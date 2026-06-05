Для чего Зеленский написал письмо Путину и чем закончится война Польши с Украиной – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:
00:25 - Письмо Зеленского Путину: что это было?
07:15 - Зачем Зеленский устраивает террор против России и других стран;
16:45 - "Жабагадюкинг": чем закончится конфликт Украины и Польши?
*В материале упоминаются:
- лозунг "Слава Украине", внесённый Министерством юстиции РФ в перечень нацистских;
- Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов;
- ОУН-УПА - организация, деятельность которой признана экстремистской и террористической и запрещена на территории России;
- батальон "Азов", признанный террористическим и экстремистским. Запрещён в России.
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
00:25 - Письмо Зеленского Путину: что это было?
07:15 - Зачем Зеленский устраивает террор против России и других стран;
16:45 - "Жабагадюкинг": чем закончится конфликт Украины и Польши?
*В материале упоминаются:
- лозунг "Слава Украине", внесённый Министерством юстиции РФ в перечень нацистских;
- Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов;
- ОУН-УПА - организация, деятельность которой признана экстремистской и террористической и запрещена на территории России;
- батальон "Азов", признанный террористическим и экстремистским. Запрещён в России.
Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan
ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan
Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru
Наш сайт: ukraina.ru
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