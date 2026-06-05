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Путин заявил о паритете дронов на Украине и отверг провокации Ирана

Путин заявил о паритете дронов на Украине и отверг провокации Ирана - 05.06.2026 Украина.ру

Путин заявил о паритете дронов на Украине и отверг провокации Ирана

Президент России Владимир Путин обозначил текущий баланс сил в зоне СВО, указав на преимущество РФ по некоторым видам вооружений, а также прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, призвав к совместной работе для достижения мира. Об этом 5 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-06-05T19:55

2026-06-05T19:55

2026-06-05T20:03

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Владимир Путин сделал ряд заявлений, касающихся хода специальной военной операции и международной обстановки. По словам президента, на поле боя сейчас наблюдается паритет по беспилотникам, при этом на некоторых участках российские силы имеют преимущество. Глава государства подчеркнул, что основные объемы БПЛА поступают Украине с Запада.Говоря о военно-техническом потенциале, Путин отметил уникальность российского арсенала. Он указал, что некоторые виды вооружений, в частности ракетная система "Орешник", отсутствуют у других стран мира.Особую обеспокоенность президент выразил в связи с ударами ВСУ по Запорожской атомной электростанции. "Совсем уже голову потеряли", — прокомментировал он действия Киева. Путин предупредил, что атаки на ЗАЭС опасны не только для региона: ветер с поврежденной станции может подуть и в сторону Европы.В рамках обсуждения ситуации вокруг Ирана и Израиля Владимир Путин заявил, что не фиксировал никаких провокаций со стороны Тегерана, которые могли бы спровоцировать атаку США. По данным Москвы, Иран не стремится к созданию ядерного оружия.Президент назвал правильным решение Дональда Трампа о приостановке боевых действий в регионе. Россия, по словам Путина, поддерживает контакты с США, Ираном и Израилем и готова к совместной работе для приближения мира.Кроме того, глава государства сообщил, что предложение РФ по вывозу обогащенного урана из Ирана остается в силе. Он также подчеркнул, что Россия не поставляла вооружений в Иран в период конфликта, а Тегеран с такими просьбами не обращался.Вечером 4 июня на полях Петербургского международного экономического форума Владимир Путин пообщался с представителями зарубежных СМИ. В ходе беседы глава государства сделал несколько значимых заявлений относительно ситуации на Украине. Подробнее в материале Что сказал бы Зеленскому, легитимность киевского режима, "Орешником" - по сараю: Путин про Украину и СВОБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, иран, сша, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, запорожская аэс, петербургский международный экономический форум (фонд), украина.ру, владимир зеленский, украина