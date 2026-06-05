Для чего Зеленский написал письмо Путину и чем закончится война Польши с Украиной – Гаспарян - 05.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260605/dlya-chego-zelenskiy-napisal-pismo-putinu-i-chem-zakonchitsya-voyna-polshi-s-ukrainoy--gasparyan-1079891743.html
Для чего Зеленский написал письмо Путину и чем закончится война Польши с Украиной – Гаспарян
Для чего Зеленский написал письмо Путину и чем закончится война Польши с Украиной – Гаспарян - 05.06.2026 Украина.ру
Для чего Зеленский написал письмо Путину и чем закончится война Польши с Украиной – Гаспарян
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 - Письмо Зеленского Путину:... Украина.ру, 05.06.2026
2026-06-05T20:35
2026-06-05T20:35
"азов"
общественная палата
армен гаспарян
россия
польша
украина
владимир зеленский
владимир путин
министерство юстиции
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/05/1079891624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9708dc955bc79c58b71df2847ea153c9.png
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели: 00:25 - Письмо Зеленского Путину: что это было? 07:15 - Зачем Зеленский устраивает террор против России и других стран; 16:45 - "Жабагадюкинг": чем закончится конфликт Украины и Польши? *В материале упоминаются: - лозунг "Слава Украине", внесённый Министерством юстиции РФ в перечень нацистских;- Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов; - ОУН-УПА - организация, деятельность которой признана экстремистской и террористической и запрещена на территории России; - батальон "Азов", признанный террористическим и экстремистским. Запрещён в России. Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyanТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
россия
польша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/05/1079891624_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_23afc79718adb740c6e64020518e4c62.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
"азов", общественная палата, армен гаспарян, россия, польша, украина, владимир зеленский, владимир путин, министерство юстиции, видео, видео
"Азов", общественная палата, Армен Гаспарян, Россия, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Министерство юстиции, Видео

Для чего Зеленский написал письмо Путину и чем закончится война Польши с Украиной – Гаспарян

20:35 05.06.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты РФ Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:

00:25 - Письмо Зеленского Путину: что это было?
07:15 - Зачем Зеленский устраивает террор против России и других стран;
16:45 - "Жабагадюкинг": чем закончится конфликт Украины и Польши?

*В материале упоминаются:
- лозунг "Слава Украине", внесённый Министерством юстиции РФ в перечень нацистских;
- Пётр Порошенко, который внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов;
- ОУН-УПА - организация, деятельность которой признана экстремистской и террористической и запрещена на территории России;
- батальон "Азов", признанный террористическим и экстремистским. Запрещён в России.

Армен Гаспарян в МАХ: max.ru/ASGasparyan

ТГ-канал Армена Гаспаряна: t.me/ASGasparyan

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
"Азов"общественная палатаАрмен ГаспарянРоссияПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийВладимир ПутинМинистерство юстицииВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:35Для чего Зеленский написал письмо Путину и чем закончится война Польши с Украиной – Гаспарян
20:0505.06.26: Азовское море под ударом, заявления Путина на ПМЭФ, на Украине воюют с капустой
20:03Туск возложил на Украину ответственность за урегулирование "ненужного конфликта" в отношениях
19:55Путин заявил о паритете дронов на Украине и отверг провокации Ирана
19:40Киевский экономист признал, что Россия полностью преодолела кризис валютных резервов
19:38Путин рассказал про новые способы ведения войны и разработки БПЛА на Украине
19:30Путин рассказал о нефтегазовых доходах России и её доверительных отношениях
18:54Путин: ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина
18:53Первая задача России, которая решается в рамках СВО — добиться освобождения Донбасса, сказал Путин
18:43Путин рассказал об угрозах экономике и перспективах СВО
18:42Путин назвал письмо Зеленского "хамским" и заявил, что не видит смысла во встрече
18:38Хинштейн рассказал, как встречают бывших пленных граждан в Курской области
18:35Путин рассказал об "изоляции России", МИД РФ - о ядерном оружии Украины. Главное к этому часу
18:22"Прилеты были точнейшие": Ермаков об ударах по Киеву — 12 "Цирконов", "Калибры" и "Искандеры"
18:15Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июня
18:02Пока Путин выступал на ПМЭФ, ВС РФ не теряли время. Новости СВО
18:00Стармер назвал 2030 год возможным сроком нападения России на НАТО
17:42"Украина в заложниках у хамоватого графомана": Коц разобрал, что не так с письмом Зеленского Путину
17:28Карин Кнайсль: "Европа украла будущее у своих граждан"
17:16Путин сделал ряд важный заявлений на ПМЭФ
Лента новостейМолния