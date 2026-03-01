https://ukraina.ru/20260301/opasayutsya-defitsita-raket-pvo-i-perezhivayut-za-kurorty-dubaya-chto-govoryat-na-ukraine-ob-atake-ssha-na-1076204889.html

Опасаются дефицита ракет ПВО и переживают за курорты Дубая. Что говорят на Украине об атаке США на Иран

Любой международный конфликт на Украине традиционно воспринимается с неприкрытой ревностью, поскольку отвлекает внимание от ситуации в "незалежной". Украинские власти основной упор делают на пиар, соцсети, "эмоциональную дипломатию" (проще говоря, истерику) и более всего опасаются отсутствия внимания заграничной публики

2026-03-01T12:18

эксклюзив

иран

россия

украина

владимир зеленский

михаил чаплыга

Переполох среди украинской элитыОднако активная фаза международных конфликтов обычно не длится долго (Запад не тянет длительную войну на истощение), поэтому через несколько дней всё возвращается на круги своя.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что и нынешняя агрессия против Ирана долго не продлится.Он также напоминает, что удары по президентскому дворцу в Тегеране могут аукнуться и в Киеве, если Москва тоже сочтет, что некие "красные линии" уже не действуют.Владимир Зеленский и украинский МИД поддержали агрессию США и Израиля. Сам Зеленский тоже не случайно встречался недавно на Мюнхенской конференции с наследником отставного иранского шаха Пехлеви.В самом Иране прекрасно знают позицию Зеленского и попытки прислуживать Западу."Он уже долгое время обворовывает американских и европейских налогоплательщиков, чтобы наполнять карманы своих коррумпированных генералов и противостоять тому, что он называет незаконной агрессией, нарушающей Устав ООН. В то же время он открыто и без стыда призывает к незаконной агрессии США против Ирана, что так же нарушает тот же Устав ООН. Мир уже сыт по горло растерянными клоунами, господин Зеленский", - заявил в конце января глава МИД Ирана Аббас Аракчи.Ответные удары Ирана по базам США в регионе немало переполошили украинскую элиту. Многие из её представителей (а вместе с ними и сотни украинских эскортниц) давно обосновались в Дубае, по которому тоже наносятся удары. Украинские соцсети 28 февраля заполонили жалобы и причитания украинских девиц легкого поведения, которые пытаются срочно выехать куда-нибудь из города, но не могут из-за длинных пробок на дорогах.Украинские эксперты и аналитики сейчас в один голос сетуют, что в ближайшее время Украине не видать дефицитных ракет ПВО, которые Зеленский отчаянно требует на каждой встрече с западными лидерами. Соединенные Штаты формально их Киеву не передают, но продают странам НАТО для поставок Зеленскому.Особое недовольство на Украине сейчас высказывают в связи со скачками цен на нефть, что всегда происходит при конфликте на Ближнем Востоке. Косвенно это повышает доходы России от торговли нефтью и нефтепродуктами. Зеленский же неустанно твердит, что для него главное – истощить экономические возможности РФ вести войну, чем оправдывает удары по российским НПЗ, танкерам и нефтепроводам.Возможности и угрозы для УкраиныПолитолог Олег Саакян рассказал изданию "Новое время", что операция против Ирана стратегически для Украины скорее несет определенные "возможности", а в разрезе тактическом — здесь и сейчас – ряд угроз."Угрозы оперативного и тактического уровня — это дефициты определенных видов вооружения, то, что мы можем почувствовать, которые для нас и без того дефицитны. Это возможные временные колебания цен на нефть, от чего Россия может частично, на коротком горизонте нескольких дней, попытаться выиграть", - рассказывает политолог. В будущем же он надеется на переворот в Иране, что лишит РФ союзника и позволит дестабилизировать ситуацию в южных регионах России.На это же надеется и политолог Тарас Загородний. В интервью украинскому телеканалу "24TV" он обращает внимание на энергетический аспект. По его словам, США стремятся усилить контроль над иранскими нефтяными потоками, а это означает дополнительное давление на российский экспорт. Если иранская нефть активнее выйдет на мировые рынки под американским контролем, России будет сложнее удерживать свои позиции, говорит политолог. Однако произойти это может только в случае свержения правительства Ирана.Кроме того, по его словам, удар по Тегерану бьет не только по союзнику России, но и по конфигурации сотрудничества между Ираном, Москвой и Пекином. Часть иранской нефти традиционно шла в Китай, который остается важным экономическим партнером России.В агентстве УНИАН говорят, что Украине была бы выгодна поддержка Ирана со стороны России. "Поддержка Ирана РФ вооружением все равно будет раскрыта и непременно приведет к похолоданию отношений между Вашингтоном и Москвой – а это положительная ситуация для Украины", - говорят украинские эксперты УНИАН.Вместе с тем как считает украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный", если Трамп застрянет в иранской войне больше чем на месяц, это приведёт к значительным потерям живой силы и техники США, а тогда он станет сильно уязвим, и "демократы его раздавят".С одной стороны, такой сценарий выгоден Зеленскому, который сделал ставку на Демократическую партию. Но, с другой, отмечает "Легитимный", затяжной иранский конфликт Киеву не выгоден, так как он увеличит дефицит вооружения, дефицит свободных денег, так как нефть и газ начнут рост в цене, что ударит по ЕС - главному спонсору Киева. С этой точки зрения для Зеленского решающую роль играет длительность конфликта с Ираном.Подробнее о происходящем в Иране - в материале издания Украина.ру Новая агрессия против Ирана. США и Израиль бомбят Тегеран.

иран

россия

украина

Новости

эксклюзив, иран, россия, украина, владимир зеленский, михаил чаплыга