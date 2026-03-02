https://ukraina.ru/20260302/evropa-ne-sobiraetsya-dogovarivatsya-politolog-o-novoy-yadernoy-ugroze-i-pozitsii-zapada-1076227767.html
"Европа не собирается договариваться": политолог о новой ядерной угрозе и позиции Запада
Российские военные комментировали сообщения о возрастающей ядерной угрозе. Судя по последним заявлениям и истории с ядерной угрозой, Европа не собирается договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Российские военные комментировали сообщения о возрастающей ядерной угрозе. Судя по последним заявлениям и истории с ядерной угрозой, Европа не собирается договариваться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Экспертного совета Общероссийской организации "Офицеры России", политолог Максим Бардин
Отвечая на вопрос о судьбе мирной инициативы Трампа, эксперт отметил, что о плане президента США из 28 пунктов действительно ничего не слышно.
"План был предъявлен Киеву и Брюсселю, был серьезно скорректирован, добавлены новые пункты, неприемлемые для России. В результате план был обнулен. И пришлось все начинать сначала", – заявил Бардин.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия на жесткие меры в отношении Европы после заявлений ее лидеров, эксперт напомнил о позиции ЕС. "Европа, судя по последним заявлениям и истории с ядерной угрозой, даже не собирается договариваться", – заявил политолог.
Затем эксперт пояснил, что российские военные комментировали сообщения о возрастающей ядерной угрозе. По словам специалистов, ядерная война представляет собой совершенно иную модель боевых действий.
"Побеждает тот, кто наносит удар первым", – подчеркнул политолог. "Причем удар наносится по тем точкам, где ядерное оружие, представляющее потенциальную опасность, может быть размещено", – резюмировал Максим Бардин.
