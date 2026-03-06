https://ukraina.ru/20260306/ot-elektrostantsii-do-zhilykh-domov-marshrut-ukrainskikh-dronov-po-kubani-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1076455312.html
От электростанции до жилых домов: маршрут украинских дронов по Кубани. Главные новости к этому часу
10:40 06.03.2026 (обновлено: 10:48 06.03.2026)
В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Краснодарском крае произошло возгорание на объекте энергетики, а также повреждены два многоквартирных дома. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 6 марта написал Телеграм-канал Украина.ру
Как сообщили в Оперативном штабе региона и ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, инцидент произошел в Крымском районе, где из-за падения фрагментов БПЛА загорелась электростанция.
Пожар был оперативно ликвидирован. В ГУ МЧС уточнили, что возгорание на площади 20 квадратных метров потушили в 6:50 утра. К тушению привлекались восемь человек и две единицы техники. Пострадавших нет.
Кроме того, в городе Абинске обломки беспилотников повредили два многоквартирных дома. В результате падения фрагментов оказалась повреждена кровля зданий, на верхних этажах выбило стекла. Возгораний не последовало. Пострадавших, по предварительным данным, также нет.
Другие новости к этому часу:
🟥 Все занятия и мероприятия отменили в школах и детсадах Абинска из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил глава муниципалитета Илья Биушкин. В Абинском районе работают сирены системы оповещения, так как сохраняется угроза падения БПЛА.
🟥 На Красно-Лиманском направлении ВС РФ продолжают вести бои в окрестностях Красного Лимана. Несмотря на возросшую активность подразделений противника, штурмовики группировки войск "Запад" продвигаются вперёд. Об этом сообщил Телеграм-канал "Оперативный простор".
🟥 Наносятся удары по целям врага в Харькове.
🟥 Подстанция загорелась в Абинском районе Кубани после атаки БПЛА на площади 120 кв. м. Пострадали два человека, сообщает оперштаб региона.
🟥 В Севастополе продолжают устранять последствия ночной атаки украинских БПЛА на город. В некоторых домах и колледже выбиты стекла. В течение дня электричество в Севастополе будет полностью восстановлено.
"Поврежден кабель, сейчас несколько объектов обесточены. Аварийные бригады работают, в течение дня энергоснабжение будет восстановлено", — сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
🟥 ВСУ после первого удара дрона по магазину в Алёшках добивали раненых новыми сбросами. Всего ударов было четыре, сообщили RT власти Херсонской области.
Враг целенаправленно бил по гражданским. За атакой на мирных жителей наблюдал дрон-корректировщик. С его помощью и наводились сбросы. Погибли мужчина и женщина. Их личности выясняют. У пострадавших различные ранения, характерные при взрывах. Нескольких человек оперируют в местной больнице.
🟥 Ограничения на прием и выпуск рейсов сняли в аэропортах Геленджика и Краснодара, сообщает Росавиация.