От Алексея Михайловича до Екатерины: Стоякин и Васильев о том, как Малороссия стала частью России - 01.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260301/ot-alekseya-mikhaylovicha-do-ekateriny-stoyakin-i-vasilev-o-tom-kak-malorossiya-stala-chastyu-rossii-1076205289.html
От Алексея Михайловича до Екатерины: Стоякин и Васильев о том, как Малороссия стала частью России
От Алексея Михайловича до Екатерины: Стоякин и Васильев о том, как Малороссия стала частью России - 01.03.2026 Украина.ру
От Алексея Михайловича до Екатерины: Стоякин и Васильев о том, как Малороссия стала частью России
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим об интеграции Малороссии в состав Российской империи с 1654 по 1764 годы, а также о... Украина.ру, 01.03.2026
2026-03-01T12:18
2026-03-01T12:18
новости
малороссия
василий стоякин
андрей васильев
украина
россия
украина.ру
константин васильев
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/01/1076204728_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ab04ef17cc9f96b520e16db7fce0fcd1.png
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим об интеграции Малороссии в состав Российской империи с 1654 по 1764 годы, а также о причинах этого процесса. Историк, кандидат исторических наук Александр Васильев и публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин беседовали о том, как Малороссия, первоначально присоединённая к России в качестве самоуправляемой территории, постепенно была включена в общеимперскую систему управления и почему инициатором этого процесса выступила сама же малороссийская элита.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
малороссия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/01/1076204728_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8df0b1c9bbbd57b7f48f658c87a8ff5a.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, малороссия, василий стоякин, андрей васильев, украина, россия, украина.ру, константин васильев, видео, видео
Новости, Малороссия, Василий Стоякин, Андрей Васильев, Украина, Россия, Украина.ру, Константин Васильев, Видео

От Алексея Михайловича до Екатерины: Стоякин и Васильев о том, как Малороссия стала частью России

12:18 01.03.2026
 
Читать в
ДзенTelegram
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим об интеграции Малороссии в состав Российской империи с 1654 по 1764 годы, а также о причинах этого процесса.

Историк, кандидат исторических наук Александр Васильев и публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин беседовали о том, как Малороссия, первоначально присоединённая к России в качестве самоуправляемой территории, постепенно была включена в общеимперскую систему управления и почему инициатором этого процесса выступила сама же малороссийская элита.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМалороссияВасилий СтоякинАндрей ВасильевУкраинаРоссияУкраина.руКонстантин ВасильевВидео
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:43Протестующие подожгли здание офиса ООН в пакистанском городе Скарду, пишет Reuters
12:38Две ракеты из Ирана были выпущены в направлении Кипра, где расположены британские военные базы, — министр обороны Великобритании
12:36Иран подтвердил гибель высшего военного руководства в результате удара США и Израиля
12:36Порядка 6–8 тысяч российских туристов не могут вернуться домой из-за закрытия неба на Ближнем Востоке, сообщили в АТОР
12:35Подтопления, угроза эпидемии и цифровая "бусификация". Что ожидает украинцев в марте
12:30‼‼ Президент Ирана назвал убийство Хаменеи объявлением Израилем и США войны мусульманам всего мира
12:30Командир бригады ВСУ, ответственный за удар по Белгороду, находится во Львовской области
12:18От Алексея Михайловича до Екатерины: Стоякин и Васильев о том, как Малороссия стала частью России
12:18Опасаются дефицита ракет ПВО и переживают за курорты Дубая. Что говорят на Украине об атаке США на Иран
12:01Трамп пригрозил Ирану "невиданным ударом" в случае ответной атаки
12:00"Вокруг Булгакова": Григорий Данилович Римский
11:57Иран начал ракетный обстрел Израиля. Главное к этому часу
11:57Снайпер-инструктор: война действительно изменилась, но решает по-прежнему навык
11:47Спецдокладчик ООН обвинила фон дер Ляйен в поддержке эскалации в Иране
11:47Попытки продать город кредиторам угрозами российского десанта. Что происходит в Одессе
11:35Им прикольно воевать, им прикольно убивать. Эксперты и политики о состоянии умов на Украине и в Европе
11:22И против дрона есть приемы. Снайпер - это прежде всего разведчик
11:18Axios: США и Израиль согласовали время удара по Ирану ещё до переговоров в Женеве
10:07Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 марта
10:02NYT: ЦРУ следило за перемещениями Хаменеи и помогло Израилю выбрать время для удара
Лента новостейМолния