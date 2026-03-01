Им прикольно воевать, им прикольно убивать. Эксперты и политики о состоянии умов на Украине и в Европе
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция националистов в Киеве с требованием закрытия телеканала "Наш"
В экспертном сообществе обсуждают, можно ли всё же ожидать мира и всем ли украинцам так же "прикольно" воевать и убивать, как некоторым тыловым "героям нации"
И тут есть что обсудить. Известный нацист Евгений Карась* в одном из эфиров прямо заявил: "Нам прикольно воевать и нам прикольно убивать". Он, по сути, признал, что украинцы (точнее, сторонники киевского режима) воюют и убивают ради своих западных хозяев, им тоже прикольно - "И они такие: "Вау, давайте посмотрим, что это будет!"
Оценили уровень? Ему и ещё каким-то "нам", точнее, им — им просто "прикольно".
"Смерти сотен тысяч военных, разрушенная Украина и миллионы уехавших из страны, а ему весело воевать за интересы Запада" - оценил высказывание нациста популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".
А украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян* подчеркнула, что "судя по многочисленным видео с тем, как ТЦК силой пакуют украинцев в бусы, "воевать и убивать" прикольно не только лишь всем".
"Да и сам Карась предпочитает "воевать и убивать" не в окопах, а на разных руководящих должностях: например, в данный момент он числится командиром 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд", - отметила Монтян.
Она продолжила: "И да, кто-то правда верит, что такие вот караси, которым прикольно убивать, будут выполнять какие-то там мирные соглашения, если позволить им дожить до их заключения?"
Почему-то кажется, что многие не доживут, а такие вот караси — они доживут. Но об этом самим украинцам подумать надо бы хорошенько - не за "приколистов" ли карасей и их западных спонсоров они жизни свои отдают. Оно того стоит?
Конечно, не все хотят отдавать свою жизнь добровольно. Но их особо и не спрашивают. Военкомы и полицаи системно и упорно ведут отлов людей по городам и сёлам.
Вот на днях доблестные сотрудники ТЦК отловили и отправили в штурмовики чемпиона мира по шашкам Юрия Аникеева (украинская спортивная общественность обеспокоена, некоторые депутаты Верховной Рады тоже). А сколько не чемпионов, а обычных людей поймали на улицах и бросили в окопы на верную смерть, их не интересует — речь ведь не об их детях, верно?
А чужие дети — да пусть они гибнут за Европу. За это время европейцы успеют вооружиться и заодно изучат и учтут опыт ВСУ. Об этом прямо сказал на организованном олигархом Виктором Пинчуком сборище YES руководитель спецштаба по Украине в Минобороны ФРГ Йоахим Кашке.
По его словам, которые приводит издание "ПолитНавигатор", в Европе и в Германии, в частности, есть готовность к схватке с Россией - "но сейчас, к счастью, мы не должны защищать непосредственно свою страну, мы всё ещё имеем определённое время и определённое пространство для манёвра, чтобы подготовиться [к войне с РФ] и действительно извлечь уроки из украинского контекста".
Он добавил, что работа над этим идёт "каждый день". При этом в обмен на ценный боевой опыт Германия даёт Киеву "материальную базу для производства".
А один из руководителей немецкой компании по производству дронов Свен Крук признал, что ещё с 2023 года его предприятие начало строить подземные заводы на Украине, а также разрабатывает программное обеспечение для наземных и воздушных дронов.
Судя по его словам, немцы не прочь помогать Киеву и в планах обретения возможностей нанесения ударов в глубину РФ, если это понадобится.
Конечно, с реализацией подобных планов могут возникнуть сложности. Как отметил подполковник в отставке, научный руководитель Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный, сейчас ВС РФ выбивают энергетику, которая обеспечивает Левобережье Украины, а также нарушают переток электричества из региона в регион.
"Сами понимаете, что около 60% энергетических мощностей, которые киевский режим использует для нужд ВПК, вырабатываются атомными станциями. АЭС мы по понятным причинам не трогаем, зато выбиваем распределительные объекты. Это вынуждает противника переводить целые энергоблоки в режим холодного останова", - сказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.
26 февраля, 07:00Геннадий Подлесный: У России есть три способа дать отпор НАТО на Балтике, не доводя дело до большой войныЕвропейские страны НАТО предпринимают конкретные юридические и технические шаги для подготовки к войне с Россией. Наше руководство тоже четко отслеживает, в какой момент они от риторики перешли к решению конкретных задач. Но если мы разделаемся с киевским режимом относительно быстро, этого сценария удастся избежать
По его словам, "как только мы добьемся того, что подача энергии АЭС снизится еще хотя бы на 10-12%, будут останавливаться заводы, где собираются БПЛА самолетного типа, которые наносят удары на дальние расстояния".
* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов
