Разморозка конфликта в Приднестровье: Бардин о попытках Запада "открыть второй фронт" против РФ

Возможная разморозка конфликта в Приднестровье связана с попытками Запада открыть второй и третий фронт против России. Если бы не позиция Евросоюза, он бы мог быть давно частично разрешен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

2026-03-02T05:10

Рассуждая о кризисе вокруг Приднестровья, эксперт рассказал, что в отношении Балтийского моря у Запада давно есть несколько разных схем, которые включают различные виды блокады водных путей и приморских портов. Эксперт пояснил, что у конфликта в Приднестровье собственная история и причины, которые не связаны с Балтийским морем. По его словам, возможная разморозка конфликта объясняется попытками Запада открыть второй и третий фронт против России, чтобы отвлечь и распылить ее военные ресурсы."Конфликт в Приднестровье — это опять же следствие конфликта России и коллективного Запада. Если бы не позиция политиков Евросоюза, конфликт был бы давно частично разрешен", – добавил он.Сознательная экономическая блокада Кишинева в отношении Тирасполя, а также агрессивная риторика властей Молдавии в отношении России, конечно, разрешению конфликта не способствует, резюмировал Максим Бардин.Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты спецоперации — в материале "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.

