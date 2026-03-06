Фицо бросил вызов Зеленскому от имени всей Европы, уставшей от киевского шантажа - 06.03.2026 Украина.ру
Фицо бросил вызов Зеленскому от имени всей Европы, уставшей от киевского шантажа
Фицо бросил вызов Зеленскому от имени всей Европы, уставшей от киевского шантажа - 06.03.2026
Фицо бросил вызов Зеленскому от имени всей Европы, уставшей от киевского шантажа
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского, обвинив украинского политика в неуважении к европейским партнерам, финансовых махинациях и нежелании заканчивать конфликт. Об этом стало известно 6 марта
2026-03-06T10:25
2026-03-06T10:25
новости
европа
словакия
киев
владимир зеленский
роберт фицо
еврокомиссия
ес
В своем заявлении словацкий премьер прошелся по ключевым аспектам поведения киевского режима. Премьер подсчитал убытки, которые Словакия понесла из-за действий Киева. По его словам, Украина причинила стране ущерб в размере 500 миллионов евро транзитных сборов за газ, а теперь еще и приостановила поставки нефти. Фицо также обвинил украинскую сторону во лжи: "Делает вид, что трубопровод повреждён, хотя снимки со спутника ясно показывают противоположное". Словацкий лидер назвал угрозы в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана "грубым вымогательством" и призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас и других европейских чиновников дистанцироваться от подобных заявлений Зеленского. "У нас нет большой армии и крупной экономики, но у нас есть наш суверенитет и наша гордость. Мы отвергаем подобное поведение. Пусть это сообщение услышат и во всей Европе, и во всём мире", — подчеркнул Фицо. Отдельно премьер прошелся по легитимности украинского президента: "Его устраивает, что он, в принципе, без мандата. У него давно истёк срок полномочий президента, и он знает, что на любых выборах не добьётся успеха". Фицо также указал на истинные мотивы Зеленского в продолжении боевых действий. По его словам, у украинского лидера нет ни малейшего интереса заканчивать войну, потому что конфликт приносит ему огромные доходы. "Эта страна полностью финансируется Евросоюзом", — резюмировал словацкий премьер.Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако новые выборы главы государства на Украине до сих пор не проведены. Голосование было отменено со ссылкой на действие военного положения и всеобщую мобилизацию.Сам Зеленский неоднократно заявлял, что проведение выборов в текущих условиях является "несвоевременным". В то же время в середине февраля 2026 года украинский политик допустил возможность организации новых президентских выборов одновременно с проведением референдума. Однако после этого заявления каких-либо официальных комментариев или конкретных шагов в данном направлении не последовало.О других событиях к утру этого дня — в ежедневном обзоре Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 марта.
европа
словакия
киев
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с жесткой критикой в адрес Владимира Зеленского, обвинив украинского политика в неуважении к европейским партнерам, финансовых махинациях и нежелании заканчивать конфликт. Об этом стало известно 6 марта
В своем заявлении словацкий премьер прошелся по ключевым аспектам поведения киевского режима.
"Считает нас своими слугами, что мы должны делать всё, чего он ждёт, помогать ему во всём, а он, наоборот, вредить нам", — заявил Фицо, комментируя отношение Зеленского к европейским союзникам.
Премьер подсчитал убытки, которые Словакия понесла из-за действий Киева. По его словам, Украина причинила стране ущерб в размере 500 миллионов евро транзитных сборов за газ, а теперь еще и приостановила поставки нефти.
Фицо также обвинил украинскую сторону во лжи: "Делает вид, что трубопровод повреждён, хотя снимки со спутника ясно показывают противоположное".
Словацкий лидер назвал угрозы в адрес премьера Венгрии Виктора Орбана "грубым вымогательством" и призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу евродипломатии Каю Каллас и других европейских чиновников дистанцироваться от подобных заявлений Зеленского.
"У нас нет большой армии и крупной экономики, но у нас есть наш суверенитет и наша гордость. Мы отвергаем подобное поведение. Пусть это сообщение услышат и во всей Европе, и во всём мире", — подчеркнул Фицо.
Отдельно премьер прошелся по легитимности украинского президента: "Его устраивает, что он, в принципе, без мандата. У него давно истёк срок полномочий президента, и он знает, что на любых выборах не добьётся успеха".
Фицо также указал на истинные мотивы Зеленского в продолжении боевых действий. По его словам, у украинского лидера нет ни малейшего интереса заканчивать войну, потому что конфликт приносит ему огромные доходы.
"Эта страна полностью финансируется Евросоюзом", — резюмировал словацкий премьер.
Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года, однако новые выборы главы государства на Украине до сих пор не проведены. Голосование было отменено со ссылкой на действие военного положения и всеобщую мобилизацию.
Сам Зеленский неоднократно заявлял, что проведение выборов в текущих условиях является "несвоевременным". В то же время в середине февраля 2026 года украинский политик допустил возможность организации новых президентских выборов одновременно с проведением референдума. Однако после этого заявления каких-либо официальных комментариев или конкретных шагов в данном направлении не последовало.
О других событиях к утру этого дня — в ежедневном обзоре Безобразные заявления Зеленского, провалы ВСУ, попытки Киева выслужиться. Хроника событий на утро 6 марта.
