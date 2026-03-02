https://ukraina.ru/20260302/iran-otsenil-poteri-ssha-amerikanskoe-komandovanie-ikh-oproverglo-1076232154.html

Иран оценил потери США, американское командование их опровергло

При ответных ударах Ирана по базам США на Ближнем Востоке более 500 американских военных погибли или были ранены, заявил КСИР. Об этом сообщает РИА Новости

2026-03-02T03:17

"Место дислокации американский военных в Бахрейне было атаковано двумя баллистическими ракетами, другие базы также подвергались постоянным атакам, которые к настоящему моменту привели к гибели и ранениям 560 американских военных", — говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции, опубликованном агентством Fars вечером 1 марта.Кроме того, иранское агентство Tasnim сообщило о ликвидации шести высокопоставленных офицеров ЦРУ при обстреле резиденции организации в ОАЭ.КСИР также заявил, что он нанёс по авианосцу USS Abraham Lincoln удар четырьмя противокорабельными баллистическими ракетами в Аравийском море.Центральное командование ВС США признало гибель лишь трёх военных и серьёзные ранения ещё пяти человек. США также опровергали заявление о попадании иранских ракет по авианосцу USS Abraham Lincoln, они якобы даже не приблизились к кораблю.В ночь на 1 марта иранское телевидение официально подтвердило гибель верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля также погибли дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. Сообщается о многочисленных жертвах среди мирного населения Ирана, включая детей. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны и назвал случившееся "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права".Больше информации о ситуации на Ближнем Востоке в публикации - Реакция на убийство Хаменеи. Итоги 1 марта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

