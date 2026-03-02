"План из 28 пунктов обнулили": Максим Бардин о непростой судьбе мирной инициативы Трампа - 02.03.2026 Украина.ру
"План из 28 пунктов обнулили": Максим Бардин о непростой судьбе мирной инициативы Трампа
"План из 28 пунктов обнулили": Максим Бардин о непростой судьбе мирной инициативы Трампа - 02.03.2026
"План из 28 пунктов обнулили": Максим Бардин о непростой судьбе мирной инициативы Трампа
О мирном плане Дональда Трампа из 28 пунктов ничего не слышно, потому что после предъявления Киеву и Брюсселю он был скорректирован и обнулен. Новый план появится, но будет связан с предыдущим опосредованно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Отвечая на вопрос о судьбе мирного плана Трампа, эксперт объяснил ситуацию. "О плане из 28 пунктов действительно ничего не слышно. Теперь понятно, почему его сразу не показывали. План был предъявлен Киеву и Брюсселю, был серьезно скорректирован, добавлены новые пункты, неприемлемые для России. В результате план был обнулен. И пришлось все начинать сначала", – заявил Бардин.По словам политолога, итоговый документ будет сильно отличаться от первоначального. "Конечно, в итоге результативный план появится, но с планом из 28 пунктов он будет связан очень и очень опосредованно", – пояснил собеседник издания.Бардин также выразил недоумение по поводу формата инициативы. "Не совсем понятно, для чего было ограничивать его именно 28-ю пунктами? Изначально было очевидным, что ряд положений подвергнутся корректировке", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
О мирном плане Дональда Трампа из 28 пунктов ничего не слышно, потому что после предъявления Киеву и Брюсселю он был скорректирован и обнулен. Новый план появится, но будет связан с предыдущим опосредованно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Отвечая на вопрос о судьбе мирного плана Трампа, эксперт объяснил ситуацию.
"О плане из 28 пунктов действительно ничего не слышно. Теперь понятно, почему его сразу не показывали. План был предъявлен Киеву и Брюсселю, был серьезно скорректирован, добавлены новые пункты, неприемлемые для России. В результате план был обнулен. И пришлось все начинать сначала", – заявил Бардин.
По словам политолога, итоговый документ будет сильно отличаться от первоначального. "Конечно, в итоге результативный план появится, но с планом из 28 пунктов он будет связан очень и очень опосредованно", – пояснил собеседник издания.
Бардин также выразил недоумение по поводу формата инициативы. "Не совсем понятно, для чего было ограничивать его именно 28-ю пунктами? Изначально было очевидным, что ряд положений подвергнутся корректировке", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.
О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния