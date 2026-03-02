https://ukraina.ru/20260302/evropa-ne-sobiraetsya-dogovarivatsya-politolog-o-novoy-yadernoy-ugroze-i-pozitsii-zapada-1076227767.html

"Европа не собирается договариваться": политолог о новой ядерной угрозе и позиции Запада

Российские военные комментировали сообщения о возрастающей ядерной угрозе. Судя по последним заявлениям и истории с ядерной угрозой, Европа не собирается договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин

Отвечая на вопрос о судьбе мирной инициативы Трампа, эксперт отметил, что о плане президента США из 28 пунктов действительно ничего не слышно. "План был предъявлен Киеву и Брюсселю, был серьезно скорректирован, добавлены новые пункты, неприемлемые для России. В результате план был обнулен. И пришлось все начинать сначала", – заявил Бардин.Отвечая на вопрос, готова ли Россия на жесткие меры в отношении Европы после заявлений ее лидеров, эксперт напомнил о позиции ЕС. "Европа, судя по последним заявлениям и истории с ядерной угрозой, даже не собирается договариваться", – заявил политолог.Затем эксперт пояснил, что российские военные комментировали сообщения о возрастающей ядерной угрозе. По словам специалистов, ядерная война представляет собой совершенно иную модель боевых действий."Побеждает тот, кто наносит удар первым", – подчеркнул политолог. "Причем удар наносится по тем точкам, где ядерное оружие, представляющее потенциальную опасность, может быть размещено", – резюмировал Максим Бардин.Полный текст материала "Максим Бардин о войне на Ближнем Востоке: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране" на сайте Украина.ру.О том, почему военная операция в Иране началась именно сейчас и что ждет Ближний Восток — в интервью "Каринэ Геворгян о войне США с Ираном: Европа получит меньше оружия для ВСУ — но не прямо сейчас" на сайте Украина.ру.

