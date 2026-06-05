https://ukraina.ru/20260605/putin-klyuchevye-voprosy-uregulirovaniya-dolzhny-reshat-rossiya-i-ukraina-1079889309.html
Путин: ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина
Путин: ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина - 05.06.2026 Украина.ру
Путин: ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что принципиальные вопросы урегулирования конфликта должны решаться напрямую между Москвой и Киевом. Об этом 5 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-05T18:54
2026-06-05T18:54
2026-06-05T18:54
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Владимир Путин обозначил видение распределения ролей в возможном мирном процессе по Украине. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, российский лидер подчеркнул, что ответственность за решение ключевых вопросов лежит на Москве и Киеве."Ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина, а наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами", — приводит слова президента РИА Новости, которое выступает генеральным информационным партнером форума.Путин не уточнил, о каких именно гарантиях идет речь, однако его заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных форматов будущих переговоров.ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".В форуме участвуют политики из 76 стран. Деловая программа включает свыше 300 мероприятий: форумы ШОС, БРИКС, "Деловой двадцатки" (В20), МСП, креативных индустрий, а также бизнес-диалоги. Президент США Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука на сессию "Россия – США: диалог культур". Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия — США".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, украина, москва, дональд трамп, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, шос
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Москва, Дональд Трамп, Петербургский международный экономический форум (фонд), БРИКС, ШОС
Путин: ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что принципиальные вопросы урегулирования конфликта должны решаться напрямую между Москвой и Киевом. Об этом 5 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Владимир Путин обозначил видение распределения ролей в возможном мирном процессе по Украине. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, российский лидер подчеркнул, что ответственность за решение ключевых вопросов лежит на Москве и Киеве.
"Ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина, а наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами", — приводит слова президента РИА Новости, которое выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин не уточнил, о каких именно гарантиях идет речь, однако его заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных форматов будущих переговоров.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".
В форуме участвуют политики из 76 стран. Деловая программа включает свыше 300 мероприятий: форумы ШОС, БРИКС, "Деловой двадцатки" (В20), МСП, креативных индустрий, а также бизнес-диалоги. Президент США Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука на сессию "Россия – США: диалог культур". Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия — США".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру