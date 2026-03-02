Ближний Восток в огне. События 1 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру" - 02.03.2026 Украина.ру
Ближний Восток в огне. События 1 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Ближний Восток в огне. События 1 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
Обзор ключевых событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 2 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ освободили большую часть населённого пункта Гришино на Красноармейском направлении;🟥 Также сообщается об дальнейшем продвижении в районе села Горькое на Запорожском направлении;🟥 Продвигаются ВС РФ и на Харьковском направлении — например, в районе Старицы западнее Волчанска;🟦 Часть украинцев, эвакуированных российскими военными из зоны СВО, хотят стать гражданами России, заявила омбудсмен Москалькова;🟦 Была подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, против США и Израиля был объявлен джихад;🟦 Президент Ирана призвал народ объединиться и сорвать планы врагов;🟦 Количество погибших в результате американо-израильского удара по школе в Иране возросло до 165 человек;🟦 Армия Израиля планирует призвать на службу 100 тысяч резервистов;🟦 США и Израиль массированными ударами пытаются полностью уничтожить нервные центры Ирана;🟦 Иран же продолжает удары по базам США на Ближнем востоке, всё чаще преодолевает ПВО в Израиле, и, похоже, дотягивается даже до Кипра;🟦 Трамп, хвастающийся ковровыми бомбардировками, не может определиться, будет война идти месяц, или же у неё нет ограничений по времени;🟦 Между тем, ресурсы США рискуют быстро иссякнуть, а значит, как бы не хорохорились говорящие головы на Украине, поставки для ПВО, скорее всего, уже сорваны;🟦 А британцы решили вообще приговорить свои временных союзников среди монархий Персидского залива и отправить к ним криворуких молодцев из ППО Украины;🟦 На фоне блокирования логистических маршрутов и ударов по нефтяной инфраструктуре, начала расти в цене нефть, и потенциал этого роста предполагают крайне высоким;🟦 Между тем, на Украине продолжается раскручивание маховика могилизации — новые ограничения в правах в совокупности с идиотским пиаром от купленных кукол;🟦 А ТЦКшники продолжают показывать свою безнаказанность, — от попыток хватать людей целыми артелями, до буквально избиения и пыток случайных украинцев.
Ближний Восток в огне. События 1 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"

04:52 02.03.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкЦАХАЛ и США продолжают массированные удары по Тегерану и крупным городам Ирана
ЦАХАЛ и США продолжают массированные удары по Тегерану и крупным городам Ирана - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Обзор ключевых событий в России, в мире, на Украине и вокруг Украины за предыдущий день в формате "одной строкой" опубликовал в ночь на 2 марта телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ освободили большую часть населённого пункта Гришино на Красноармейском направлении;
🟥 Также сообщается об дальнейшем продвижении в районе села Горькое на Запорожском направлении;
🟥 Продвигаются ВС РФ и на Харьковском направлении — например, в районе Старицы западнее Волчанска;
🟦 Часть украинцев, эвакуированных российскими военными из зоны СВО, хотят стать гражданами России, заявила омбудсмен Москалькова;
🟦 Была подтверждена гибель верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, против США и Израиля был объявлен джихад;
🟦 Президент Ирана призвал народ объединиться и сорвать планы врагов;
🟦 Количество погибших в результате американо-израильского удара по школе в Иране возросло до 165 человек;
🟦 Армия Израиля планирует призвать на службу 100 тысяч резервистов;
🟦 США и Израиль массированными ударами пытаются полностью уничтожить нервные центры Ирана;
🟦 Иран же продолжает удары по базам США на Ближнем востоке, всё чаще преодолевает ПВО в Израиле, и, похоже, дотягивается даже до Кипра;
🟦 Трамп, хвастающийся ковровыми бомбардировками, не может определиться, будет война идти месяц, или же у неё нет ограничений по времени;
🟦 Между тем, ресурсы США рискуют быстро иссякнуть, а значит, как бы не хорохорились говорящие головы на Украине, поставки для ПВО, скорее всего, уже сорваны;
🟦 А британцы решили вообще приговорить свои временных союзников среди монархий Персидского залива и отправить к ним криворуких молодцев из ППО Украины;
🟦 На фоне блокирования логистических маршрутов и ударов по нефтяной инфраструктуре, начала расти в цене нефть, и потенциал этого роста предполагают крайне высоким;
🟦 Между тем, на Украине продолжается раскручивание маховика могилизации — новые ограничения в правах в совокупности с идиотским пиаром от купленных кукол;
🟦 А ТЦКшники продолжают показывать свою безнаказанность, — от попыток хватать людей целыми артелями, до буквально избиения и пыток случайных украинцев.
Больше информации о положении в зоне СВО в публикации - Фронтовая сводка за 1 марта от канала "Дневник Десантника".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния