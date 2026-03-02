"Это катастрофа": экономист о падении западного фондового рынка и состоянии экономик ЕС и США - 02.03.2026 Украина.ру
"Это катастрофа": экономист о падении западного фондового рынка и состоянии экономик ЕС и США
"Это катастрофа": экономист о падении западного фондового рынка и состоянии экономик ЕС и США
Запад ведет против России мировую войну, но его экономики глубоко больны. В золотом выражении ценность западного фондового рынка рухнула в 6 раз. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о природе конфликта, эксперт привел экономические показатели. "В начале 21 века капитализация мирового бизнеса составляла около 50 триллионов долларов. Большая часть – это стоимость западных ценных бумаг. При этом тройская унция золота стоила 280 долларов", – заявил Колташов.По его данным, сейчас капитализацию оценивают в пределах 130 триллионов долларов. При этом тройская унция золота стоит в районе 5 тысяч долларов. "То есть в золотом выражении, как посчитали бы без всяких стеснений экономисты 19 века, падение ценности западного фондового рынка произошло в 6 раз. Это катастрофа", – пояснил собеседник издания.По словам экономиста, под эту массу необеспеченных бумаг Запад пытается подвести обеспечение. "Под огромную массу необеспеченных и обесценивающихся в золотом выражении бумаг Запад пытается подвести обеспечение в виде российских богатств. Кстати, Средняя Азия и Закавказье для них – это тоже расходный материал. Если России не будет, Запад их схарчит", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.
Запад ведет против России мировую войну, но его экономики глубоко больны. В золотом выражении ценность западного фондового рынка рухнула в 6 раз. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о природе конфликта, эксперт привел экономические показатели. "В начале 21 века капитализация мирового бизнеса составляла около 50 триллионов долларов. Большая часть – это стоимость западных ценных бумаг. При этом тройская унция золота стоила 280 долларов", – заявил Колташов.
По его данным, сейчас капитализацию оценивают в пределах 130 триллионов долларов. При этом тройская унция золота стоит в районе 5 тысяч долларов.
"То есть в золотом выражении, как посчитали бы без всяких стеснений экономисты 19 века, падение ценности западного фондового рынка произошло в 6 раз. Это катастрофа", – пояснил собеседник издания.
По словам экономиста, под эту массу необеспеченных бумаг Запад пытается подвести обеспечение.
"Под огромную массу необеспеченных и обесценивающихся в золотом выражении бумаг Запад пытается подвести обеспечение в виде российских богатств. Кстати, Средняя Азия и Закавказье для них – это тоже расходный материал. Если России не будет, Запад их схарчит", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.
НовостиЗападРоссияУкраинаКолташовДональд ТрампУкраина.руЕСНАТОСредняя АзиярынокэкономикадолларзолотоГлавные новостиглавное
 
Лента новостейМолния