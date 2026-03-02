"Им и хочется, и колется": Василий Колташов о ядерных планах Запада и уроке Бельгии - 02.03.2026 Украина.ру
"Им и хочется, и колется": Василий Колташов о ядерных планах Запада и уроке Бельгии
"Им и хочется, и колется": Василий Колташов о ядерных планах Запада и уроке Бельгии
"Им и хочется, и колется": Василий Колташов о ядерных планах Запада и уроке Бельгии
Планы передать Киеву ядерное оружие нереальны – Запад не решится перевести прокси-конфликт в настоящую войну. История с Бельгией показала, что Россия жестко пресекает попытки перейти черту. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о вероятности передачи ядерного оружия Украине, эксперт заявил, что попытки будут, но Москва будет их жестко пресекать. "Если вы переведете прокси-конфликт в настоящую войну, мы вас уничтожим", – такой сигнал, по словам Колташова, получат западные столицы.Экономист напомнил показательную историю с Бельгией в конце 2025 года. Когда Евросоюз потребовал отдать все замороженные российские активы, бельгийский премьер "с трясущимися руками заявил, что получил от России недвусмысленное предупреждение", напомнил он."В общем, заморозили – сидите с этим. Потом с вас спросится за упущенную выгоду", – пояснил Колташов позицию Москвы.По словам эксперта, Запад понимает риски. "Повторюсь, им и хочется, и колется. Поэтому они за столько лет не тронули Приднестровье, хотя сколько раз на него замахивались. Им объяснили: "Украина – это прокси-конфликт. Приднестровье – это российские миротворцы. Мы будем защищать миротворцев любыми средствами. Нападете – вам конец", – резюмировал Василий Колташов.Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.
"Им и хочется, и колется": Василий Колташов о ядерных планах Запада и уроке Бельгии

05:45 02.03.2026
 
Планы передать Киеву ядерное оружие нереальны – Запад не решится перевести прокси-конфликт в настоящую войну. История с Бельгией показала, что Россия жестко пресекает попытки перейти черту. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Отвечая на вопрос о вероятности передачи ядерного оружия Украине, эксперт заявил, что попытки будут, но Москва будет их жестко пресекать. "Если вы переведете прокси-конфликт в настоящую войну, мы вас уничтожим", – такой сигнал, по словам Колташова, получат западные столицы.
Экономист напомнил показательную историю с Бельгией в конце 2025 года. Когда Евросоюз потребовал отдать все замороженные российские активы, бельгийский премьер "с трясущимися руками заявил, что получил от России недвусмысленное предупреждение", напомнил он.
"В общем, заморозили – сидите с этим. Потом с вас спросится за упущенную выгоду", – пояснил Колташов позицию Москвы.
По словам эксперта, Запад понимает риски. "Повторюсь, им и хочется, и колется. Поэтому они за столько лет не тронули Приднестровье, хотя сколько раз на него замахивались. Им объяснили: "Украина – это прокси-конфликт. Приднестровье – это российские миротворцы. Мы будем защищать миротворцев любыми средствами. Нападете – вам конец", – резюмировал Василий Колташов.
Полный текст материала "Василий Колташов: Чем дольше длится СВО на Украине, тем меньше Европа хочет вступить в войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Александра Ионова: Танки НАТО горят на Украине, но главное, чтобы Трамп не “кинул” Россию на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния