Колташов: Армия России действует эффективно и сумела адаптироваться к новым условиям войны

Российская армия адаптировалась к новым условиям войны и действует эффективно. Удары по инфраструктуре разрушают экономику Украины, и это должно сломать психологическую ситуацию в обществе. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103337/22/1033372236_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_f1b31d0b3e1485da2eeff1b0edb74be5.jpg

Оценивая военные и политические возможности России спустя четыре года СВО, эксперт заявил, что армия адаптировалась и действует эффективно. Он отметил, что война включает не только тактику, но и политическую работу. "Удары по ее инфраструктуре – это разрушение экономики киевского режима. В частности, торговли зерном. Коллапсирует там сейчас и малый бизнес в связи с ударами по энергетике. Это инструменты, с помощью которых на Украине в какой-то момент будет сломлена внутренняя психологическая ситуация", – пояснил Колташов.Эксперт подчеркнул, что у граждан Украины должны разочароваться в бандеровской идеологии. Когда этот момент наступит, это и приведет к перелому в СВО."То есть наша победа – это не про красные стрелочки на карте в духе Второй мировой войны. СВО – это во многом гражданская война. Следовательно, нам нужно, чтобы сознание у людей на Украине переменилось", – заключил Василий Колташов.Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.

