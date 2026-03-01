https://ukraina.ru/20260301/iran-podtverdil-gibel-vysshego-voennogo-rukovodstva-v-rezultate-udara-ssha-i-izrailya-1076206796.html
Иран подтвердил гибель высшего военного руководства в результате удара США и Израиля
Иран подтвердил гибель высшего военного руководства в результате удара США и Израиля - 01.03.2026 Украина.ру
Иран подтвердил гибель высшего военного руководства в результате удара США и Израиля
Иран официально подтвердил гибель начальника Генерального штаба вооружённых сил страны генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави в результате удара, нанесённого по республике. Об этом 1 марта сообщает государственное агентство IRNA
2026-03-01T12:36
2026-03-01T12:36
2026-03-01T12:36
новости
иран
irna
сша
израиль
вооруженные силы украины
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_0:234:3092:1973_1920x0_80_0_0_93bcd40640f1647bb3336d965336f92e.jpg
"Вчера группа храбрых и доблестных командиров Вооружённых сил Исламской Республики Иран была убита. Сейед Абдольрахим Мусави, начальник штаба вооружённых сил", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства .Помимо Мусави, иранские СМИ подтвердили гибель ещё трёх высших военных чинов: главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, министра обороны и поддержки ВС генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде, советника Верховного главнокомандующего и секретаря Совета обороны адмирала Али Шамхани.Уточняется, что все они находились на заседании Совета обороны в момент удара .Ранее иранские государственные агентства также подтвердили гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который являлся главнокомандующим вооружённых сил страны. Продробнее в материале Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 марта28 февраля, США и Израиль нанесли серию массированных ударов по Ирану. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
иран
сша
израиль
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055164000_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_cd6d6fa8173b688d096b9a2d77f5c573.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, irna, сша, израиль, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Иран, IRNA, США, Израиль, Вооруженные силы Украины, Украина.ру
Иран подтвердил гибель высшего военного руководства в результате удара США и Израиля
Иран официально подтвердил гибель начальника Генерального штаба вооружённых сил страны генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави в результате удара, нанесённого по республике. Об этом 1 марта сообщает государственное агентство IRNA
"Вчера группа храбрых и доблестных командиров Вооружённых сил Исламской Республики Иран была убита. Сейед Абдольрахим Мусави, начальник штаба вооружённых сил", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства .
Помимо Мусави, иранские СМИ подтвердили гибель ещё трёх высших военных чинов: главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, министра обороны и поддержки ВС генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде, советника Верховного главнокомандующего и секретаря Совета обороны адмирала Али Шамхани.
Уточняется, что все они находились на заседании Совета обороны в момент удара .
Ранее иранские государственные агентства также подтвердили гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который являлся главнокомандующим вооружённых сил страны. Продробнее в материале Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 марта
28 февраля, США и Израиль нанесли серию массированных ударов по Ирану. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру