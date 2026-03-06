https://ukraina.ru/20260306/stal-izvesten-novyy-igrok-na-ukrainskom-fronte-vosstanovleniya-1076455497.html
Стал известен новый игрок на украинском фронте восстановления
Италия выразила готовность взять на себя ведущую роль в будущем процессе восстановления Украины. Об этом говорится в заявлении офиса премьер-министра страны Джорджи Мелони по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским, стало известно 6 марта
В ходе беседы стороны обменялись мнениями о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию конфликта, а также обсудили шаги, которые необходимо предпринять в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.Особое внимание в сообщении итальянской стороны уделено координации с западными партнерами. Ранее посол России в Риме Алексей Парамонов обратил внимание на то, что непрерывная помощь Италии Украине вызывает все больше вопросов у итальянских граждан. По его словам, объем такой помощи Киеву уже приблизился к четырем миллиардам евро.О других событиях к утру этого дня — в ежедневном обзоре Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 марта.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями о прогрессе в переговорах по мирному урегулированию конфликта, а также обсудили шаги, которые необходимо предпринять в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.
Особое внимание в сообщении итальянской стороны уделено координации с западными партнерами.
"Важно, чтобы европейские и американские партнеры признавали вклад Европы в мирный процесс, результат которого влияет на фундаментальные европейские интересы и имеет решающее значение для стабильности и безопасности континента", — указано в заявлении.
Ранее посол России в Риме Алексей Парамонов обратил внимание на то, что непрерывная помощь Италии Украине вызывает все больше вопросов у итальянских граждан. По его словам, объем такой помощи Киеву уже приблизился к четырем миллиардам евро.