"Украинцы начали отходить от дурмана после провала контрнаступа": эксперт об изменении настроений

"Украинцы начали отходить от дурмана после провала контрнаступа": эксперт об изменении настроений

Пропаганда в Европе каждый день вещает о победах Украины, поэтому большинство немцев считают, что Россию надо наказать. Но время работает против лжи – после провалов контрнаступа украинцы начали переоценивать происходящее. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру

Развивая тему истощения Запада, эксперт объяснил, почему европейцы верят в победу Украины. По его словам, их пропаганда каждый день вещает о "победах", поэтому люди не могут критически оценивать обстановку.Когда провалился "контрнаступ" и "курская авантюра" ВСУ, украинское население начало переоценивать происходящее вне зависимости от телевизора. "И все же, я бы не торопился утверждать, что мы скоро достигнем быстрого итога СВО. У Евросоюза ресурсы для поддержки Украины еще есть. Да и украинские военные еще не поняли, что они были обмануты. Впрочем, этот психологический надлом может возникнуть внезапно", – констатировал Василий Колташов.Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.

