Путин: ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина - 05.06.2026 Украина.ру
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Путин: ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина
Путин: ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина - 05.06.2026 Украина.ру
Путин: ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина
Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что принципиальные вопросы урегулирования конфликта должны решаться напрямую между Москвой и Киевом. Об этом 5 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-06-05T18:54
2026-06-05T18:54
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Владимир Путин обозначил видение распределения ролей в возможном мирном процессе по Украине. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, российский лидер подчеркнул, что ответственность за решение ключевых вопросов лежит на Москве и Киеве."Ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина, а наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами", — приводит слова президента РИА Новости, которое выступает генеральным информационным партнером форума.Путин не уточнил, о каких именно гарантиях идет речь, однако его заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных форматов будущих переговоров.ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".В форуме участвуют политики из 76 стран. Деловая программа включает свыше 300 мероприятий: форумы ШОС, БРИКС, "Деловой двадцатки" (В20), МСП, креативных индустрий, а также бизнес-диалоги. Президент США Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука на сессию "Россия – США: диалог культур". Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия — США".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июняВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, владимир путин, украина, москва, дональд трамп, петербургский международный экономический форум (фонд), брикс, шос
Новости, Россия, Владимир Путин, Украина, Москва, Дональд Трамп, Петербургский международный экономический форум (фонд), БРИКС, ШОС

Путин: ключевые вопросы урегулирования должны решать Россия и Украина

18:54 05.06.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2026. Пленарное заседание
ПМЭФ-2026. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, заявил, что принципиальные вопросы урегулирования конфликта должны решаться напрямую между Москвой и Киевом. Об этом 5 июня сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Владимир Путин обозначил видение распределения ролей в возможном мирном процессе по Украине. Выступая на пленарном заседании ПМЭФ, российский лидер подчеркнул, что ответственность за решение ключевых вопросов лежит на Москве и Киеве.
"Ключевые вопросы должны решать между собой Россия и Украина, а наши коллеги и в Соединенных Штатах, и в других регионах мира могут только создать условия и выступить гарантами", — приводит слова президента РИА Новости, которое выступает генеральным информационным партнером форума.
Путин не уточнил, о каких именно гарантиях идет речь, однако его заявление прозвучало на фоне обсуждения возможных форматов будущих переговоров.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня 2026 года. Главная тема — "Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему".
В форуме участвуют политики из 76 стран. Деловая программа включает свыше 300 мероприятий: форумы ШОС, БРИКС, "Деловой двадцатки" (В20), МСП, креативных индустрий, а также бизнес-диалоги. Президент США Дональд Трамп направил своего представителя Родни Кука на сессию "Россия – США: диалог культур". Американская торговая палата в России и "Росконгресс" проведут бизнес-диалог "Россия — США".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выступление Путина на ПМЭФ. Итоги 5 июня
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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