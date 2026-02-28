https://ukraina.ru/20260228/doronin-atomnye-ledokoly-razrushayut-pridumannyy-zapadom-lzhivyy-obraz-nischey-rossii-1076162629.html
Доронин: Атомные ледоколы разрушают придуманный Западом лживый образ "нищей России"
Доронин: Атомные ледоколы разрушают придуманный Западом лживый образ "нищей России" - 28.02.2026 Украина.ру
Доронин: Атомные ледоколы разрушают придуманный Западом лживый образ "нищей России"
Число рейсов по Севморпути в этом году выросло в полтора раза. Такой полностью обслуживаемый транспортный коридор есть только у России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
2026-02-28T05:15
2026-02-28T05:15
2026-02-28T05:15
новости
россия
запад
канада
украина.ру
нато
севморпуть
север
главные новости
главное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070074860_0:50:1024:626_1920x0_80_0_0_13922cf9c9b95529e312cc4da644344f.jpg
Отвечая на вопрос о раздражении западных партнеров, эксперт подчеркнул уникальность российского положения. "Россия — это единственная страна в Арктическом совете, которая эксплуатирует такой продолжительный путь в высоких широтах" , – заявил Доронин.Он провел сравнительный анализ. "Норвегия ограничена Норвежским морем и обслуживанием своих шельфовых буровых платформ. Канада не пользуется северными территориями. И полностью обслуживаемый транспортный коридор есть только у России" , – добавил собеседник издания.По словам эксперта, динамика развития говорит сама за себя. "Это преимущество мы демонстрируем из года в год, увеличивая грузопоток", – пояснил Доронин.Особое значение он придал символическому эффекту. "Атомные ледоколы, которые бороздят Северный Ледовитый океан и прокладывают путь танкерам и газовозам, разрушают образ нищей России, который формируют западные СМИ", – резюмировал Николай Доронин.Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.Также про угрозы для арктических владений России со стороны НАТО — в материале "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.
россия
запад
канада
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0e/1070074860_62:0:962:675_1920x0_80_0_0_29103c287d76ae0519b9aa4d9229e600.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, канада, украина.ру, нато, севморпуть, север, главные новости, главное, северный морской путь, транспорт, танкер, экономика
Новости, Россия, Запад, Канада, Украина.ру, НАТО, Севморпуть, север, Главные новости, главное, Северный морской путь, транспорт, танкер, экономика
Доронин: Атомные ледоколы разрушают придуманный Западом лживый образ "нищей России"
Число рейсов по Севморпути в этом году выросло в полтора раза. Такой полностью обслуживаемый транспортный коридор есть только у России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Отвечая на вопрос о раздражении западных партнеров, эксперт подчеркнул уникальность российского положения. "Россия — это единственная страна в Арктическом совете, которая эксплуатирует такой продолжительный путь в высоких широтах" , – заявил Доронин.
Он провел сравнительный анализ. "Норвегия ограничена Норвежским морем и обслуживанием своих шельфовых буровых платформ. Канада не пользуется северными территориями. И полностью обслуживаемый транспортный коридор есть только у России" , – добавил собеседник издания.
По словам эксперта, динамика развития говорит сама за себя. "Это преимущество мы демонстрируем из года в год, увеличивая грузопоток", – пояснил Доронин.
Особое значение он придал символическому эффекту. "Атомные ледоколы, которые бороздят Северный Ледовитый океан и прокладывают путь танкерам и газовозам, разрушают образ нищей России, который формируют западные СМИ", – резюмировал Николай Доронин.