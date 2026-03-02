"Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США - 02.03.2026 Украина.ру
"Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США
"Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США
Дональд Трамп хотел бы сменить тактику в отношении Украины на более результативную, но ресурсов не хватает. Его влияние на Зеленского, Брюссель, Пентагон и ЦРУ имеет границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-03-02T04:00
2026-03-02T04:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/06/1060867993_0:127:994:686_1920x0_80_0_0_be9bda255d34bf34d13b7a84707a93f2.jpg
После заявлений СВР о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что позиция России на переговорном процессе изменится коренным образом.Отвечая на вопрос журналиста, будет ли президент США менять тактику в отношении Украины, эксперт указал на ограничения. По мнению Бардина, Дональд Трамп хотел бы сменить тактику в отношении урегулирования конфликта на Украине на более результативную, но у него не хватает ресурсов: финансовых, административных, так же и возрастных."Как показывает практика, его влияние на Владимира Зеленского, на Брюссель также ограничено, на [председатель Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен ограничено. Да что там — влияние Трампа на Пентагон и ЦРУ имеет границы", – пояснил собеседник издания.Поэтому, отметил Бардин, что будет с Трампом через 2,5 года — пока понятно. "В общем, может быть, он и хотел бы что-то поменять в переговорном процессе, но достаточных сил у него для этого нет. Поэтому, повторюсь, он пошел вместе с Израилем войной на Иран", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
"Поэтому Трамп вместе с Израилем пошел войной на Иран": политолог о смене приоритетов США

04:00 02.03.2026
 
Дональд Трамп хотел бы сменить тактику в отношении Украины на более результативную, но ресурсов не хватает. Его влияние на Зеленского, Брюссель, Пентагон и ЦРУ имеет границы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
После заявлений СВР о планах Франции и Великобритании передать Украине ядерное оружие зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что позиция России на переговорном процессе изменится коренным образом.
Отвечая на вопрос журналиста, будет ли президент США менять тактику в отношении Украины, эксперт указал на ограничения.
По мнению Бардина, Дональд Трамп хотел бы сменить тактику в отношении урегулирования конфликта на Украине на более результативную, но у него не хватает ресурсов: финансовых, административных, так же и возрастных.
"Как показывает практика, его влияние на Владимира Зеленского, на Брюссель также ограничено, на [председатель Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен ограничено. Да что там — влияние Трампа на Пентагон и ЦРУ имеет границы", – пояснил собеседник издания.
Поэтому, отметил Бардин, что будет с Трампом через 2,5 года — пока понятно. "В общем, может быть, он и хотел бы что-то поменять в переговорном процессе, но достаточных сил у него для этого нет. Поэтому, повторюсь, он пошел вместе с Израилем войной на Иран", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.
О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния