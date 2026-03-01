Иран подтвердил гибель высшего военного руководства в результате удара США и Израиля - 01.03.2026 Украина.ру
Иран подтвердил гибель высшего военного руководства в результате удара США и Израиля
Иран подтвердил гибель высшего военного руководства в результате удара США и Израиля - 01.03.2026 Украина.ру
Иран подтвердил гибель высшего военного руководства в результате удара США и Израиля
Иран официально подтвердил гибель начальника Генерального штаба вооружённых сил страны генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави в результате удара, нанесённого по республике. Об этом 1 марта сообщает государственное агентство IRNA
"Вчера группа храбрых и доблестных командиров Вооружённых сил Исламской Республики Иран была убита. Сейед Абдольрахим Мусави, начальник штаба вооружённых сил", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства .Помимо Мусави, иранские СМИ подтвердили гибель ещё трёх высших военных чинов: главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, министра обороны и поддержки ВС генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде, советника Верховного главнокомандующего и секретаря Совета обороны адмирала Али Шамхани.Уточняется, что все они находились на заседании Совета обороны в момент удара .Ранее иранские государственные агентства также подтвердили гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который являлся главнокомандующим вооружённых сил страны. Продробнее в материале Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 марта28 февраля, США и Израиль нанесли серию массированных ударов по Ирану. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля
новости, иран, irna, сша, израиль, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Иран, IRNA, США, Израиль, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Иран подтвердил гибель высшего военного руководства в результате удара США и Израиля

12:36 01.03.2026
 
Иран официально подтвердил гибель начальника Генерального штаба вооружённых сил страны генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави в результате удара, нанесённого по республике. Об этом 1 марта сообщает государственное агентство IRNA
"Вчера группа храбрых и доблестных командиров Вооружённых сил Исламской Республики Иран была убита. Сейед Абдольрахим Мусави, начальник штаба вооружённых сил", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства .
Помимо Мусави, иранские СМИ подтвердили гибель ещё трёх высших военных чинов: главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, министра обороны и поддержки ВС генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде, советника Верховного главнокомандующего и секретаря Совета обороны адмирала Али Шамхани.
Уточняется, что все они находились на заседании Совета обороны в момент удара .
Ранее иранские государственные агентства также подтвердили гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который являлся главнокомандующим вооружённых сил страны. Продробнее в материале Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 марта
28 февраля, США и Израиль нанесли серию массированных ударов по Ирану. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
