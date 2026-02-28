https://ukraina.ru/20260228/norvegiya--storonnik-davleniya-na-rossiyu-i-chlen-nato-doronin-pro-militarizatsiyu-shpitsbergena-1076167488.html

"Норвегия — сторонник давления на Россию и член НАТО": Доронин про милитаризацию Шпицбергена

Шпицбергенский трактат 1920 года запрещает создание военных баз на архипелаге, но Норвегия пытается обойти этот запрет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин

Ранее Североатлантический альянс запустил новую постоянную миссию "Арктический часовой" (Arctic Sentry), нацеленную на усиление присутствия НАТО в Арктике, в частности в Гренландии.Отвечая на вопрос о том, приведут ли военные приготовления НАТО к милитаризации Шпицбергена, эксперт напомнил про заключенные договоренности. "Взаимоотношения стран в этом регионе определяются Шпицбергенским трактатом 1920 года. Пункт 9 этого договора говорит о том, что никто не может размещать на архипелаге морские и военные базы. СССР официально присоединился к Шпицбергенскому трактату в 1935 году" , – заявил Доронин.Он описал текущую ситуацию. "Сейчас на Шпицбергене есть аэродром, куда иногда садятся самолеты стран НАТО, но полноценной базы там нет" , – констатировал собеседник издания.Однако эксперт указал на тревожный тренд. "Хотя Норвегия трактует по-разному свой суверенитет над Шпицбергеном и пытается распространить там свое военное присутствие, признаком которого могут быть суда береговой охраны" , – пояснил он.Действия Осло продиктованы геополитикой. "Норвегия — член НАТО и сторонник давления на Россию. Хотя на архипелаге присутствуют две страны из тех, которые подписали Договор о Шпицбергене, это Норвегия и Россия, но именно с норвежцами самые напряжённые отношения" , – резюмировал Николай Доронин.Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Арктики — Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа".

