями зарубежных СМИ. В ходе беседы глава государства сделал несколько значимых заявлений относительно ситуации на Украине. Подробнее в материале Что сказал бы Зеленскому, легитимность киевского режима, "Орешником" - по сараю: Путин про Украину и СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, украина, украина.ру, петербургский международный экономический форум (фонд), владимир зеленский, польша, владимир путин, киев