"Тыл прячется от ТЦК, но ВСУ все еще готовы умирать": Колташов о переломе в сознании украинцев

Украинский тыл разочарован и прячется от мобилизации, а ВСУ все еще готовы умирать за киевский режим. СВО во многом является гражданской войной, поэтому необходимо, чтобы у украинцев спала идеологическая шелуха. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, СВО во многом схожа с гражданской войной, поэтому необходимо изменить сознание украинцев. "Когда эта идеологическая шелуха сойдет, каждый конкретный человек посмотрит на происходящее с точки зрения перспектив своей собственной семьи и решит, что лучше: отдать свою жизнь ради Зеленского или покончить с киевским режимом", – заявил Колташов.Он обратил внимание на разницу между фронтом и тылом. "Конечно, фронт живет немножко по другой логике, чем тыл. Тыл Украины уже прячется от ТЦК, а ВСУ все еще готовы умирать. Но это противоречие в истории наблюдается очень часто", – пояснил политолог.Экономист привел историческую параллель. "Тот же Манштейн весьма точно описывал психологию людей, которые живут при нацистском режиме: "Тыл уже разочаровался в Гитлере, поняв, что война — это тяжкое бремя. А солдаты все еще верили Гитлеру и ничего не понимали", – подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.

