Число рейсов по Севморпути в этом году выросло в полтора раза. Такой полностью обслуживаемый транспортный коридор есть только у России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин

Отвечая на вопрос о раздражении западных партнеров, эксперт подчеркнул уникальность российского положения. "Россия — это единственная страна в Арктическом совете, которая эксплуатирует такой продолжительный путь в высоких широтах" , – заявил Доронин.Он провел сравнительный анализ. "Норвегия ограничена Норвежским морем и обслуживанием своих шельфовых буровых платформ. Канада не пользуется северными территориями. И полностью обслуживаемый транспортный коридор есть только у России" , – добавил собеседник издания.По словам эксперта, динамика развития говорит сама за себя. "Это преимущество мы демонстрируем из года в год, увеличивая грузопоток", – пояснил Доронин.Особое значение он придал символическому эффекту. "Атомные ледоколы, которые бороздят Северный Ледовитый океан и прокладывают путь танкерам и газовозам, разрушают образ нищей России, который формируют западные СМИ", – резюмировал Николай Доронин.Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.Также про угрозы для арктических владений России со стороны НАТО — в материале "Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа" на сайте Украина.ру.

