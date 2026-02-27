https://ukraina.ru/20260227/mamin-pirozhok-vozvraschaetsya-v-terror-ukraina-zelenskogo-budanova-po-prezhnemu-otkazyvaetsya-ot-mira-1076158939.html

"Мамин пирожок" возвращается в террор. Украина Зеленского-Буданова по-прежнему отказывается от мира

Не скрою: когда на недавних мирных переговорах между Украиной и Россией в Абу-Даби заговорили о расколе в украинской делегации на "голубей мира" и "ястребов войны", удивление вызвала лишь кандидатура главного миролюбца.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076159451_0:0:720:406_1920x0_80_0_0_8057ab935c26b66cb8e763ec44659156.jpg

Им оказался новоявленный глава Офиса президента Украины (ОПУ), экс-глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины 40-летний генерал-лейтенант Кирилл Буданов* по кличке "Мамин пирожок". Известный тем, что и в России внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, и в Украине он – по жизни садист, террорист и маньяк-погромщик.А кликуху свою он получил потому, что среди его карьерных толкателей называют имеющую связи маму. И за внешний вид раздутого от самомнения сердитого ботана с задержками фертильного становления. И потому, что свою явную посредственность и общую недоразвитость он компенсирует садизмом, маниакальной яростью в отношении подчиненных, стоящих ниже его на иерархической или служебной лестнице, издевательствами над ними, высокомерием и пафосной, но мало чем подтвержденной амбициозностью.Когда в 2020 году просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский, вышедший, как мы знаем, из клоунов, играющих гениталиями на пианино, назначил Буданова*, своего однояйцевого "брата" по психотипу, начальником ГУР, однокашник нового назначенца по Одесскому институту сухопутных войск некто Иван Руденко, уехавший в США и потому не боящийся никого, страшно потешался: "Многие вещи возможны, когда у вас хорошая маза и вы интересны кому-то как перспективный проект. …Белая ворона был товарищ Кирилл. Он получал и от старших, и от школьников. Кирюшу щемили просто жестко. Ночью на курсе молодого бойца Кирюша с корешем Ушаковым жрали печенье из берцев. Чтобы вы понимали, "начальник Головного управлиння розвидки" в 2003 году на курсе молодого бойца ночью жрал печенье из берцев, которые стояли под койкой, а сейчас он такой "херой" Украины. …У Кирюши всегда было природное кислое лицо, он вечно как будто кислый, обиженный то ли на мир, то ли на себя, у него такой повисший нос. …Он был Попандопуло в определенных ситуациях – об этом рассказывать можно долго... Кто бы знал в 2003-м, что Кирюша будет начгуром. Почему? По определенным слухам, мама имеет "концы" и "выходы" на правильных людей, по другим источникам, были другие люди заинтересованы и помогали в его становлении. …Разведчик, который буквально подносит рюмку к носу, переворачивает 50 грамм – и у него срывается крыша. У него включается пехотный командир – и он начинает гонять бойцов, солдат, шашкой махать... есть такие люди, которым просто нужно пить молоко или кефир"…Вот такой вот "мамин пирожок", который свои недостатки компенсирует неадекватным звероподобием. Что и говорить: под стать Зеленскому, явно страдающему теми же комплексами. Террор для них – и компенсация за обиды, и месть обидчикам, и свидетельство собственной состоятельности…"Якэ йихало, такэ й здыбало…" (какое ехало, такое и встретило)Но на переговорах в Абу-Даби, а потом и в Женеве Буданов* неожиданно для многих начал демонстрировать смирение, наличие мозга в голове и прагматизм. И это многих подвигло к мысли, что такое случается в террористических структурах, которые их вожди ведут к гибели (как банда Зеленского Украину по заказу и на деньги Запада). То есть там находятся люди, которые не хотят гибнуть в бессмысленной бойне и стараются спастись сами и спасти структуру.Так, например, отец и сын Ахмат и Рамзан Кадыров прекратили бойню в Чечне в 1999-2000 годах и спасли свою республику от многих несчастий. Так нынешний лидер, с 2025 года президент Сирии на переходной период Ахмед аш-Шараа пытается уйти от терроризма, как способа решения возникших проблем, и принести мир в свою страну. А за его голову, между прочим, за информацию, ведущую к его поимке, США объявили о вознаграждении в размере 10 млн долл, а потом, когда он встретился с ними в обычном европейском костюме как глава новой Сирии, то сняли пункт о деньгах.А аш-Шараа принимал участие в Иракской войне на стороне Исламского государства* (ИГ) Ирака, позже стал одним из лидеров отделения Аль-Каиды* в Сирии — организации Джебхат ан-Нусра*, превратил ее в Джебхат Фатх аш-Шам, а потом и нынешний Хайят Тахрир аш-Шам. И крови на нем не счесть. Но сейчас он хочет принести и приносит мир и процветание в Сирию.И Совбез ООН 6 ноября 2025 года снял с аш-Шараа санкции, связанные с Аль-Каидой*. При голосовании 14 членов СБ из 15 проголосовали "за", и только многоопытный Китай воздержался.Похожие метаморфозы переживают движение Талибан* в Афганистане или ФАРК — марксистская повстанческо-партизанская группировка, участвовавшая в Гражданской войне в Колумбии, а сейчас вживающаяся в легальную и мирную политическую жизнь этой страны. Здравый смысл и инстинкт самосохранения иногда действительно творят чудеса и рождают самую неожиданную политическую эквилибристику.И когда на украинско-российских переговорах заговорили об изменении позиции Буданова*, за которым якобы стоят США, заинтересованные в мире или хотя бы в прекращении огня на Украине, забрезжила слабая и смутная надежда. И по-прежнему надутый Буданов* ходил не в своей привычной дурацкой униформе, а в костюме и был похож на вполне нормального человека. Обычного среди упырей, но все же похожего не на них.Да и говорил Буданов* спокойно, без привычного для укро-патриотов дебильного национально-свидомого и расово-правильного надрыва, всегда готового сорваться в привычный визг "Уронили сало" (от бандеровского клича "Украине слава!").Он, например, неожиданно 25 февраля сего года примирительно выступил насчет взаимных ударов Украины и России, призвав стороны конфликта воздерживаться от ударов по центрам принятия решений друг друга, потому что сейчас-де идут переговоры и нужна тишина, а соблюдение определенных правил ведения конфликта необходимо для приближения "долгожданного устойчивого мира"."Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идет непростой процесс мирных переговоров", — так и сказал он, между прочим, человек, который еще в декабре прошлого года организовывал террористические попытки атаковать объекты государственной важности на территории России, к примеру, атаки украинских беспилотников (91 дрон дальнего действия) по резиденции президента России в Новгородской области. Как раз на Валдае.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда же назвал эту атаку как раз целенаправленной попыткой сорвать переговорный процесс. А в МИД России сообщили, что после инцидента позиция Москвы по многим вопросам была ужесточена.Увы, поведение Буданова*, его слова и намеки, высокомерно отстраненная таинственность оказались обычной уловкой шулера, маневром махинатора и смысловым вихлянием прощелыги, призванными придать переговорам правдоподобие и создать иллюзию возможности договориться, но на самом деле нацеленными на то, чтобы затянуть время, утопить суть в бесполезных словах и разговорах и в конце концов сорвать переговоры. Или хотя бы завести их в тупик.Переговоры продолжаются, но попахивают тупиком, а значит, Буданов* заработал вкусный пирожочек не только от расово выверенной мамочки, но и от воинственно "налаштованых" (то есть настроенных) европейцев. Особенно англичан, чей бывший лохмато-обтрепанный премьер Борис Джонсон давным-давно, еще в 2022 году заказал линию поведения укро-неонацистов: никаких переговоров, давайте просто воевать. А потом уточнили: до последнего украинца…И укро-неонацисты Зеленского и Буданова* воюют, убивая десятки тысяч украинцев за проплату малую себе на карман.Грозный "Мамин пирожок"Вот только несколько последних откровений Буданова*, свидетельствующих, что черного кобеля не отмоешь добела, а блохастую собаку-сучку не сводишь к таракану на случку. Не по Сеньке шапка оказалось призвание миротворца для Буданова.В интервью ливанской газете Al Modon Мамин пирожок зачем-то сделал громкое заявление о неизбежном возвращении всех утраченных Украиной территорий – Крыма двух республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. "Я уверен, что украинский народ отвергнет любые амбиции на нашу землю. Все территории неизбежно будут возвращены со временем", — заявил Буданов*.А 26 февраля сего года Буданов* опять чуть не подавился зоологической и клинической русофобией и выступил за уничтожение России изнутри. В интервью укро-журналистам он призвал создавать условия для исчезновения России как империи. Потому что якобы за 12 лет войны она стала беднее во всех смыслах: экономически, политически и демографически. "Не ждите падения Путина. Нам надо создать условия, при которых Россия исчезнет как империя", — сказал он.По его словам, политика Путина существенно не отличается от политики царской или советской эпохи, а значит, Россию нужно и сейчас добивать до конца. И не ожидать, что Россия изменится из-за внутренних факторов, а даже после завершения боевых действий не снимать с нее санкции. И уже сейчас замороженные российские активы отправить на репарации и восстановление Украины, которую России не победить.И понятно же, почему Мамин пирожок так преисполнен смелостью этой невиданной глупости. С одной стороны, он во всем трафит шефу – Зеленскому, который уже, кажется, не выбирает слов, ругаясь и с Россией, и со всеми на Западе, у кого он хочет хоть что-то выцыганить для войны.С другой стороны – Буданов* хочет как бы развеять слухи о том, что он – проамериканский" и "сидит на содержании ЦРУ". Наверняка, так и есть, что сейчас сильно зашатались позиции президента США Дональда Трампа и хитросделанный Мамин пирожок старается сработать и нашим, и вашим, дистанцироваться от всех, чтобы успеть подстелить соломку в нужное месте, где придется грохнуться. А в США или в Великобритании, это подскажет время. А вертеться, как продукт жизнедеятельности в полынье, это Буданов* умеет профессионально…Ну а общая риторика украинских предводителей говорит о том, что они не готовы ни к каким компромиссам, основанных на здравом смысле, охвачены реваншизмом и к миру не готовы, а выбирают по-прежнему войну. И террор. Общий и индивидуальный, бороться с которым и призвал России ее президент Владимир Путин.*внесен в России в перечень террористов и экстремистов*организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

