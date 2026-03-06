Республиканская партия в поисках "нового Трампа" — только без иранского синдрома - 06.03.2026 Украина.ру
Республиканская партия в поисках "нового Трампа" — только без иранского синдрома
Республиканская партия в поисках "нового Трампа" — только без иранского синдрома - 06.03.2026 Украина.ру
Республиканская партия в поисках "нового Трампа" — только без иранского синдрома
Внутри Республиканской партии США нарастает раскол в отношении военной кампании против Ирана: часть однопартийцев главы Белого дома Дональда Трампа, выступающих за сдерживание конфликта, ищут альтернативного лидера. Об этом 6 марта сообщило издание Politico со ссылкой на источники
Как отмечает газета, раскол во внешнеполитическом сообществе вокруг курса действующего президента угрожает единству администрации, особенно в условиях усиливающегося давления с целью продолжения военных действий против Ирана, но при этом недопущения полномасштабного наземного вторжения.Семь союзников Белого дома, опрошенных изданием, описали ситуацию как критическую для республиканского истеблишмента."Я бы охарактеризовал нынешний момент как момент страха и паралича. Есть также группа людей, у которых были или есть стремления войти в правительство, они спрашивают себя, хотят ли по-прежнему это делать, и прикусывают языки, пока ищут ответ на этот вопрос", — приводит Politico слова директора по оборонным и внешнеполитическим исследованиям консервативного Института Катона Джастина Логана.В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.О развитии ситуации — в публикации Эскалация на Ближнем Востоке: Иран атакует с воздуха, США — с моря.
Новости, Иран, США, Дональд Трамп, Республиканская партия

Республиканская партия в поисках "нового Трампа" — только без иранского синдрома

11:10 06.03.2026
 
Внутри Республиканской партии США нарастает раскол в отношении военной кампании против Ирана: часть однопартийцев главы Белого дома Дональда Трампа, выступающих за сдерживание конфликта, ищут альтернативного лидера. Об этом 6 марта сообщило издание Politico со ссылкой на источники
Как отмечает газета, раскол во внешнеполитическом сообществе вокруг курса действующего президента угрожает единству администрации, особенно в условиях усиливающегося давления с целью продолжения военных действий против Ирана, но при этом недопущения полномасштабного наземного вторжения.
Семь союзников Белого дома, опрошенных изданием, описали ситуацию как критическую для республиканского истеблишмента.
"Я бы охарактеризовал нынешний момент как момент страха и паралича. Есть также группа людей, у которых были или есть стремления войти в правительство, они спрашивают себя, хотят ли по-прежнему это делать, и прикусывают языки, пока ищут ответ на этот вопрос", — приводит Politico слова директора по оборонным и внешнеполитическим исследованиям консервативного Института Катона Джастина Логана.
В субботу, 28 февраля, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о нанесении "превентивных" ударов по Ирану. Вслед за этим президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана, подчеркнув, что она направлена "на защиту американского народа путем устранения непосредственной угрозы". По его словам, деятельность Исламской республики "напрямую угрожает" США, их войскам, базам за рубежом и союзникам по всему миру.
В результате военной операции погиб Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В связи с кончиной главы государства в Иране объявлен 40-дневный траур. Российская сторона выразила решительное осуждение произошедшего: президент Владимир Путин назвал случившееся циничным нарушением норм морали и международного права, а официальный представитель МИД РФ призвал стороны к немедленному прекращению огня и деэскалации конфликта, возложив ответственность за атаку на США и Израиль.
Позднее представители Пентагона на закрытом брифинге для Конгресса США признали, что у американской разведки отсутствовали данные о планах Ирана нанести первый удар по американским войскам.
О развитии ситуации — в публикации Эскалация на Ближнем Востоке: Иран атакует с воздуха, США — с моря.
