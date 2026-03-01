https://ukraina.ru/20260301/iran-podtverdil-gibel-vysshego-voennogo-rukovodstva-v-rezultate-udara-ssha-i-izrailya-1076206796.html

Иран подтвердил гибель высшего военного руководства в результате удара США и Израиля

Иран официально подтвердил гибель начальника Генерального штаба вооружённых сил страны генерал-лейтенанта Абдольрахима Мусави в результате удара, нанесённого по республике. Об этом 1 марта сообщает государственное агентство IRNA

"Вчера группа храбрых и доблестных командиров Вооружённых сил Исламской Республики Иран была убита. Сейед Абдольрахим Мусави, начальник штаба вооружённых сил", — говорится в сообщении в Telegram-канале агентства .Помимо Мусави, иранские СМИ подтвердили гибель ещё трёх высших военных чинов: главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенанта Мохаммада Пакпура, министра обороны и поддержки ВС генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде, советника Верховного главнокомандующего и секретаря Совета обороны адмирала Али Шамхани.Уточняется, что все они находились на заседании Совета обороны в момент удара .Ранее иранские государственные агентства также подтвердили гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который являлся главнокомандующим вооружённых сил страны. Продробнее в материале Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 марта28 февраля, США и Израиль нанесли серию массированных ударов по Ирану. Подробнее в материале Обстановка в Иране, обстрелы и налёты ВСУ. Хроника событий на 13:00 28 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

