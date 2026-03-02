Разморозка конфликта в Приднестровье: Бардин о попытках Запада "открыть второй фронт" против РФ - 02.03.2026 Украина.ру
Возможная разморозка конфликта в Приднестровье связана с попытками Запада открыть второй и третий фронт против России. Если бы не позиция Евросоюза, он бы мог быть давно частично разрешен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Рассуждая о кризисе вокруг Приднестровья, эксперт рассказал, что в отношении Балтийского моря у Запада давно есть несколько разных схем, которые включают различные виды блокады водных путей и приморских портов. Эксперт пояснил, что у конфликта в Приднестровье собственная история и причины, которые не связаны с Балтийским морем. По его словам, возможная разморозка конфликта объясняется попытками Запада открыть второй и третий фронт против России, чтобы отвлечь и распылить ее военные ресурсы."Конфликт в Приднестровье — это опять же следствие конфликта России и коллективного Запада. Если бы не позиция политиков Евросоюза, конфликт был бы давно частично разрешен", – добавил он.Сознательная экономическая блокада Кишинева в отношении Тирасполя, а также агрессивная риторика властей Молдавии в отношении России, конечно, разрешению конфликта не способствует, резюмировал Максим Бардин.Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты спецоперации — в материале "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Возможная разморозка конфликта в Приднестровье связана с попытками Запада открыть второй и третий фронт против России. Если бы не позиция Евросоюза, он бы мог быть давно частично разрешен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Рассуждая о кризисе вокруг Приднестровья, эксперт рассказал, что в отношении Балтийского моря у Запада давно есть несколько разных схем, которые включают различные виды блокады водных путей и приморских портов.

"Это, конечно, сильнейшая эскалация конфликта России и Запада. Вряд ли реализация подобных планов будет связана с ситуацией в Приднестровье", – заявил Бардин.

Эксперт пояснил, что у конфликта в Приднестровье собственная история и причины, которые не связаны с Балтийским морем. По его словам, возможная разморозка конфликта объясняется попытками Запада открыть второй и третий фронт против России, чтобы отвлечь и распылить ее военные ресурсы.
"Конфликт в Приднестровье — это опять же следствие конфликта России и коллективного Запада. Если бы не позиция политиков Евросоюза, конфликт был бы давно частично разрешен", – добавил он.
Сознательная экономическая блокада Кишинева в отношении Тирасполя, а также агрессивная риторика властей Молдавии в отношении России, конечно, разрешению конфликта не способствует, резюмировал Максим Бардин.
Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты спецоперации — в материале "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.
