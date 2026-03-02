https://ukraina.ru/20260302/iz-za-terroristicheskoy-ataki-vsu-pogibla-aktivistka-molodoy-gvardii-uchitel-veronika-velmamedova-1076224989.html
Из-за террористической атаки ВСУ погибла активистка "Молодой Гвардии" учитель Вероника Вельмамедова
Из-за террористической атаки убийц из ВСУ погибла активистка "Молодой Гвардии Единой России" Вероника Вельмамедова. Об этом губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 марта сообщил в своём телеграм-канале
"Вероника приехала в Херсонскую область ещё в 2023 году добровольцем в составе "Педагогического десанта". Работала учителем в селе Железный Порт, дети её любили и ценили. Завершив волонтёрскую миссию, осталась жить и трудиться у нас.Светлый, неравнодушный человек — она быстро стала своей среди жителей Херсонщины, всегда помогала людям и вкладывала душу в то, чем занималась", — написал глава региона.Соболезнования родным и близким погибшей также высказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич."Нет таких слов, которые бы смогли заглушить боль. Она вдвойне сильнее, когда гибнут молодые и истинно добрые сердца", — написал Кастюкевич в своем канале.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
"Вероника приехала в Херсонскую область ещё в 2023 году добровольцем в составе "Педагогического десанта". Работала учителем в селе Железный Порт, дети её любили и ценили. Завершив волонтёрскую миссию, осталась жить и трудиться у нас.
Светлый, неравнодушный человек — она быстро стала своей среди жителей Херсонщины, всегда помогала людям и вкладывала душу в то, чем занималась", — написал глава региона.
Соболезнования родным и близким погибшей также высказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"Нет таких слов, которые бы смогли заглушить боль. Она вдвойне сильнее, когда гибнут молодые и истинно добрые сердца", — написал Кастюкевич в своем канале.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.