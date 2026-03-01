https://ukraina.ru/20260301/udary-po-tegeranu-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-1-marta-1076208703.html

Удары по Тегерану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 марта

Удары по Тегерану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 марта - 01.03.2026 Украина.ру

Удары по Тегерану, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 1 марта

ВВС Израиля наносят удары по объектам руководства Ирана в Тегеране. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/01/1076207324_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6fa4ab029627ed6bb710f1f4ca84d44f.jpg

Самолёты ВВС Израиля наносят удары по объектам руководства Ирана в Тегеране, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Израильские ВВС, руководствуясь разведданными ЦАХАЛ, начали серию ударов по целям, принадлежащим иранскому террористическому режиму, в Тегеране", — сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Иранское агентство Nour News в свою очередь сообщило, что в результате ударов США и Израиля погиб руководитель разведывательной организации сил правопорядка Ирана Голамреза Резаян."В результате вчерашних атак врага руководитель организации разведки сил правопорядка погиб смертью мученика", - сообщило агентство.Ранее Иран подтвердил гибель высшего военного командования Ирана в ходе ударов США и Израиля, в том числе верховного лидера Ирана Али Хаменеи, который являлся главнокомандующим вооруженных сил Ирана.После гибели Хаменеи в нескольких странах Ближнего Востока вспыхнули массовые акции протеста против США.Так, в центре Багдада сторонники иракских шиитских группировок пытаются прорваться к американскому посольству на территории "зелёнойзоны". Силовики применяют против них слезоточивый газ. На мосту, ведущему к диппредставительству, накануне вечером установили бетонные заграждения. В соцсетях также распространяются кадры, на которых протестующих разгоняют водометами.В пакистанском Карачи манифестантам удалось прорваться к консульству США, однако их начали оттеснять силовики. По митингующим открыли огонь. Погибли как минимум восемь человек, 18 получили ранения. Также против митингующих применили слезоточивый газ и дубинки.В Иране над мечетью Джамакаран в городе Кум подняли красный "флаг мести". Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран считает месть за гибель Хаменеи своим законным правом и сделает всё для этого.Обстрелы и налётыУтром 1 марта Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 8 – над территорией Брянской области, 7 – над территорией Белгородской области, 7 – над территорией Курской области, 2 – над территорией Тульской области, 2 – над территорией Орловской области, 1 – над территорией Ростовской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре координации и контроля, военных преступлений, совершённых Украиной, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины совершили 5 атак на этот регион России: 2 атаки на донецком и 3 атаки на макеевском направлениях. Всего ВСУ выпустили 7 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений, 2 легковых автомобиля и 3 объекта гражданской инфраструктуры."По оперативным линиям Управления по вопросам документирования военных преступлений Украины поступила дополнительная информация о пострадавших гражданских лицах в городах Республики за 28 февраля: н.п. Макеевка (Кировский район) - ранены мужчины 1978 и 2002 г.р., женщины 1954 и 1978 г.р.; поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: н.п. Макеевка (Кировский район) - частный жилой дом и автомобили по ул. Рудничной. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", — позднее сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 20 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 20 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Алёшки — 5; Новая Каховка — 4; Днепряны — 3; Козачьи Лагеря — 3; Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 15 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алёшки, Старая Збурьевка, Голая Пристань и Каховка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 1 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Город Белгород подвергся ракетному обстрелу с применением 2 боеприпасов и атакам 5 беспилотников, 2 из которых сбиты. Повреждён инфраструктурный объект", — отмечалось в сводке.В Белгородском округе по посёлкам Дубовое, Малиновка, Октябрьский, Разумное, сёлам Беловское, Головино, Драгунское, Красный Октябрь, Новая Нелидовка, Репное, Стрелецкое, Чайки, Ясные Зори и хутору Церковный произведены атаки 44 беспилотников, 32 из которых сбиты и подавлены."В посёлке Разумное в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадали две женщины. Одна из них госпитализирована в областную клиническую больницу, вторая продолжает лечение амбулаторно. Здание повреждено", — писал Гладков.В посёлке Октябрьский повреждены частный дом, надворная постройка и 2 автомобиля, в селе Стрелецкое — заборы двух частных домов, в селе Беловское — ангар предприятия и 2 транспортных средства, в селе Ясные Зори — частный дом, в селе Красный Октябрь — 2 корпуса производственного предприятия и автомобиль, в селе Новая Нелидовка — 6 частных домов и хозпостройка. Вследствие падения обломков сбитого БПЛА в селе Пушкарное повреждён частный дом.В Борисовском округе посёлок Борисовка, сёла Берёзовка, Грузское, хутора Красиво и Никольский атакованы 5 беспилотниками. В районе хутора Красиво повреждён автомобиль, в селе Берёзовка — объект инфраструктуры. Жители села временно остаются без электроэнергии. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ.В Валуйском округе по сёлам Борки, Долгое и хутору Леоновка совершены атаки 6 беспилотников, 5 из которых подавлены. Последствий нет.В Волоконовском округе сёла Волчья Александровка, Успенка и хутор Зеленый Клин атакованы по одному беспилотнику, один из которых сбит. В хуторе Зелёный Клин повреждён объект инфраструктуры.В Грайворонском округе по городу Грайворон, посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Доброивановка, Дорогощь, Дунайка, Замостье, Ивановская Лисица, Косилово, Луговка, Пороз, Рождественка, Смородино, хуторам Масычево и Тополи выпущено 16 боеприпасов в ходе 6 обстрелов и произведены атаки 49 беспилотников, 6 из которых сбиты."В селе Рождественка в результате прилёта боеприпаса на территорию частного дома пострадали двое: мужчина и женщина. Они госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. Повреждены дом и хозпостройки, одна из которых разрушена", — сообщил губернатор.В городе Грайворон повреждены одна квартира в МКД, 5 автомобилей и коммерческий объект, в селе Гора-Подол — автомобиль, в селе Замостье — 4 машины и частный дом, в селе Дунайка — гараж, в селе Ивановская Лисица — забор частного дома, грузовой и 2 легковых автомобиля, в селе Смородино — 2 частных дома, 2 надворные постройки и 5 автомобилей, один из которых сгорел, в селе Рождественка — машина, в хуторе Масычево — частный дом, в хуторе Тополи — хозпостройка и частный дом, в селе Доброивановка — линия электропередачи и домовладение, в селе Головчино — гараж, в селе Луговка огнём повреждена кровля частного дома. Ночью в селе Головчино в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены 5 частных домов, гараж и 5 автомобилей.В Корочанском округе село Дальняя Игуменка атаковано беспилотником самолётного типа. Повреждён инфраструктурный объект."В Краснояружском округе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Колотиловка, Поповка, Репяховка, Сергиевка, Староселье и Теребрено выпущено 6 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 35 беспилотников, 10 из которых подавлены и сбиты. В посёлке Красная Яруга повреждено административное здание", — указывалось в сводке.Над Прохоровским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Без последствий.В Ракитянском округе село Криничное подверглось атакам 4 беспилотников, один из которых сбит. Повреждены здание коммерческого объекта и автомобиль.В Шебекинском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Графовка, Зиборовка, Максимовка, Мешковое, Новая Таволжанка и хутору Марьино выпущено 2 боеприпаса и нанесены удары 26 беспилотников, 14 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино от удара FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина. В тяжёлом состоянии он госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ. Автомобиль повреждён. В посёлке Маслова Пристань при детонации дрона женщина получила баротравму. Пострадавшая продолжает лечение амбулаторно", — сообщил губернатор.В селе Новая Таволжанка повреждены 2 частных дома, в селе Мешковое — частное домовладение и объект инфраструктуры на территории фермерского хозяйства.Над Яковлевским округом сбит беспилотник самолётного типа. Повреждений нет.Губернатор Курской области Александр Хинштейн утром 1 марта в своём телеграм-канале опубликовал сводку атак Вооружённых сил Украины на этот регион России."Всего в период с 09:00 28 февраля до 07:00 1 марта сбито 33 вражеских беспилотника различного типа. 10 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 5 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывного устройства. В результате атак в селе Вишнево Беловского района баротравму получил мужчина, осколками беспилотника посечён кузов и остекление автомобиля", — писал Хинштейн.В посёлке Хомутовка Хомутовского района осколками посечён фасад и крыша трёх строений, а также кузов и остекление трёх автомобилей."В селе Жадино Кореневского района осколками посечён забор и фасад домовладения. Погибших нет", — отмечалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о происходящем в Иране — в статье Виктории Титовой "Ближний Восток запылал. А что с Украиной?".

