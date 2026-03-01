https://ukraina.ru/20260301/ot-alekseya-mikhaylovicha-do-ekateriny-stoyakin-i-vasilev-o-tom-kak-malorossiya-stala-chastyu-rossii-1076205289.html
От Алексея Михайловича до Екатерины: Стоякин и Васильев о том, как Малороссия стала частью России
От Алексея Михайловича до Екатерины: Стоякин и Васильев о том, как Малороссия стала частью России
2026-03-01T12:18
2026-03-01T12:18
2026-03-01T12:18
новости
малороссия
василий стоякин
андрей васильев
украина
россия
украина.ру
константин васильев
видео
В этом выпуске проекта Украина.ру "История: уроки и перемены" говорим об интеграции Малороссии в состав Российской империи с 1654 по 1764 годы, а также о причинах этого процесса. Историк, кандидат исторических наук Александр Васильев и публицист, редактор раздела "История" мультимедийного издания Украина.ру Василий Стоякин беседовали о том, как Малороссия, первоначально присоединённая к России в качестве самоуправляемой территории, постепенно была включена в общеимперскую систему управления и почему инициатором этого процесса выступила сама же малороссийская элита.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
