"Европа не собирается договариваться": политолог о новой ядерной угрозе и позиции Запада - 02.03.2026
"Европа не собирается договариваться": политолог о новой ядерной угрозе и позиции Запада
"Европа не собирается договариваться": политолог о новой ядерной угрозе и позиции Запада - 02.03.2026 Украина.ру
"Европа не собирается договариваться": политолог о новой ядерной угрозе и позиции Запада
Российские военные комментировали сообщения о возрастающей ядерной угрозе. Судя по последним заявлениям и истории с ядерной угрозой, Европа не собирается договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
2026-03-02T04:45
2026-03-02T04:45
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/19/1076052287_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d50cfe1af305cb6593d5b2f7bbb21dbe.jpg
Отвечая на вопрос о судьбе мирной инициативы Трампа, эксперт отметил, что о плане президента США из 28 пунктов действительно ничего не слышно. "План был предъявлен Киеву и Брюсселю, был серьезно скорректирован, добавлены новые пункты, неприемлемые для России. В результате план был обнулен. И пришлось все начинать сначала", – заявил Бардин.Отвечая на вопрос, готова ли Россия на жесткие меры в отношении Европы после заявлений ее лидеров, эксперт напомнил о позиции ЕС. "Европа, судя по последним заявлениям и истории с ядерной угрозой, даже не собирается договариваться", – заявил политолог.Затем эксперт пояснил, что российские военные комментировали сообщения о возрастающей ядерной угрозе. По словам специалистов, ядерная война представляет собой совершенно иную модель боевых действий."Побеждает тот, кто наносит удар первым", – подчеркнул политолог. "Причем удар наносится по тем точкам, где ядерное оружие, представляющее потенциальную опасность, может быть размещено", – резюмировал Максим Бардин.
Украина.ру
Новости
Украина.ру
"Европа не собирается договариваться": политолог о новой ядерной угрозе и позиции Запада

04:45 02.03.2026
 
Российские военные комментировали сообщения о возрастающей ядерной угрозе. Судя по последним заявлениям и истории с ядерной угрозой, Европа не собирается договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Отвечая на вопрос о судьбе мирной инициативы Трампа, эксперт отметил, что о плане президента США из 28 пунктов действительно ничего не слышно.
"План был предъявлен Киеву и Брюсселю, был серьезно скорректирован, добавлены новые пункты, неприемлемые для России. В результате план был обнулен. И пришлось все начинать сначала", – заявил Бардин.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия на жесткие меры в отношении Европы после заявлений ее лидеров, эксперт напомнил о позиции ЕС. "Европа, судя по последним заявлениям и истории с ядерной угрозой, даже не собирается договариваться", – заявил политолог.
Затем эксперт пояснил, что российские военные комментировали сообщения о возрастающей ядерной угрозе. По словам специалистов, ядерная война представляет собой совершенно иную модель боевых действий.
"Побеждает тот, кто наносит удар первым", – подчеркнул политолог. "Причем удар наносится по тем точкам, где ядерное оружие, представляющее потенциальную опасность, может быть размещено", – резюмировал Максим Бардин.
Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.
О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния