https://ukraina.ru/20260302/eto-katastrofa-ekonomist-o-padenii-zapadnogo-fondovogo-rynka-i-sostoyanii-ekonomik-es-i-ssha-1076231170.html

"Это катастрофа": экономист о падении западного фондового рынка и состоянии экономик ЕС и США

"Это катастрофа": экономист о падении западного фондового рынка и состоянии экономик ЕС и США - 02.03.2026 Украина.ру

"Это катастрофа": экономист о падении западного фондового рынка и состоянии экономик ЕС и США

Запад ведет против России мировую войну, но его экономики глубоко больны. В золотом выражении ценность западного фондового рынка рухнула в 6 раз. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2026-03-02T05:20

2026-03-02T05:20

2026-03-02T05:20

новости

запад

россия

украина

колташов

дональд трамп

украина.ру

ес

нато

средняя азия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/18/1042922289_0:146:1921:1226_1920x0_80_0_0_9b30bdae1fc6ad8e09a4e03d4f607bb1.jpg

Отвечая на вопрос о природе конфликта, эксперт привел экономические показатели. "В начале 21 века капитализация мирового бизнеса составляла около 50 триллионов долларов. Большая часть – это стоимость западных ценных бумаг. При этом тройская унция золота стоила 280 долларов", – заявил Колташов.По его данным, сейчас капитализацию оценивают в пределах 130 триллионов долларов. При этом тройская унция золота стоит в районе 5 тысяч долларов. "То есть в золотом выражении, как посчитали бы без всяких стеснений экономисты 19 века, падение ценности западного фондового рынка произошло в 6 раз. Это катастрофа", – пояснил собеседник издания.По словам экономиста, под эту массу необеспеченных бумаг Запад пытается подвести обеспечение. "Под огромную массу необеспеченных и обесценивающихся в золотом выражении бумаг Запад пытается подвести обеспечение в виде российских богатств. Кстати, Средняя Азия и Закавказье для них – это тоже расходный материал. Если России не будет, Запад их схарчит", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.

запад

россия

украина

средняя азия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, украина, колташов, дональд трамп, украина.ру, ес, нато, средняя азия, рынок, экономика, доллар, золото, главные новости, главное