Реакция на убийство Хаменеи. Итоги 1 марта - 01.03.2026
Реакция на убийство Хаменеи. Итоги 1 марта
В мире отреагировали на убийство Израилем и США Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи и членов его семьи
2026-03-01T19:00
2026-03-01T19:00
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи и членов его семьи."Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершённым с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", — гласила телеграмма Путина президенту Ирана Масуду Пезешкиану.Он указал, что в России аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внёсшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства."Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", — подытожил Путин.Преступная расправа над Хаменеи нарушает все возможные нормы международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Государственная дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером, что нарушает все возможные нормы международного права", — заявил Володин.Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил президенту Ирана телеграмму с соболезнованиями в связи с убийством Хаменеи."Нет и не может быть никаких оправданий для этой варварской силовой акции. Циничное злодеяние совершено в нарушение всех норм и принципов международного права, в том числе закрепленных в Уставе ООН", - подчеркнул Медведев.Глава МИД Китая Ван И заявил удары США и Израиля недопустимыми."Недопустимо, чтобы США и Израиль наносили удары по Ирану в разгар переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном. Недопустимо открытое убийство лидера суверенного государства и подстрекательство к смене режима. Подобные действия нарушают международное право и основополагающие нормы международных отношений. В настоящий момент боевые действия охватили весь Персидский залив, ситуация на Ближнем Востоке может быть ввергнута в опасную бездну. Китай выражает серьёзную обеспокоенность этим", — отметил министр иностранных дел Китая.А вот власти Украины убийство Хаменеи одобрили."Ничего не сравнится со смертью диктатора", — гласила запись в официальном аккаунте Украины в X.Она завершалась празднующим смайликом.Другая запись представляла картинку с падающими костями домино. На упавших костях были изображены главы Сирии Башар Асад, Венесуэлы Николас Мадуро и Ирана Али Хаменеи. На кости, которую задевала кость с Хаменеи было помещено изображение с Путиным.Владимир Зеленский накануне поддержал удары Израиля и США по Ирану, призвав Вашингтон и Тель-Авив "действовать решительно".Одобрило убийство Хаменеи и руководство ЕС."С уходом Хаменеи у народа Ирана появилась новая надежда. Мы должны обеспечить, чтобы будущее принадлежало им, и чтобы они сами могли его формировать. В то же время, данный момент несёт в себе реальный риск нестабильности, которая может ввергнуть регион в спираль насилия", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Председатель Европарламента Роберта Метсола также одобрила убийство Хаменеи."Свержение аятоллы должно ознаменовать конец эпохи диктатуры в Иране. После 47 лет настало время свободы", — заявила она.Другие лидеры европейских государств, в частности — стран Прибалтики — заявили об "окне возможностей" для Ирана, которое появилось благодаря убийству Хаменеи.Как сообщило американское издание The New York Times, убийство Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников было осуществлено после передачи ЦРУ разведывательной информации израильским коллегам.Как рассказали источники газеты, агенты ЦРУ в течение нескольких месяцев отслеживали перемещения аятоллы. Затем американские разведчики получили информацию о встрече Хаменеи с политической элитой Ирана в субботу, 28 февраля. США приняли решение скорректировать с Израилем время атаки, исходя из новых разведданных, и оперативно сообщили их Тель-Авиву.Американское издание указало, что убийства руководства Ирана показали неспособность иранских лидеров принять адекватные меры предосторожности, чтобы избежать опасности в тот момент, когда и Вашингтон, и Тель-Авив ясно дали понять, что готовятся к войне.Между тем, эксперты предупреждают, что США и Израиль нанесли мировому устройству непоправимый ущерб.Российский политтехнолог Глеб Кузнецов указал, что нарушен порядок, установившийся почти 400 лет тому назад."С 1618 по 1648 год Европа провела над собой эксперимент: что будет, если вести войну без ограничений, с религиозной мотивацией, где противник - не соперник, а воплощение зла. Результат: от трети до половины населения Центральной Европы погибло. Элиты пострадали наравне с остальными. Война, начатая ради "истинной веры", превратилась в самопожирающий механизм, который никто не мог остановить. Вестфальский мир 1648: элиты осознали, что не могут позволить себе войны, в которых они сами становятся жертвами. Не потому, что стали гуманнее. Потому что тридцать лет эмпирически доказали: неограниченное насилие пожирает тех, кто его запускает",— напомнил Кузнецов.По его словам, речь шла не об этике, а об инженерии. Из Тридцатилетней войны, подчеркнул эксперт, "выросла инженерия управляемого конфликта":"Лидеров не убивают, потому что с ними потом нужно подписывать мир. Убьёшь короля - некому капитулировать, война длится бесконечно. Семьи неприкосновенны: проигравший должен сохранить достаточно, чтобы принять поражение. Иначе он будет сражаться до последнего. Переговоры создают зону иммунитета: один удар во время переговоров - и следующие сто лет никто не поверит посреднику. Третьи страны не подвергаются ударам, потому что это множит число противников", — указал эксперт.Он отметил, что элита "хотела играть в шахматы - управлять конфликтом из позиции над доской"."Самоограничения на насилие и были этой внешней позицией. Ты можешь начать, провести и закончить войну, если сам не становишься фигурой, которую едят", — писал Кузнецов.Вторая мировая война, указал он, стала лишь подтверждением урока 1648 года."Наполеоновские войны расшатали систему - Венский конгресс её переустановил. Первая мировая с сопутствующими гражданскими войнами и революциями надломила серьёзнее. Вторая мировая подтвердила урок 1648 года в масштабе, не оставлявшем иллюзий. ООН, Женевские конвенции, ядерное сдерживание, "горячие линии" - инженерные решения одной задачи: не дать игрокам стать фигурами. Холодная война - сорок лет управляемого конфликта - прямой продукт этого осознания: можно враждовать, но нельзя пересекать порог, за которым элиты становятся жертвами", — отметил эксперт.По его словам, эта система работала "не потому, что все были согласны, а потому, что нарушение стоило дороже соблюдения".По словам Кузнецова, 28 февраля была потеряна не мораль, которой и не было, а была потеряна функция."Убийство Хаменеи с семьёй означает: лидер - легитимная цель. Не де-юре, а де-факто, что важнее. Никто не будет вступать в переговоры без гарантий, которых не существует. Оманский посредник объявил о прорыве, через сутки его контрагент был мёртв. Проигравший не будет капитулировать. Если проигрыш означает смерть лидера и семьи, рациональная стратегия: сражаться до конца. Именно это превратило Тридцатилетнюю войну в тридцатилетнюю. Террор неизбежно станет симметричным. У КСИР есть инфраструктура для ударов по "мягким целям в третьих странах". Теперь у них не просто мотив, а нарратив, понятный половине мира", — подчеркнул политтехнолог.По его мнению, агрессоры не видят этого по ряду причин."Средовая слепота. Десятилетия внутри защитного кокона создают реальность, в которой неуязвимость — данность. Экстраполяция безнаказанности. Каждое предыдущее пересечение порога не привело к катастрофе. Формируется модель: "можно идти дальше". Горизонт, сжатый до новостного цикла. У каждого горизонт - завтра. Не "что будет через три года". Холодный расчёт на спираль. Самая мрачная версия: они видят всё и считают приемлемой ценой. Каждый теракт - повод для эскалации, каждая эскалация — расширение чрезвычайного мандата. Шмитт аплодирует с того света", — перечислил Кузнецов возможные причины произошедшего.При этом, уверен эксперт, "позиция над доской, из которой ты управляешь конфликтом, а не являешься его жертвой, стоит любых ограничений на собственную свободу действий"."Это не идеализм - это расчёт, оплаченный десятками миллионов жизней", — резюмировал эксперт.По его словам, "этот урок забыт не в школьном смысле, а в операциональном: люди, принимающие решения, действуют так, будто его не существует".Вечером 1 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни и распорядился продолжать военную кампанию. "Я дал указания по продолжению кампании. Вчера мы убили... Хаменеи. Вместе с ним мы уничтожили десятки высокопоставленных чиновников репрессивного режима. Сейчас наши силы наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только усиливаться", — заявил он в видеообращении с крыши комплекса министерства обороны в Тель-Авиве. Он сообщил, что недавно завершил встречу с министром обороны, начальником генерального штаба армии Израиля и главой разведки "Моссад".Подробнее о последствиях войны в Иране — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и её вероятные последствия".
Реакция на убийство Хаменеи. Итоги 1 марта

19:00 01.03.2026
 
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Ирана Али Хаменеи и членов его семьи.
"Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершённым с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права", — гласила телеграмма Путина президенту Ирана Масуду Пезешкиану.
Он указал, что в России аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля, внёсшего огромный личный вклад в развитие дружественных российско-иранских отношений, выведение их на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.
"Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительству и всему народу Ирана", — подытожил Путин.
Преступная расправа над Хаменеи нарушает все возможные нормы международного права, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Государственная дума решительно осуждает и считает недопустимым вмешательство в дела суверенного государства и преступную расправу над его законным лидером, что нарушает все возможные нормы международного права", — заявил Володин.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев направил президенту Ирана телеграмму с соболезнованиями в связи с убийством Хаменеи.
"Нет и не может быть никаких оправданий для этой варварской силовой акции. Циничное злодеяние совершено в нарушение всех норм и принципов международного права, в том числе закрепленных в Уставе ООН", - подчеркнул Медведев.
Глава МИД Китая Ван И заявил удары США и Израиля недопустимыми.
"Недопустимо, чтобы США и Израиль наносили удары по Ирану в разгар переговорного процесса между Тегераном и Вашингтоном. Недопустимо открытое убийство лидера суверенного государства и подстрекательство к смене режима. Подобные действия нарушают международное право и основополагающие нормы международных отношений. В настоящий момент боевые действия охватили весь Персидский залив, ситуация на Ближнем Востоке может быть ввергнута в опасную бездну. Китай выражает серьёзную обеспокоенность этим", — отметил министр иностранных дел Китая.
А вот власти Украины убийство Хаменеи одобрили.
"Ничего не сравнится со смертью диктатора", — гласила запись в официальном аккаунте Украины в X.
Она завершалась празднующим смайликом.
Другая запись представляла картинку с падающими костями домино. На упавших костях были изображены главы Сирии Башар Асад, Венесуэлы Николас Мадуро и Ирана Али Хаменеи. На кости, которую задевала кость с Хаменеи было помещено изображение с Путиным.
Владимир Зеленский накануне поддержал удары Израиля и США по Ирану, призвав Вашингтон и Тель-Авив "действовать решительно".
Одобрило убийство Хаменеи и руководство ЕС.
"С уходом Хаменеи у народа Ирана появилась новая надежда. Мы должны обеспечить, чтобы будущее принадлежало им, и чтобы они сами могли его формировать. В то же время, данный момент несёт в себе реальный риск нестабильности, которая может ввергнуть регион в спираль насилия", — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Европарламента Роберта Метсола также одобрила убийство Хаменеи.
"Свержение аятоллы должно ознаменовать конец эпохи диктатуры в Иране. После 47 лет настало время свободы", — заявила она.
Другие лидеры европейских государств, в частности — стран Прибалтики — заявили об "окне возможностей" для Ирана, которое появилось благодаря убийству Хаменеи.
Как сообщило американское издание The New York Times, убийство Хаменеи и других высокопоставленных иранских чиновников было осуществлено после передачи ЦРУ разведывательной информации израильским коллегам.
Как рассказали источники газеты, агенты ЦРУ в течение нескольких месяцев отслеживали перемещения аятоллы. Затем американские разведчики получили информацию о встрече Хаменеи с политической элитой Ирана в субботу, 28 февраля. США приняли решение скорректировать с Израилем время атаки, исходя из новых разведданных, и оперативно сообщили их Тель-Авиву.
Американское издание указало, что убийства руководства Ирана показали неспособность иранских лидеров принять адекватные меры предосторожности, чтобы избежать опасности в тот момент, когда и Вашингтон, и Тель-Авив ясно дали понять, что готовятся к войне.
Между тем, эксперты предупреждают, что США и Израиль нанесли мировому устройству непоправимый ущерб.
Российский политтехнолог Глеб Кузнецов указал, что нарушен порядок, установившийся почти 400 лет тому назад.
"С 1618 по 1648 год Европа провела над собой эксперимент: что будет, если вести войну без ограничений, с религиозной мотивацией, где противник - не соперник, а воплощение зла. Результат: от трети до половины населения Центральной Европы погибло. Элиты пострадали наравне с остальными. Война, начатая ради "истинной веры", превратилась в самопожирающий механизм, который никто не мог остановить. Вестфальский мир 1648: элиты осознали, что не могут позволить себе войны, в которых они сами становятся жертвами. Не потому, что стали гуманнее. Потому что тридцать лет эмпирически доказали: неограниченное насилие пожирает тех, кто его запускает",— напомнил Кузнецов.
По его словам, речь шла не об этике, а об инженерии. Из Тридцатилетней войны, подчеркнул эксперт, "выросла инженерия управляемого конфликта":
"Лидеров не убивают, потому что с ними потом нужно подписывать мир. Убьёшь короля - некому капитулировать, война длится бесконечно. Семьи неприкосновенны: проигравший должен сохранить достаточно, чтобы принять поражение. Иначе он будет сражаться до последнего. Переговоры создают зону иммунитета: один удар во время переговоров - и следующие сто лет никто не поверит посреднику. Третьи страны не подвергаются ударам, потому что это множит число противников", — указал эксперт.
Он отметил, что элита "хотела играть в шахматы - управлять конфликтом из позиции над доской".
"Самоограничения на насилие и были этой внешней позицией. Ты можешь начать, провести и закончить войну, если сам не становишься фигурой, которую едят", — писал Кузнецов.
Вторая мировая война, указал он, стала лишь подтверждением урока 1648 года.
"Наполеоновские войны расшатали систему - Венский конгресс её переустановил. Первая мировая с сопутствующими гражданскими войнами и революциями надломила серьёзнее. Вторая мировая подтвердила урок 1648 года в масштабе, не оставлявшем иллюзий. ООН, Женевские конвенции, ядерное сдерживание, "горячие линии" - инженерные решения одной задачи: не дать игрокам стать фигурами. Холодная война - сорок лет управляемого конфликта - прямой продукт этого осознания: можно враждовать, но нельзя пересекать порог, за которым элиты становятся жертвами", — отметил эксперт.
По его словам, эта система работала "не потому, что все были согласны, а потому, что нарушение стоило дороже соблюдения".

По словам Кузнецова, 28 февраля была потеряна не мораль, которой и не было, а была потеряна функция.
"Убийство Хаменеи с семьёй означает: лидер - легитимная цель. Не де-юре, а де-факто, что важнее. Никто не будет вступать в переговоры без гарантий, которых не существует. Оманский посредник объявил о прорыве, через сутки его контрагент был мёртв. Проигравший не будет капитулировать. Если проигрыш означает смерть лидера и семьи, рациональная стратегия: сражаться до конца. Именно это превратило Тридцатилетнюю войну в тридцатилетнюю. Террор неизбежно станет симметричным. У КСИР есть инфраструктура для ударов по "мягким целям в третьих странах". Теперь у них не просто мотив, а нарратив, понятный половине мира", — подчеркнул политтехнолог.
По его мнению, агрессоры не видят этого по ряду причин.
"Средовая слепота. Десятилетия внутри защитного кокона создают реальность, в которой неуязвимость — данность. Экстраполяция безнаказанности. Каждое предыдущее пересечение порога не привело к катастрофе. Формируется модель: "можно идти дальше". Горизонт, сжатый до новостного цикла. У каждого горизонт - завтра. Не "что будет через три года". Холодный расчёт на спираль. Самая мрачная версия: они видят всё и считают приемлемой ценой. Каждый теракт - повод для эскалации, каждая эскалация — расширение чрезвычайного мандата. Шмитт аплодирует с того света", — перечислил Кузнецов возможные причины произошедшего.
При этом, уверен эксперт, "позиция над доской, из которой ты управляешь конфликтом, а не являешься его жертвой, стоит любых ограничений на собственную свободу действий".
"Это не идеализм - это расчёт, оплаченный десятками миллионов жизней", — резюмировал эксперт.
По его словам, "этот урок забыт не в школьном смысле, а в операциональном: люди, принимающие решения, действуют так, будто его не существует".
Вечером 1 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал усилить удары по Ирану в ближайшие дни и распорядился продолжать военную кампанию.
"Я дал указания по продолжению кампании. Вчера мы убили... Хаменеи. Вместе с ним мы уничтожили десятки высокопоставленных чиновников репрессивного режима. Сейчас наши силы наносят удары по сердцу Тегерана с возрастающей силой, и в ближайшие дни эта сила будет только усиливаться", — заявил он в видеообращении с крыши комплекса министерства обороны в Тель-Авиве.
Он сообщил, что недавно завершил встречу с министром обороны, начальником генерального штаба армии Израиля и главой разведки "Моссад".
Подробнее о последствиях войны в Иране — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и её вероятные последствия".
