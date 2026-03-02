"Тыл прячется от ТЦК, но ВСУ все еще готовы умирать": Колташов о переломе в сознании украинцев - 02.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260302/tyl-pryachetsya-ot-ttsk-no-vsu-vse-esche-gotovy-umirat-koltashov-o-perelome-v-soznanii-ukraintsev-1076230663.html
"Тыл прячется от ТЦК, но ВСУ все еще готовы умирать": Колташов о переломе в сознании украинцев
"Тыл прячется от ТЦК, но ВСУ все еще готовы умирать": Колташов о переломе в сознании украинцев - 02.03.2026 Украина.ру
"Тыл прячется от ТЦК, но ВСУ все еще готовы умирать": Колташов о переломе в сознании украинцев
Украинский тыл разочарован и прячется от мобилизации, а ВСУ все еще готовы умирать за киевский режим. СВО во многом является гражданской войной, поэтому необходимо, чтобы у украинцев спала идеологическая шелуха. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2026-03-02T06:00
2026-03-02T06:00
новости
украина
европа
россия
колташов
адольф гитлер
владимир зеленский
вооруженные силы украины
новости сво россия
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575585_0:362:1073:965_1920x0_80_0_0_3861c074cb5003a6e8094e4b526f804a.jpg
По словам эксперта, СВО во многом схожа с гражданской войной, поэтому необходимо изменить сознание украинцев. "Когда эта идеологическая шелуха сойдет, каждый конкретный человек посмотрит на происходящее с точки зрения перспектив своей собственной семьи и решит, что лучше: отдать свою жизнь ради Зеленского или покончить с киевским режимом", – заявил Колташов.Он обратил внимание на разницу между фронтом и тылом. "Конечно, фронт живет немножко по другой логике, чем тыл. Тыл Украины уже прячется от ТЦК, а ВСУ все еще готовы умирать. Но это противоречие в истории наблюдается очень часто", – пояснил политолог.Экономист привел историческую параллель. "Тот же Манштейн весьма точно описывал психологию людей, которые живут при нацистском режиме: "Тыл уже разочаровался в Гитлере, поняв, что война — это тяжкое бремя. А солдаты все еще верили Гитлеру и ничего не понимали", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.
украина
европа
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/02/1064575585_0:261:1073:1065_1920x0_80_0_0_cea17122d81702d8fb89420e2388250e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, европа, россия, колташов, адольф гитлер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, новости сво россия, сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, война, чем закончится война на украине, война на украине, главные новости, главное
Новости, Украина, Европа, Россия, Колташов, Адольф Гитлер, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, новости СВО Россия, СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, война, чем закончится война на Украине, война на Украине, Главные новости, главное

"Тыл прячется от ТЦК, но ВСУ все еще готовы умирать": Колташов о переломе в сознании украинцев

06:00 02.03.2026
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Читать в
ДзенTelegram
Украинский тыл разочарован и прячется от мобилизации, а ВСУ все еще готовы умирать за киевский режим. СВО во многом является гражданской войной, поэтому необходимо, чтобы у украинцев спала идеологическая шелуха. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
По словам эксперта, СВО во многом схожа с гражданской войной, поэтому необходимо изменить сознание украинцев.
"Когда эта идеологическая шелуха сойдет, каждый конкретный человек посмотрит на происходящее с точки зрения перспектив своей собственной семьи и решит, что лучше: отдать свою жизнь ради Зеленского или покончить с киевским режимом", – заявил Колташов.
Он обратил внимание на разницу между фронтом и тылом. "Конечно, фронт живет немножко по другой логике, чем тыл. Тыл Украины уже прячется от ТЦК, а ВСУ все еще готовы умирать. Но это противоречие в истории наблюдается очень часто", – пояснил политолог.
Экономист привел историческую параллель. "Тот же Манштейн весьма точно описывал психологию людей, которые живут при нацистском режиме: "Тыл уже разочаровался в Гитлере, поняв, что война — это тяжкое бремя. А солдаты все еще верили Гитлеру и ничего не понимали", – подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЕвропаРоссияКолташовАдольф ГитлерВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныновости СВО РоссияСВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОвойначем закончится война на Украиневойна на УкраинеГлавные новостиглавное
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Железное наследие империи: как в Киев пришла железная дорога
07:41ПВО ночью сбила почти две сотни украинских дронов над Россией
07:20Трамп заявил, что выбрал трех кандидатов для руководства Ираном
07:04"Коалиция Эпштейна" против Ирана
07:00Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО
06:20Украина за неделю. Ядерный шантаж
06:20"Мечтаем скептически". Как сегодня живется в Донецке
06:10"Убивают детей, но всем плевать". Эксперты и политики о ситуации в мире и на Украине
06:00"Тыл прячется от ТЦК, но ВСУ все еще готовы умирать": Колташов о переломе в сознании украинцев
05:55"Один из них был правым уклонистом…" Европейские пророчества
05:45"Им и хочется, и колется": Василий Колташов о ядерных планах Запада и уроке Бельгии
05:30"Украинцы начали отходить от дурмана после провала контрнаступа": эксперт об изменении настроений
05:20"Это катастрофа": экономист о падении западного фондового рынка и состоянии экономик ЕС и США
05:10Разморозка конфликта в Приднестровье: Бардин о попытках Запада "открыть второй фронт" против РФ
05:00Колташов: Армия России действует эффективно и сумела адаптироваться к новым условиям войны
04:52Ближний Восток в огне. События 1 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
04:45"Европа не собирается договариваться": политолог о новой ядерной угрозе и позиции Запада
04:30"План из 28 пунктов обнулили": Максим Бардин о непростой судьбе мирной инициативы Трампа
04:28В Новороссийске обломки БПЛА повредили одиннадцать домов
04:15Россия поддерживает Пакистан, Китай — на стороне Ирана: Геворгян о раскладе сил на Ближнем Востоке
Лента новостейМолния