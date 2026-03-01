Попытки продать город кредиторам угрозами российского десанта. Что происходит в Одессе - 01.03.2026 Украина.ру
Попытки продать город кредиторам угрозами российского десанта. Что происходит в Одессе
В Южной Пальмире недавно почему-то заговорили о необходимости круговой обороны города от вероятного российского десанта. Сама по себе такая операция выглядит достаточно сложной и рискованной, учитывая современные системы наблюдения и передачу Киеву разведданных от США
2026-03-01T11:47
2026-03-01T11:47
Новый "распил"Бои идут достаточно далеко от Одессы, но украинские власти беспокоятся не из-за возможности десанта в Херсоне или Николаеве. И это вызывает некоторое недоумение у украинских комментаторов.Глава сил территориальной обороны "Юг" Денис Носиков говорил на днях, что Одесса готовится к обороне: вокруг всей области активно возводят кольцевую оборону для боев на суше и на море - продолжается обустройство противотанковых рвов, ловушек и других защитных элементов. И это напоминает проект гигантского распила по образцу "строительства" подобных сооружений на востоке Украины.Буквально в тот же день региональные СМИ сообщали, что генераторы, которые одесским коммунальным предприятиям передавали Германия и Италия в качестве гуманитарной помощи для больниц и насосных станций, использовались для обслуживания ресторанов, автомоек и частных коттеджей.На днях также состоялся суд над подрядчиком по строительству береговых укреплений, которые по факту существовали только на бумаге. Однако за кражу миллионов из бюджета подрядчик отделался сравнительно небольшим штрафом. И тут речь о строительстве гражданских объектов. Что уж говорить о строительстве фортификаций, где данные засекречены. Если на строительстве фортификаций в Сумской и Донецкой областях годами воровали сотнями миллионов, то чем Одесса хуже?Одесский анархист Вячеслав Азаров в этом контексте напоминает об аресте командующего логистикой Воздушных сил ВСУ по фамилии Украинец, которого подозревают в расхищении средств, выделенных на защитные сооружения аэродромов.Ставки повышаются?Вместе с тем, в последнее время украинские спикеры слишком часто безапелляционно утверждают, что Россия намерена взять Одессу как русский город. Говорят об этом в контексте мирных переговоров и требований отвести ВСУ из Донбасса. Основной посыл – ВС РФ не остановятся за Славянском, а пойдут брать Одессу. А без Одесского порта Украина вообще лишается основ экспорта. Таким нехитрым способом пытаются заинтересовать западных кредиторов.В случае аудита затем всегда можно будет заявить, что всё построенное на деньги западных партнеров, Россия "выбросила в пропасть", то есть "уничтожила" дроновыми ударами. В других областях это ведь работает безотказно.В феврале западные СМИ с нескрываемой тревогой сообщали, что экспорт зерна через украинские морские порты снова оказался под серьезным давлением. Усиление российских ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области, дескать, привело к тому, что многие торговые суда попросту отказались заходить в глубоководные порты.Для Киева это значит резкое снижение валютных поступлений, необходимых для ведения войны и выплаты кредитов.Затем глава парламентского комитета по национальной безопасности Роман Костенко, выступая против мирных договоренностей с РФ, рассказывал западным СМИ, что Россия намерена взять Одессу, чтобы отрезать Украину от моря. И это, по его словам, будет серьезным экономическим ударом по Европе, так как сократит экспорт украинской сельскохозяйственной продукции из одесских портов.Вместе с тем украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" подозревает, что такой акцент на Одессе и подготовка её к обороне может свидетельствовать о резком повышении ставок и эскалации. "Все понимают, что ВС РФ при таком темпе, не смогут сейчас и завтра (в этом году) дойти до Одесского региона. Если, ставки не будут подняты за игровым столом! Подключением Молдовы к войне с вторжением в Приднестровье", - считает "Легитимный".Владимир Зеленский параллельно пытается продать Одессу сейчас еще в качестве альтернативного маршрута для поставок нефти в страны ЕС (после отказа возобновить по требованию Венгрии и Словакии поставки через белорусскую ветку нефтепровода "Дружба").Нефтепровод "Одесса-Броды" (в порт Южный) был построен в 2002 для транспортировки в Европу азербайджанской нефти. С другой стороны, Азербайджан давно наладил поставки нефти через дружественную ему Турцию.Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, подчеркивает, что перевалка нефти через Одессу для погрузки ее через нефтепровод Одесса-Броды невозможна без нефтяной сделки с Россией, которая должна гарантировать судоходство в Черном море."В текущих условиях это недостижимо - а само подобное предложение Украины и ЕС это верх цинизма. Получается, что Европе предлагается вступить в переговоры с РФ по безопасности судоходства в Черном море, тогда как ЕС отказывается от диалога с РФ", - пишет Дубинский.Вариант, который предлагает Зеленский, должен снизить доходы РФ и ослабить экономический интерес к ней со стороны Венгрии и Словакии. Политолог Михаил Чаплыга утверждает, что смысл этого варианта в том, чтобы прикрыть Одессу от ударов. Все-таки через этот регион идет значительный поток западных вооружений.Мнение политолога Ростислава Ищенко о последних событиях вокруг Одессы - в материале издания Украина.ру К чему приведет ВСУ круговая оборона Одессы.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1a/1076091941_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_402ee9ef88e833c7034b429aba2cd4ea.jpg
1920
1920
true
Попытки продать город кредиторам угрозами российского десанта. Что происходит в Одессе

11:47 01.03.2026
 
В Южной Пальмире недавно почему-то заговорили о необходимости круговой обороны города от вероятного российского десанта. Сама по себе такая операция выглядит достаточно сложной и рискованной, учитывая современные системы наблюдения и передачу Киеву разведданных от США
Новый "распил"
Бои идут достаточно далеко от Одессы, но украинские власти беспокоятся не из-за возможности десанта в Херсоне или Николаеве. И это вызывает некоторое недоумение у украинских комментаторов.
Глава сил территориальной обороны "Юг" Денис Носиков говорил на днях, что Одесса готовится к обороне: вокруг всей области активно возводят кольцевую оборону для боев на суше и на море - продолжается обустройство противотанковых рвов, ловушек и других защитных элементов. И это напоминает проект гигантского распила по образцу "строительства" подобных сооружений на востоке Украины.
Буквально в тот же день региональные СМИ сообщали, что генераторы, которые одесским коммунальным предприятиям передавали Германия и Италия в качестве гуманитарной помощи для больниц и насосных станций, использовались для обслуживания ресторанов, автомоек и частных коттеджей.
На днях также состоялся суд над подрядчиком по строительству береговых укреплений, которые по факту существовали только на бумаге. Однако за кражу миллионов из бюджета подрядчик отделался сравнительно небольшим штрафом. И тут речь о строительстве гражданских объектов. Что уж говорить о строительстве фортификаций, где данные засекречены. Если на строительстве фортификаций в Сумской и Донецкой областях годами воровали сотнями миллионов, то чем Одесса хуже?
Одесский анархист Вячеслав Азаров в этом контексте напоминает об аресте командующего логистикой Воздушных сил ВСУ по фамилии Украинец, которого подозревают в расхищении средств, выделенных на защитные сооружения аэродромов.

"В этой связи хочется верить, что сметы на фортификации Одессы под надежным контролем. А то направленные на успокоение западных кредиторов постоянные заявления первых лиц государства, что масштабы коррупции в воюющей Украине, - это вражеская пропаганда, слишком часто опровергаются релизами НАБУ и СБУ", - иронизирует Азаров.

Ставки повышаются?
Вместе с тем, в последнее время украинские спикеры слишком часто безапелляционно утверждают, что Россия намерена взять Одессу как русский город. Говорят об этом в контексте мирных переговоров и требований отвести ВСУ из Донбасса. Основной посыл – ВС РФ не остановятся за Славянском, а пойдут брать Одессу. А без Одесского порта Украина вообще лишается основ экспорта. Таким нехитрым способом пытаются заинтересовать западных кредиторов.
В случае аудита затем всегда можно будет заявить, что всё построенное на деньги западных партнеров, Россия "выбросила в пропасть", то есть "уничтожила" дроновыми ударами. В других областях это ведь работает безотказно.
В феврале западные СМИ с нескрываемой тревогой сообщали, что экспорт зерна через украинские морские порты снова оказался под серьезным давлением. Усиление российских ударов по портовой инфраструктуре в Одесской области, дескать, привело к тому, что многие торговые суда попросту отказались заходить в глубоководные порты.
Для Киева это значит резкое снижение валютных поступлений, необходимых для ведения войны и выплаты кредитов.
Затем глава парламентского комитета по национальной безопасности Роман Костенко, выступая против мирных договоренностей с РФ, рассказывал западным СМИ, что Россия намерена взять Одессу, чтобы отрезать Украину от моря. И это, по его словам, будет серьезным экономическим ударом по Европе, так как сократит экспорт украинской сельскохозяйственной продукции из одесских портов.
Вместе с тем украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" подозревает, что такой акцент на Одессе и подготовка её к обороне может свидетельствовать о резком повышении ставок и эскалации.
"Все понимают, что ВС РФ при таком темпе, не смогут сейчас и завтра (в этом году) дойти до Одесского региона. Если, ставки не будут подняты за игровым столом! Подключением Молдовы к войне с вторжением в Приднестровье", - считает "Легитимный".
Владимир Зеленский параллельно пытается продать Одессу сейчас еще в качестве альтернативного маршрута для поставок нефти в страны ЕС (после отказа возобновить по требованию Венгрии и Словакии поставки через белорусскую ветку нефтепровода "Дружба").
Нефтепровод "Одесса-Броды" (в порт Южный) был построен в 2002 для транспортировки в Европу азербайджанской нефти. С другой стороны, Азербайджан давно наладил поставки нефти через дружественную ему Турцию.
Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, подчеркивает, что перевалка нефти через Одессу для погрузки ее через нефтепровод Одесса-Броды невозможна без нефтяной сделки с Россией, которая должна гарантировать судоходство в Черном море.
"В текущих условиях это недостижимо - а само подобное предложение Украины и ЕС это верх цинизма. Получается, что Европе предлагается вступить в переговоры с РФ по безопасности судоходства в Черном море, тогда как ЕС отказывается от диалога с РФ", - пишет Дубинский.
Вариант, который предлагает Зеленский, должен снизить доходы РФ и ослабить экономический интерес к ней со стороны Венгрии и Словакии. Политолог Михаил Чаплыга утверждает, что смысл этого варианта в том, чтобы прикрыть Одессу от ударов. Все-таки через этот регион идет значительный поток западных вооружений.
Мнение политолога Ростислава Ищенко о последних событиях вокруг Одессы - в материале издания Украина.ру К чему приведет ВСУ круговая оборона Одессы.
