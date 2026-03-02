https://ukraina.ru/20260302/poetomu-tramp-vmeste-s-izrailem-poshel-voynoy-na-iran-politolog-o-smene-prioritetov-ssha-1076225581.html
"Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США
Дональд Трамп хотел бы сменить тактику в отношении Украины на более результативную, но ресурсов не хватает. Его влияние на Зеленского, Брюссель, Пентагон и ЦРУ имеет границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
После заявлений СВР о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что позиция России на переговорном процессе изменится коренным образом.Отвечая на вопрос журналиста, будет ли президент США менять тактику в отношении Украины, эксперт указал на ограничения. По мнению Бардина, Дональд Трамп хотел бы сменить тактику в отношении урегулирования конфликта на Украине на более результативную, но у него не хватает ресурсов: финансовых, административных, так же и возрастных."Как показывает практика, его влияние на Владимира Зеленского, на Брюссель также ограничено, на [председатель Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен ограничено. Да что там — влияние Трампа на Пентагон и ЦРУ имеет границы", – пояснил собеседник издания.Поэтому, отметил Бардин, что будет с Трампом через 2,5 года — пока понятно. "В общем, может быть, он и хотел бы что-то поменять в переговорном процессе, но достаточных сил у него для этого нет. Поэтому, повторюсь, он пошел вместе с Израилем войной на Иран", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
После заявлений СВР о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что позиция России на переговорном процессе изменится коренным образом.
Отвечая на вопрос журналиста, будет ли президент США менять тактику в отношении Украины, эксперт указал на ограничения.
По мнению Бардина, Дональд Трамп хотел бы сменить тактику в отношении урегулирования конфликта на Украине на более результативную, но у него не хватает ресурсов: финансовых, административных, так же и возрастных.
"Как показывает практика, его влияние на Владимира Зеленского, на Брюссель также ограничено, на [председатель Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен ограничено. Да что там — влияние Трампа на Пентагон и ЦРУ имеет границы", – пояснил собеседник издания.
Поэтому, отметил Бардин, что будет с Трампом через 2,5 года — пока понятно. "В общем, может быть, он и хотел бы что-то поменять в переговорном процессе, но достаточных сил у него для этого нет. Поэтому, повторюсь, он пошел вместе с Израилем войной на Иран", – резюмировал собеседник издания.
О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.