От Алексея Михайловича до Екатерины: Стоякин и Васильев о том, как Малороссия стала частью России

01.03.2026

В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим об интеграции Малороссии в состав Российской империи с 1654 по 1764 годы, а также о причинах этого процесса. Историк, кандидат исторических наук Александр Васильев и публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин беседовали о том, как Малороссия, первоначально присоединённая к России в качестве самоуправляемой территории, постепенно была включена в общеимперскую систему управления и почему инициатором этого процесса выступила сама же малороссийская элита.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

