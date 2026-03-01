https://ukraina.ru/20260301/tramp-prigrozil-iranu-nevidannym-udarom-v-sluchae-otvetnoy-ataki-1076204161.html

Трамп пригрозил Ирану "невиданным ударом" в случае ответной атаки

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран о беспрецедентном ответе, если Тегеран решится на военные действия в ответ на недавние удары. Об этом 1 марта американский лидер написал в своей соцсети Truth Social

2026-03-01T12:01

Трамп в своей соцсети Truth Social выступил с резким предупреждением в адрес Ирана. По его словам, любая попытка Тегерана ответить на недавние действия приведёт к эскалации беспрецедентного масштаба."Иран только что заявил, что они собираются нанести очень сильный удар сегодня, сильнее, чем когда-либо. Им не стоит этого делать, в противном случае мы нанесём по ним удар невиданной силы, которая не применялась прежде", — написал американский президент.При этом всего несколькими часами ранее Трамп отмечал, что договориться с Ираном "стало легче, чем день назад".Заявлениям президента США предшествовали события утром 28 февраля, когда министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил, что израильская армия нанесла превентивный удар по Ирану. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки стали представители руководства Исламской Республики.Ранее, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию массированных ударов по Ирану. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляСреди погибших высокопоставленных лиц — верховный лидер Ирана, 86-летний аятолла Али Хаменеи. Подробнее в материале NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удараБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

