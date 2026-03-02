https://ukraina.ru/20260302/pushkov-zayavil-o-novoy-opasnosti-posle-udarov-ssha-i-izrailya-po-iranu-1076230374.html

Пушков заявил о новой опасности после ударов США и Израиля по Ирану

Пушков заявил о новой опасности после ударов США и Израиля по Ирану

Страны Евросоюза и Британия угрожают вступить в коалицию против Ирана, чтобы сблизиться с США, "но это ещё не третья мировая война". Об этом глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в ночь на 2 марта заявил в своем телеграм-канале

"Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов", — написал Пушков.Он подчеркнул, что коалиция Запада против Ирана, "как прежде против Ливии", может оказаться "наиболее вероятным сценарием развития войны"."Но это не третья мировая война, как спешат объявить некоторые комментаторы. Следует сохранять трезвость в оценках", — отметил сенатор."Нечто подобное уже было — речь об агрессии против Ирака, в которой приняли участие почти все страны НАТО, и агрессия против Ливии, проведенная коллективным Западом через НАТО. В обоих случаях это были региональные войны, а не мировые. Войной в Иране затронуты многие страны региона, но она не имеет тенденции перерастания в мировую войну", — заключил Пушков.28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, оправдывая свои удары желанием не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на 1 марта иранское телевидение официально подтвердило гибель верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля также погибли дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. Сообщается о многочисленных жертвах среди мирного населения Ирана, включая детей. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны и назвал случившееся "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права".Больше информации о ситуации на Ближнем Востоке в публикации - Реакция на убийство Хаменеи. Итоги 1 марта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

