Не доверяй, но разговаривай. Может ли Россия положиться на Трампа после Ирана

Война на Ближнем Востоке вносит коррективы в переговорный процесс по украинскому урегулированию. Очередная трехсторонняя встреча российской, американской и украинской делегаций уже вряд ли состоится в Абу-Даби, как изначально планировалось, сообщил 3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Позже Песков заявил, что на переговорном треке уже давно наступил момент, когда в Киеве кто-то должен взять на себя ответственность, и сделать все, чтобы переговоры увенчались успехом.Агентство Bloombergсо ссылкой на источники ранее предположило, что переговоры будут перенесены в Турцию или в Швейцарию, где ранее уже проходили встречи по украинскому урегулированию.Тем временем в российской прессе нередко пишут о том, что американская атака на Иран, совершенная во время переговорного процесса, в корне меняет ситуацию. Она заставляет задуматься о том, можно ли положиться на Дональда Трампа после того, как он разбомбил Тегеран, убив все иранское руководство, или после того, как он похитил легитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро, полагает ряд экспертов.В соцсетях идут еще дальше и допускают, что иракский сценарий США в будущем могут попробовать применить и в России.В интервью Украина.ру российские эксперты отвечают на вопрос, можно ли после иранских событий доверять администрации Трампа на переговорах по российско-украинскому конфликту?По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, Трампу категорически нельзя доверять."Мы не можем теперь доверять администрации Трампа ни на йоту. Почему­? Потому что администрация Трампа долго вела переговоры с лидерами Ирана, после чего нанесла удар и физически их всей уничтожила. Как мы можем не вынести из этого урок?", - задался риторическим вопросом Безпалько.По его мнению, переговорный трек сейчас должен вестись просто для сохранения дипломатических контактов. Это не значит, что российская сторона должна безусловно доверять этим политикам, которые с американской стороны участвуют в переговорах, ведь это те же люди, которые вели переговоры с Али Хаменеи и другими лидерами Ирана, отметил политолог."Тем более, ряд случаев заставляет нас усомниться в добронамеренности американских политиков. Я не думаю, что ряд акций, в том числе и атака на газовоз "Арктик метагаз", произошедшая 3 марта в Средиземном море, является исключительно следствием усилий украинских спецслужб", - сказал Безпалько.Эксперт допустил, что в этой атаке приняли участие и британцы, и американцы, а все беспилотники, задействованные в ходе операции, использовали систему связи Starlink или какую-то другую глобальную американскую систему связи для того, чтобы иметь возможность точно нанести удар. По его словам, это уже не просто нарушение права и пиратство, а "похороны международного права" и морского права в том числе.Комментируя возможность повторения иранского сценария в России, Безпалько напомнил, что подобный тезис озвучил на днях философ Александр Дугин в эфире радио "Спутник"."Да, очевидно, что американцы или Трамп пытаются всех своих противников ликвидировать или нивелировать их влияние по одиночке. Сначала они похитили Николаса Мадуро, сейчас они объявили войну Ирану в надежде, что за три-четыре дня все решится. А после этого они расправятся с государствами, которые остались на пути укрепления своего суверенитета. Это Китай, Россия, КНДР, Куба, отчасти это Индия и Пакистан, хотя у последних двух государств нет жестких противоречий с США", - рассказал политолог.Эта логика вполне себе понятна, продолжил Безпалько. Тем более, уже был атакован и затоплен российский газовоз в акватории Средиземного моря – не военное судно, а торговое, на пути к покупателям, с зафрахтованным газом на борту, подчеркнул он.Отвечая на вопрос, может ли Россия из-за своего ядерного статуса все-таки считать себя застрахованной от повторения иранского сценария, эксперт заявил, что это в первую очередь зависит от контекста."В военном отношении мы сверхдержава, мы можем уничтожить весь мир, если нам будет угрожать опасность. Но, безусловно, не исчерпываются все вопросы какими-то отдельными аспектами. Нас пытаются задушить экономически, нас пытаются лишить возможности выйти на какие-либо рынки. Нам не дают возможности развиваться технологически. Нам пытаются сопротивляться и военным, но конвенциональным путем. Здесь может быть масса сценариев, в рамках которых может быть применено и ядерное оружие", - подытожил Богдан Безпалько.Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачев также считает, что американцам доверять нельзя, даже вне зависимости от того, что они делают сегодня в Иране."Мы не можем доверять никакой администрации США на переговорах по чему бы то ни было вообще, тем более по Украине. Интересы России и США расходятся примерно на 90% везде и во всем. Не имеет никакого значения, как зовут президента США. У нас слишком много внимания уделяют личности, в то время как политика, что в Америке, что в Европе, предельно обезличена. Поэтому, вне зависимости от того, что Трамп делает с Ираном, мы доверять ему не можем", - заявил Трухачев.По словам эксперта, возможности президента США не надо преувеличивать, так как, кроме него, в стране есть Конгресс, есть "глубинное государство" и есть разные лоббистские группы, которые сосредоточены вокруг президента."Плюс ко всему этому, как бы мы не смеялись над Евросоюзом и НАТО, генсеку Марку Рютте все-таки удается медленно, но методично прогибать Трампа. Понятно в какую сторону он это делает", - сказал Трухачев.Тем временем повторение иранского сценария в России политолог считает маловероятным, так как наша страна, в отличие от Ирана, действительно является ядерной державой."Но, вот, отправка прокси войск на Украину уже происходит. Их численность могут увеличить по мере того, как в ВСУ будет нарастать кадровый голод", - резюмировал Вадим Трухачев.Тем временем политолог Андрей Суздальцев считает, что ответ на вопрос, можно ли доверять администрации Трампа после событий в Иране, для него как для представителя поколения, выросшего на Карибском кризисе, весьма непростой."Соглашение по выходу из Карибского кризиса не было подписано, оно было устное. В рамках него, кроме договоренности о выводе советских ракет с Кубы и американских из Турции, было еще одно интересное условие. Американская сторона гарантировала нам, что они не будут заниматься каким-то свержением кубинского режима. Почти 60 лет они эту договоренность выполняли без всякой подписи. Только сейчас Трамп собирается на Кубе построить все по-новому, т.е. поменять политический режим", - напомнил политолог.Очевидно, что для американской стороны есть периоды, когда она придерживается соглашений, а есть периоды, когда она поступает, как ей хочется, продолжил Суздальцев."Америка не считается с международным правом. Это скорее характерно для нашего МИД, которое с удовольствием подписывает разные соглашения и складывает их в архив, но потом о них все забывают", - отметил эксперт.По его мнению, в ситуации, сложившейся вокруг Ирана, у России должно быть некоторое охлаждение переговорного процесса. Тем более, Москва прекрасно понимает, что, если это будет выгодно американской стороне, она откажется от уже согласованных и подписанных договоров, подчеркнул Суздальцев.При этом он добавил, что вопрос также состоит в том, стоит ли подписывать соглашения с Украиной. Это страна, которая не выполняла ни одного соглашения, подписанного с Россией еще с конца 1990-ых годов, когда она обязалась остаться нейтральной и не вступать в НАТО, заявил эксперт."Поэтому вести переговорный процесс с Украиной звучит как-то анекдотично. Это страна вне международного права, она сделает, как ей скажет ее главный спонсор США", - подытожил Андрей Суздальцев.***Хотя о приостановке переговорного процесса по Украине при посредничестве США речь не идет, Москва все-таки не может проигнорировать последние действия Вашингтона на международной арене.Помимо недоверия к США, добавляется фактор недоверия к самой Украине, которая, по мнению экспертов, исторически не выполняла соглашений с Россией. В связке "Украина — США" это формирует образ противника, с которым крайне сложно договариваться о чем-то долгосрочном и стабильном.

