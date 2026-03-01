https://ukraina.ru/20260301/komandir-brigady-vsu-otvetstvennyy-za-udar-po-belgorodu-nakhoditsya-vo-lvovskoy-oblasti-1076205460.html
Командир бригады ВСУ, ответственный за удар по Белгороду, находится во Львовской области
Командир бригады ВСУ, ответственный за удар по Белгороду, находится во Львовской области - 01.03.2026 Украина.ру
Командир бригады ВСУ, ответственный за удар по Белгороду, находится во Львовской области
Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, причастной к обстрелу Белгорода, предположительно укрывается в Дрогобыче Львовской области. Об этом 1 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на данные силовых структур
2026-03-01T12:30
2026-03-01T12:30
2026-03-01T12:30
белгород
львовская область
украина
вооруженные силы украины
украина.ру
спецоперация
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580664_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_59ce2df9563ade066e27a65b955a9793.jpg
Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Вооружённых сил Украины, которого источники называют ответственным за атаку на гражданские объекты в Белгороде, предположительно находится во Львовской области. По информации собеседника РИА Новости, приказ о нанесении массированного удара по гражданской инфраструктуре Белгорода в ночь с 26 на 27 февраля отдал командир бригады А. А. Попов. Сама атака, согласно источнику, была осуществлена силами 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ.После произошедшего офицер, как полагают, покинул место службы и сейчас находится в городе Дрогобыч Львовской области.В ночь с 26 на 27 февраля украинские вооружённые силы нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому району. Обстрелу подверглись около 40 населённых пунктов в 15 муниципалитетах. В результате атаки электроснабжение было нарушено у 10 тысяч абонентов. При этом социально значимые объекты продолжали работу в штатном режиме.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
белгород
львовская область
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1f/1056580664_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_28f744b4296b5ee731651db5b84ad0f2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
белгород, львовская область, украина, вооруженные силы украины, украина.ру, спецоперация, сво
Белгород, Львовская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Спецоперация, СВО
Командир бригады ВСУ, ответственный за удар по Белгороду, находится во Львовской области
Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ, причастной к обстрелу Белгорода, предположительно укрывается в Дрогобыче Львовской области. Об этом 1 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на данные силовых структур
Командир 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки Вооружённых сил Украины, которого источники называют ответственным за атаку на гражданские объекты в Белгороде, предположительно находится во Львовской области.
По информации собеседника РИА Новости, приказ о нанесении массированного удара по гражданской инфраструктуре Белгорода в ночь с 26 на 27 февраля отдал командир бригады А. А. Попов. Сама атака, согласно источнику, была осуществлена силами 15-й отдельной бригады артиллерийской разведки ВСУ.
После произошедшего офицер, как полагают, покинул место службы и сейчас находится в городе Дрогобыч Львовской области.
В ночь с 26 на 27 февраля украинские вооружённые силы нанесли массированный ракетный удар по Белгороду и Белгородскому району. Обстрелу подверглись около 40 населённых пунктов в 15 муниципалитетах. В результате атаки электроснабжение было нарушено у 10 тысяч абонентов. При этом социально значимые объекты продолжали работу в штатном режиме.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Убийство Хаменеи. Хроника событий на утро 1 марта
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру