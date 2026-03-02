https://ukraina.ru/20260302/blizhniy-vostok-v-ogne-sobytiya-1-marta-odnoy-strokoy-ot-kanala-ukrainaru-1076234223.html

Ближний Восток в огне. События 1 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"

Обзор ключевых событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 2 марта телеграм-канал Украина.ру

🟥 ВС РФ освободили большую часть населённого пункта Гришино на Красноармейском направлении;🟥 Также сообщается об дальнейшем продвижении в районе села Горькое на Запорожском направлении;🟥 Продвигаются ВС РФ и на Харьковском направлении — например, в районе Старицы западнее Волчанска;🟦 Часть украинцев, эвакуированных российскими военными из зоны СВО, хотят стать гражданами России, заявила омбудсмен Москалькова;🟦 Была подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, против США и Израиля был объявлен джихад;🟦 Президент Ирана призвал народ объединиться и сорвать планы врагов;🟦 Количество погибших в результате американо-израильского удара по школе в Иране возросло до 165 человек;🟦 Армия Израиля планирует призвать на службу 100 тысяч резервистов;🟦 США и Израиль массированными ударами пытаются полностью уничтожить нервные центры Ирана;🟦 Иран же продолжает удары по базам США на Ближнем востоке, всё чаще преодолевает ПВО в Израиле, и, похоже, дотягивается даже до Кипра;🟦 Трамп, хвастающийся ковровыми бомбардировками, не может определиться, будет война идти месяц, или же у неё нет ограничений по времени;🟦 Между тем, ресурсы США рискуют быстро иссякнуть, а значит, как бы не хорохорились говорящие головы на Украине, поставки для ПВО, скорее всего, уже сорваны;🟦 А британцы решили вообще приговорить свои временных союзников среди монархий Персидского залива и отправить к ним криворуких молодцев из ППО Украины;🟦 На фоне блокирования логистических маршрутов и ударов по нефтяной инфраструктуре, начала расти в цене нефть, и потенциал этого роста предполагают крайне высоким;🟦 Между тем, на Украине продолжается раскручивание маховика могилизации — новые ограничения в правах в совокупности с идиотским пиаром от купленных кукол;🟦 А ТЦКшники продолжают показывать свою безнаказанность, — от попыток хватать людей целыми артелями, до буквально избиения и пыток случайных украинцев.Больше информации о положении в зоне СВО в публикации - Фронтовая сводка за 1 марта от канала "Дневник Десантника".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

