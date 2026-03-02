Пушков заявил о новой опасности после ударов США и Израиля по Ирану - 02.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260302/pushkov-zayavil-o-novoy-opasnosti-posle-udarov-ssha-i-izrailya-po-iranu-1076230374.html
Пушков заявил о новой опасности после ударов США и Израиля по Ирану
Пушков заявил о новой опасности после ударов США и Израиля по Ирану - 02.03.2026 Украина.ру
Пушков заявил о новой опасности после ударов США и Израиля по Ирану
Страны Евросоюза и Британия угрожают вступить в коалицию против Ирана, чтобы сблизиться с США, "но это ещё не третья мировая война". Об этом глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в ночь на 2 марта заявил в своем телеграм-канале
2026-03-02T02:26
2026-03-02T02:26
украина.ру
новости
россия
алексей пушков
совет федерации
иран
сша
израиль
ес
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051870525_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2dd2df2a01f2a43010f0f887f567db6c.jpg
"Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов", — написал Пушков.Он подчеркнул, что коалиция Запада против Ирана, "как прежде против Ливии", может оказаться "наиболее вероятным сценарием развития войны"."Но это не третья мировая война, как спешат объявить некоторые комментаторы. Следует сохранять трезвость в оценках", — отметил сенатор."Нечто подобное уже было — речь об агрессии против Ирака, в которой приняли участие почти все страны НАТО, и агрессия против Ливии, проведенная коллективным Западом через НАТО. В обоих случаях это были региональные войны, а не мировые. Войной в Иране затронуты многие страны региона, но она не имеет тенденции перерастания в мировую войну", — заключил Пушков.28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, оправдывая свои удары желанием не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.В ночь на 1 марта иранское телевидение официально подтвердило гибель верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля также погибли дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. Сообщается о многочисленных жертвах среди мирного населения Ирана, включая детей. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны и назвал случившееся "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права".Больше информации о ситуации на Ближнем Востоке в публикации - Реакция на убийство Хаменеи. Итоги 1 марта.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
иран
сша
израиль
ирак
ливия
ближний восток
великобритания
британия
франция
германия
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051870525_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a18679bd39c7892f99dc1f6079d5b732.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, алексей пушков, совет федерации, иран, сша, израиль, ес, нато, дональд трамп, ирак, ливия, агрессия, война, ближний восток, обострение, великобритания, британия, франция, германия, запад
Украина.ру, Новости, Россия, Алексей Пушков, Совет Федерации, Иран, США, Израиль, ЕС, НАТО, Дональд Трамп, Ирак, Ливия, агрессия, война, Ближний Восток, обострение, Великобритания, Британия, Франция, Германия, Запад

Пушков заявил о новой опасности после ударов США и Израиля по Ирану

02:26 02.03.2026
 
© Фото : пресс-служба СФСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : пресс-служба СФ
Читать в
ДзенTelegram
Страны Евросоюза и Британия угрожают вступить в коалицию против Ирана, чтобы сблизиться с США, "но это ещё не третья мировая война". Об этом глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в ночь на 2 марта заявил в своем телеграм-канале
"Британия, Франция и Германия угрожают вступить в войну против Ирана на стороне США и Израиля. Формируется единая западная военная коалиция. Для европейцев это и способ сблизиться с США, особенно после конфликтов вокруг Гренландии и тарифов", — написал Пушков.
Он подчеркнул, что коалиция Запада против Ирана, "как прежде против Ливии", может оказаться "наиболее вероятным сценарием развития войны".
"Но это не третья мировая война, как спешат объявить некоторые комментаторы. Следует сохранять трезвость в оценках", — отметил сенатор.
"Нечто подобное уже было — речь об агрессии против Ирака, в которой приняли участие почти все страны НАТО, и агрессия против Ливии, проведенная коллективным Западом через НАТО. В обоих случаях это были региональные войны, а не мировые. Войной в Иране затронуты многие страны региона, но она не имеет тенденции перерастания в мировую войну", — заключил Пушков.
28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, оправдывая свои удары желанием не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп также заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на 1 марта иранское телевидение официально подтвердило гибель верховного лидера Али Хаменеи. В результате атак США и Израиля также погибли дочь, зять, внучка и невестка аятоллы. Сообщается о многочисленных жертвах среди мирного населения Ирана, включая детей. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
Ранее президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью верховного лидера страны и назвал случившееся "циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права".
Больше информации о ситуации на Ближнем Востоке в публикации - Реакция на убийство Хаменеи. Итоги 1 марта.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияАлексей ПушковСовет ФедерацииИранСШАИзраильЕСНАТОДональд ТрампИракЛивияагрессиявойнаБлижний ВостокобострениеВеликобританияБританияФранцияГерманияЗапад
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:10Разморозка конфликта в Приднестровье: Бардин о попытках Запада "открыть второй фронт" против РФ
05:00Колташов: Армия России действует эффективно и сумела адаптироваться к новым условиям войны
04:52Ближний Восток в огне. События 1 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
04:45"Европа не собирается договариваться": политолог о новой ядерной угрозе и позиции Запада
04:30"План из 28 пунктов обнулили": Максим Бардин о непростой судьбе мирной инициативы Трампа
04:28В Новороссийске обломки БПЛА повредили одиннадцать домов
04:15Россия поддерживает Пакистан, Китай — на стороне Ирана: Геворгян о раскладе сил на Ближнем Востоке
04:04Фронтовая сводка за 1 марта от канала "Дневник Десантника"
04:00"Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США
03:44"Начали новую волну": Израиль и США продолжают массированные удары по Тегерану и крупным городам Ирана
03:32Иран поразил обслуживающий флот США объект компании Asir в районе Эль-Хад в Бахрейне
03:17Иран оценил потери США, американское командование их опровергло
02:55Страны Персидского залива пригрозили Ирану ответом на атаки их территорий и дестабилизацию энергорынков
02:26Пушков заявил о новой опасности после ударов США и Израиля по Ирану
01:47Трамп рассказал, когда завершится операция США против Ирана
01:10Великобритания отправит экспертов с Украины, чтобы они помогли сбивать иранские БПЛА — Стармер
00:49Силы ПВО за шесть часов сбили 105 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ
00:10Из-за террористической атаки ВСУ погибла активистка "Молодой Гвардии" учитель Вероника Вельмамедова
19:00Реакция на убийство Хаменеи. Итоги 1 марта
18:04Пезешкиан объявил о начале работы Временного совета Ирана. Главное к этому часу
Лента новостейМолния