https://ukraina.ru/20260228/norvegiya--storonnik-davleniya-na-rossiyu-i-chlen-nato-doronin-pro-militarizatsiyu-shpitsbergena-1076167488.html
"Норвегия — сторонник давления на Россию и член НАТО": Доронин про милитаризацию Шпицбергена
"Норвегия — сторонник давления на Россию и член НАТО": Доронин про милитаризацию Шпицбергена - 28.02.2026 Украина.ру
"Норвегия — сторонник давления на Россию и член НАТО": Доронин про милитаризацию Шпицбергена
Шпицбергенский трактат 1920 года запрещает создание военных баз на архипелаге, но Норвегия пытается обойти этот запрет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
2026-02-28T04:30
2026-02-28T04:30
2026-02-28T04:30
новости
россия
норвегия
шпицберген
нато
договор
арктика
главные новости
север
самолет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/05/1034270526_0:149:3111:1899_1920x0_80_0_0_fb5ac45910da253af46890cd9c741187.jpg
Ранее Североатлантический альянс запустил новую постоянную миссию "Арктический часовой" (Arctic Sentry), нацеленную на усиление присутствия НАТО в Арктике, в частности в Гренландии.Отвечая на вопрос о том, приведут ли военные приготовления НАТО к милитаризации Шпицбергена, эксперт напомнил про заключенные договоренности. "Взаимоотношения стран в этом регионе определяются Шпицбергенским трактатом 1920 года. Пункт 9 этого договора говорит о том, что никто не может размещать на архипелаге морские и военные базы. СССР официально присоединился к Шпицбергенскому трактату в 1935 году" , – заявил Доронин.Он описал текущую ситуацию. "Сейчас на Шпицбергене есть аэродром, куда иногда садятся самолеты стран НАТО, но полноценной базы там нет" , – констатировал собеседник издания.Однако эксперт указал на тревожный тренд. "Хотя Норвегия трактует по-разному свой суверенитет над Шпицбергеном и пытается распространить там свое военное присутствие, признаком которого могут быть суда береговой охраны" , – пояснил он.Действия Осло продиктованы геополитикой. "Норвегия — член НАТО и сторонник давления на Россию. Хотя на архипелаге присутствуют две страны из тех, которые подписали Договор о Шпицбергене, это Норвегия и Россия, но именно с норвежцами самые напряжённые отношения" , – резюмировал Николай Доронин.Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Арктики — Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа".
россия
норвегия
шпицберген
арктика
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103427/05/1034270526_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_3fd8514bb7d6e3d3fc1e61f88dbcc9e8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, норвегия, шпицберген, нато, договор, арктика, главные новости, север, самолет, милитаризация
Новости, Россия, Норвегия, Шпицберген, НАТО, договор, Арктика, Главные новости, север, самолет, милитаризация
"Норвегия — сторонник давления на Россию и член НАТО": Доронин про милитаризацию Шпицбергена
Шпицбергенский трактат 1920 года запрещает создание военных баз на архипелаге, но Норвегия пытается обойти этот запрет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Ранее Североатлантический альянс запустил новую постоянную миссию "Арктический часовой" (Arctic Sentry), нацеленную на усиление присутствия НАТО в Арктике, в частности в Гренландии.
Отвечая на вопрос о том, приведут ли военные приготовления НАТО к милитаризации Шпицбергена, эксперт напомнил про заключенные договоренности.
"Взаимоотношения стран в этом регионе определяются Шпицбергенским трактатом 1920 года. Пункт 9 этого договора говорит о том, что никто не может размещать на архипелаге морские и военные базы. СССР официально присоединился к Шпицбергенскому трактату в 1935 году" , – заявил Доронин.
Он описал текущую ситуацию. "Сейчас на Шпицбергене есть аэродром, куда иногда садятся самолеты стран НАТО, но полноценной базы там нет" , – констатировал собеседник издания.
Однако эксперт указал на тревожный тренд. "Хотя Норвегия трактует по-разному свой суверенитет над Шпицбергеном и пытается распространить там свое военное присутствие, признаком которого могут быть суда береговой охраны" , – пояснил он.
Действия Осло продиктованы геополитикой. "Норвегия — член НАТО и сторонник давления на Россию. Хотя на архипелаге присутствуют две страны из тех, которые подписали Договор о Шпицбергене, это Норвегия и Россия, но именно с норвежцами самые напряжённые отношения" , – резюмировал Николай Доронин.