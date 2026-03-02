https://ukraina.ru/20260302/odin-iz-nikh-byl-pravym-uklonistom-evropeyskie-prorochestva-1076142308.html

Мда, вспомнил в заглавии уличные напевы своего далекого детства. Местная босота собиралась за сараями. Кепари, бычки, гитара…Самой популярной из приблатненной лирики, почему-то была "Песня о Сталине".

Там и звучали тревожно-непонятные слова: "Вчера мы хоронили двух марксистов, Тела одели красным кумачом. Один из них был правым уклонистом, Другой, как оказалось, ни при чем."Потом уже узнал, что автором шедевра был веселый выпивоха и лагерный сиделец Юз Алешковский. Еще позже вычитал, что похоронен тот аж на берегу залива Тампа. Совсем недалеко от фамильной резиденции Трампа. Хотя последний вряд ли знает об этом соседстве. Разве, что вплотную займется историей залива, чтобы вставить в его название потерявшуюся букву "р".Может попутно узнает, что это индейское название означало "рыжие палки", что можно интерпретировать как шаманское предчувствие эпохи палок для гольфа рыжего. Ну, да ладно. Не об этом речь.Так вот. Будоражило меня тогда непонятное слово "уклонист". Обратился за разъяснениями к всезнающему отцу. Тот путано объяснил, что это такие люди, которые почему-то сопротивляются четким приказам, командам и предписаниям. Гнут какую-то свою линию. За что и страдают.Но я то уже из контекста знал, что могут закопать и тех, кто "ни причем". Так может стоит посопративляться? Обидно ведь погибать покладистым. Тем более, если с чем-то не согласен.И вот опять вдруг всплыло подзабытое словцо. На Украине "уклонисты" - мужики, избегающие мобилизации и бусификации в армейку, стали чуть ли не знаковой социальной стратой.Впечатляет их количество, которое исчисляется пятью сотнями тысяч. Это внутри страны. И двумя миллионами, если взять "поуехавших".Потрясают схемы "уклона". Приятели бравого солдата Швейка, которые впрыскивали под кожу керосин и травились спичками, выглядят имбецилами. А "болгаркой" вы ступню отхватить не пробовали? А купить за пятнадцать штук, фейковую справку об инвалидности? А поменять пол, пока еще не ввели обязательный дамский призыв?Восхищают их самопальные "сторис" - снятые на мобилы многочисленные авторские рассказы о тончайших и невероятных нюансах уклона…Хотя есть во всем этом какой-налет обреченности. Если ситуация продолжится, как того требует главный начальник, всё равно всех похоронят. Рядом с теми, кто был покорен, послушен, лоялен и "ни при чем". Но миг протеста сладок. И на кону стоит так много - сама жизнь…Впрочем, и даже не об этом, хотелось сказать. Подзабылись идеологические марксистские уклонисты прошлого.Сочувствую, но бессилен помочь украинским военным уклонистам.Но не слабо волнует интрига нынешних геополитических уклонистов. Виктор Орбан, Роберт Фицо, почти примкнувший к ним Андрей Бабиш или едва не победивший на румынских президентских выборах Джорджеску.Обласканные властью, состоятельные, окруженные почестями, согретые вниманием. Их-то что подвигло закосить в сторону от четкой, ясной, недвусмысленной линии Брюсселя?Почему не внемлют самой Урсуле фон дер Ляйен? "Матерь кобра" не прощает малейшего уклона от четкой брюссельской линии. Не верите? Спросите у бывшей ее верной товарки Кайи Каллас. Та уже кается и плачет за свои микроны вольностей. Хотя, когда она была пионеркой в советской школе, черчение уже не преподавали…В общем, налицо интрига. Тот же Орбан с его невероятным политическим опытом и мистической балканской интуицией, мог бы еще годами доить общеевропейский бюджет, жонглировать дотациями и грантами, не иметь заморочек с попытками соросовских майданов.Надо было только меланхолично подмахивать все еэсовские хотелки, поддерживать все натовские задумки, втискиваться бочком в коалиции "желающих" и "решительных".Ан, нет! Он то решительно тормозит выделение Украине Союзом очередных девяносто миллиардов на войну, то перекрывает поставку своего дизеля для ее бронетехники, тракторов и генераторов, то протестует против бусификации этнических венгров на Украине… Ярый уклонист-рецидивист! Уклонист, защищающий других уклонистов…И вот что им движет? Через какой-то месяц в стране выборы. У Брюсселя, как показывает опыт той же Румынии, есть масса инструментов наказать отступника. А это, в нынешних реалиях, крах не только политической карьеры, но и самой жизни. И своей, и близких.Мой любимый блоггер Колобок, считает, что секрет своенравности венгра в том, у него от природы не крохотные симулякры как у большинства европейских "лидеров", а реально пушечные ядра. Или даже гири. Ведь не случайно его помощник Эрно чемпион по гиревому спорту.Думаю, слишком упрощенная версия политического атлетизма. К тому же, я познакомился с Виктором в бассейне и не заметил, чтобы ему что-то мешает плавать и, тем более, тянет на дно. Напротив, Виктор в прекрасной бойцовской форме.Мой коллега и ученик, Андрей, живущий неподалеку от резиденции Орбана, связывает его непокладистость с самобытным хазарским характером. Мадьяры, как многие бывшие кочевники, люди обостренного чувства чести и достоинства. Есть древняя пословица - "венгр рождается с кинжалом в зубах." Им клинок нужен, отнюдь, не для трапезы. Для защиты своей самобытности.Уже рассказывал, как Андрей пытается проследить взаимосвязь между архитектурной и политической культурами народов. Орбан, в этом плане, недосягаем. Он первым на континенте осознал взаимосвязь между геополитикой, геопсихологией и геомонументализмом.Можно было бы часами рассказывать про главный архитектурно-политический проект Виктора Орбана - "Национальной программе Хаусманна". Это амбициозный план полномасштабной реновации правительственного квартала в Буддайской крепости и ядра ( опять ядра!) исторического центра города.Согласно ему венгерские власти с 2019 по 2030 годы намерены воссоздать или отреставрировать все ключевые венгерские архитектурные доминанты, воплощающие самобытность, дерзость и здоровые амбиции своего народа.Это касается Королевского двореца с расположенными в нем Музеем истории Будапешта, Венгерской Национальной библиотеки, Кармелитского монастыря (реконструированного под официальную резиденцию премьер-министра ), Конституционного суда, Военно-исторического музея, Венгерского Национального архива…Впрочем, увлекся. Там идет перечень сотен знаковых для страны объектов. Они были созданы могучим духом народа, не подвластного внешним, временным и безликим институтам современности. Какие там ЕС, НАТО и прочие бюрократические новости…Но я думаю, что сила и непокорность Орбана, не только в собственных "пушечных ядрах" и восстановленных крепостных цитаделях. Даже не в его близкой личной дружбе с Дональдом Трампом.Хотя последний момент дает подсказку. Обычно дружат персоны равного масштаба. А заокеанский начальник, умеет намекнуть, что некоторых европейских лидеров больших стран, он проводит по категории "перхоти". А есть руководители держав малых, которые для него значительны как цитадели.Короче, видимо Орбан по масштабу своей личности не способен к дробным колебаниям вместе с линией общеевропейской партии. Виктор крупноват для этого.Его масштаб личности, определяется умножением неожиданных величин. Он перемножил вывод своего кумира Иштвана Бибо на догадки ненавистного ему Юрия Андропова. (Формируют личность, те кого обожаешь и те, кого ненавидишь.)Философ Бибо в конце своей карьеры пришел к выводу о том, что национальное выше социального. Начинающий карьеру, посол в Венгрии Андропов, стал догадываться, что прагматизм выше идеологизма. Орбан перемножил обе максимы…Думаю, очень похожие выводы можно сделать и о Роберте Фицо. Хотя на лицо некоторое различие в личном опыте и стилистике. Венгр больше апеллирует к метафизике, а словак к закону. Не случайно единомышленники последнего уверенно отстаивают в судах право Словакии не учавствовать в европейской русофобии. Ну, как это недавно сделал бывший их министр юстиции Штефан Харабин…Сложнее, конечно, дела обстоят с премьер-уклонистом Чехии Андреем Бабишем. Но там замешена некая мистика с президентом страны Павлом Петром, который противодействует премьеру.Вспомнил по этому поводу цитату Маркса. Приведу дословно: " Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относится к самому себе как к человеку".Забавно, что классик всё знал наперед.А мы просто понаблюдаем как европейские уклонисты гнут свою линию. Гнут и гнут. Вдруг, она и станет "генеральной".Антикоррупционеров - в окопы. Зачем Зеленский ломает грантовую вертикаль

