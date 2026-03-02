https://ukraina.ru/20260302/rossiya-podderzhivaet-pakistan-kitay--na-storone-irana-gevorgyan-o-rasklade-sil-na-blizhnem-vostoke-1076229421.html

Россия поддерживает Пакистан, Китай — на стороне Ирана: Геворгян о раскладе сил на Ближнем Востоке

Россия поддерживает Пакистан, Китай — на стороне Ирана: Геворгян о раскладе сил на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке формируется новая расстановка сил: Китай поддерживает Иран, а Россия дипломатически обозначила поддержку Пакистану. При этом говорить о четком разделении сторон пока рано. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказала автор телеграм-канала "Каринэ Геворгян. Избранное", востоковед, политолог Каринэ Геворгян

Рассуждая о том, можно ли говорить о противостоянии США и Израиля с одной стороны и Ирана, Китая и России с другой, эксперт назвала такие схемы упрощением. "Я думаю, что это больше красивые схемы: как пойдет дальше не очень понятно пока", – заявила Геворгян.При этом она обратила внимание на конкретные шаги Москвы. "Какие возможности, например, есть у России, чтобы содействовать Пакистану? Потому что дипломатически эта поддержка была выражена. Россия даже готова участвовать в совместных учениях по борьбе с терроризмом вместе с Пакистаном", – пояснила Геворгян.По словам политолога, это важный сигнал для Исламабада. "Это означает, что, несмотря на признание правительства талибов*, Россия обозначила, что поддерживает Пакистан в данной ситуации", – добавила она.Что касается Ирана, здесь позиция Пекина не вызывает сомнений. "Но совершенно очевидно, что Китай поддерживает Иран", – подытожила собеседница издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале Кирилла Курбатова "Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране" на сайте Украина.ру.* Движение "Талибан" внесено в Перечень террористов и экстремистов Росинфомониторинга.

