https://ukraina.ru/20260605/dlya-chego-zelenskiy-napisal-pismo-putinu-i-chem-zakonchitsya-voyna-polshi-s-ukrainoy--gasparyan-1079891743.html

Для чего Зеленский написал письмо Путину и чем закончится война Польши с Украиной – Гаспарян

Для чего Зеленский написал письмо Путину и чем закончится война Польши с Украиной – Гаспарян - 05.06.2026 Украина.ру

Для чего Зеленский написал письмо Путину и чем закончится война Польши с Украиной – Гаспарян

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 - Письмо Зеленского Путину:... Украина.ру, 05.06.2026

2026-06-05T20:35

2026-06-05T20:35

2026-06-05T20:35

"азов"

общественная палата

армен гаспарян

россия

польша

украина

владимир зеленский

владимир путин

министерство юстиции

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/05/1079891624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9708dc955bc79c58b71df2847ea153c9.png

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 - Письмо Зеленского Путину: что это было? 07:15 - Зачем Зеленский устраивает террор против России и других стран; 16:45 - "Жабагадюкинг": чем закончится конфликт Украины и Польши? *В материале упоминаются: - лозунг "Слава Украине", внесённый Министерством юстиции РФ в перечень нацистских;- Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов; - ОУН-УПА - организация, деятельность которой признана экстремистской и террористической и запрещена на территории России; - батальон "Азов", признанный террористическим и экстремистским. Запрещён в России. Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyanТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru

россия

польша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

"азов", общественная палата, армен гаспарян, россия, польша, украина, владимир зеленский, владимир путин, министерство юстиции, видео, видео