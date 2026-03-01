Командир бригады ВСУ, ответственный за удар по Белгороду, находится во Львовской области - 01.03.2026 Украина.ру
Командир бригады ВСУ, ответственный за удар по Белгороду, находится во Львовской области
Командир бригады ВСУ, ответственный за удар по Белгороду, находится во Львовской области - 01.03.2026
Командир бригады ВСУ, ответственный за удар по Белгороду, находится во Львовской области
Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, причастной к обстрелу Белгорода, предположительно укрывается в Дрогобыче Львовской области. Об этом 1 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на данные силовых структур
2026-03-01T12:30
2026-03-01T12:30
Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Вооружённых сил Украины, которого источники называют ответственным за атаку на гражданские объекты в Белгороде, предположительно находится во Львовской области. По информации собеседника РИА Новости, приказ о нанесении массированного удара по гражданской инфраструктуре Белгорода в ночь с 26 на 27 февраля отдал командир бригады А. А. Попов. Сама атака, согласно источнику, была осуществлена силами 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ.После произошедшего офицер, как полагают, покинул место службы и сейчас находится в городе Дрогобыч Львовской области.В ночь с 26 на 27 февраля украинские вооружённые силы нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому району. Обстрелу подверглись около 40 населённых пунктов в 15 муниципалитетах. В результате атаки электроснабжение было нарушено у 10 тысяч абонентов. При этом социально значимые объекты продолжали работу в штатном режиме.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
Украина.ру
Командир бригады ВСУ, ответственный за удар по Белгороду, находится во Львовской области

12:30 01.03.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, причастной к обстрелу Белгорода, предположительно укрывается в Дрогобыче Львовской области. Об этом 1 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на данные силовых структур
Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Вооружённых сил Украины, которого источники называют ответственным за атаку на гражданские объекты в Белгороде, предположительно находится во Львовской области.
По информации собеседника РИА Новости, приказ о нанесении массированного удара по гражданской инфраструктуре Белгорода в ночь с 26 на 27 февраля отдал командир бригады А. А. Попов. Сама атака, согласно источнику, была осуществлена силами 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ.
После произошедшего офицер, как полагают, покинул место службы и сейчас находится в городе Дрогобыч Львовской области.
В ночь с 26 на 27 февраля украинские вооружённые силы нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому району. Обстрелу подверглись около 40 населённых пунктов в 15 муниципалитетах. В результате атаки электроснабжение было нарушено у 10 тысяч абонентов. При этом социально значимые объекты продолжали работу в штатном режиме.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 марта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
