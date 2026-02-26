Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба" - 26.02.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба"
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-02-26T15:15
2026-02-26T15:15
Штурмовые подразделения 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Графское на Харьковском направлении. Оно расположено на левом, низком берегу Северского Донца и вытянуто вдоль него на расстояние нескольких километров. С его освобождением фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица – Графское – Симоновка. С этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трех переправ противника через Северский Донец. Кроме того, по трассе Т2104 можно совершить маневр восточнее на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском. В данный момент армейские подразделения закрепляются на этом плацдарме и проводят разведку боем вдоль русла реки Северский Донец.Наши бойцы во время его взятия действовали в тесном взаимодействии с артиллерией, ударными и разведывательными беспилотниками различных типов. Наши средства поражения уничтожали вражеские огневые точки и опорные пункты. Операторы БПЛА вели круглосуточную воздушную разведку и поражали живую силу, пункты управления дронов, боевую технику, а также подходящие резервы противника.Сейчас основные усилия наступающей группировки российской армии сосредоточены также на подавлении опорных пунктов и районов обороны ВСУ, расположенных вблизи границы с Белгородской областью. Так, в районе Ветеринарного идет успешное продвижение наших подразделений под плотным огневым прикрытием, что должно обеспечить дальнейший выход к крупным узлам обороны противника на севере Харьковской области. Активизация этого участка фронта произошла на фоне истощения резервов противника, пытавшегося стабилизировать ситуацию в этом районе. ВСУ понесли серьезные потери при неудачной попытке вернуть ранее утраченные позиции. Провальный контрудар украинских формирований был зафиксирован в районе Волчанских Хуторов.На днях было официально заявлено о создании нового управляемого боеприпаса с дальностью полёта свыше 100 км — "Куб-10МЭ". Он предназначен для высокоточного поражения небронированной и легкобронированной техники, командных пунктов, средств ПВО и других целей в оперативной глубине. Это ещё сильнее сократит для ВСУ пространство, которое можно считать условно безопасным тылом. Постепенно разведывательно-ударный контур армии России крепнет, становится более гибким и оперативным. Это не означает полного отказа от РСЗО или оперативно-тактических комплексов вроде "Искандера", но создаёт возможность использовать их более избирательно, снижая текущий расход и формируя резерв либо для более приоритетных целей, либо на случай расширения масштаба боевых действий. По некоторым данным управляемы боеприпасы нового типа уже используются на Сумском и Харьковском направлениях.
Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба"

15:15 26.02.2026
 
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Штурмовые подразделения 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Графское на Харьковском направлении. Оно расположено на левом, низком берегу Северского Донца и вытянуто вдоль него на расстояние нескольких километров. С его освобождением фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица – Графское – Симоновка. С этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трех переправ противника через Северский Донец. Кроме того, по трассе Т2104 можно совершить маневр восточнее на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском. В данный момент армейские подразделения закрепляются на этом плацдарме и проводят разведку боем вдоль русла реки Северский Донец.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Наши бойцы во время его взятия действовали в тесном взаимодействии с артиллерией, ударными и разведывательными беспилотниками различных типов. Наши средства поражения уничтожали вражеские огневые точки и опорные пункты. Операторы БПЛА вели круглосуточную воздушную разведку и поражали живую силу, пункты управления дронов, боевую технику, а также подходящие резервы противника.
Сейчас основные усилия наступающей группировки российской армии сосредоточены также на подавлении опорных пунктов и районов обороны ВСУ, расположенных вблизи границы с Белгородской областью. Так, в районе Ветеринарного идет успешное продвижение наших подразделений под плотным огневым прикрытием, что должно обеспечить дальнейший выход к крупным узлам обороны противника на севере Харьковской области. Активизация этого участка фронта произошла на фоне истощения резервов противника, пытавшегося стабилизировать ситуацию в этом районе. ВСУ понесли серьезные потери при неудачной попытке вернуть ранее утраченные позиции. Провальный контрудар украинских формирований был зафиксирован в районе Волчанских Хуторов.
На днях было официально заявлено о создании нового управляемого боеприпаса с дальностью полёта свыше 100 км — "Куб-10МЭ". Он предназначен для высокоточного поражения небронированной и легкобронированной техники, командных пунктов, средств ПВО и других целей в оперативной глубине. Это ещё сильнее сократит для ВСУ пространство, которое можно считать условно безопасным тылом. Постепенно разведывательно-ударный контур армии России крепнет, становится более гибким и оперативным. Это не означает полного отказа от РСЗО или оперативно-тактических комплексов вроде "Искандера", но создаёт возможность использовать их более избирательно, снижая текущий расход и формируя резерв либо для более приоритетных целей, либо на случай расширения масштаба боевых действий. По некоторым данным управляемы боеприпасы нового типа уже используются на Сумском и Харьковском направлениях.
