"Презирают Штаты и готовы с ними сражаться": эксперт о росте ненависти к США в Латинской Америке - 28.02.2026
https://ukraina.ru/20260228/prezirayut-shtaty-i-gotovy-s-nimi-srazhatsya-ekspert-o-roste-nenavisti-k-ssha-v-latinskoy-amerike-1076151345.html
"Презирают Штаты и готовы с ними сражаться": эксперт о росте ненависти к США в Латинской Америке
"Презирают Штаты и готовы с ними сражаться": эксперт о росте ненависти к США в Латинской Америке - 28.02.2026 Украина.ру
"Презирают Штаты и готовы с ними сражаться": эксперт о росте ненависти к США в Латинской Америке
США раскачивают ситуацию в Венесуэле, Колумбии, Мексике и готовят смену режима на Кубе. Но даже это не решит проблем Америки – ненависть к Вашингтону в регионе только растет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
2026-02-28T05:00
2026-02-28T05:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102401/80/1024018025_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_af94ea0353984fb67cd41e13a54348b1.jpg
Отвечая на вопрос, дожмут ли США нынешние латиноамериканские режимы, эксперт объяснил логику Вашингтона. "США сейчас сбрасывают свою внутреннюю энтропию на страны, которые находятся вокруг них", – заявил Колпашников.Он перечислил кризисы в регионе. "Они вызвали мощнейший кризис в Венесуэле и в Колумбии. В Мексике пару дней назад чуть не началась гражданская война. Сейчас они готовятся сбросить режим коммунистов на Кубе", – напомнил собеседник издания.Эксперт пояснил, что даже если США добьются своих целей в регионе, это не решит их проблем. По его словам, в Латинской Америке уже сформировались поколения людей, которые не испытывают к Штатам никаких симпатий, и в будущем число тех, кто "презирает Америку и готов сражаться с ней", станет еще больше."Да, [президент США Дональд] Трамп решит сиюминутные американские проблемы, но в будущем у США этих проблем появится гораздо больше", – резюмировал собеседник Украина.ру.
Украина.ру
"Презирают Штаты и готовы с ними сражаться": эксперт о росте ненависти к США в Латинской Америке

05:00 28.02.2026
 
США раскачивают ситуацию в Венесуэле, Колумбии, Мексике и готовят смену режима на Кубе. Но даже это не решит проблем Америки – ненависть к Вашингтону в регионе только растет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Отвечая на вопрос, дожмут ли США нынешние латиноамериканские режимы, эксперт объяснил логику Вашингтона. "США сейчас сбрасывают свою внутреннюю энтропию на страны, которые находятся вокруг них", – заявил Колпашников.
Он перечислил кризисы в регионе. "Они вызвали мощнейший кризис в Венесуэле и в Колумбии. В Мексике пару дней назад чуть не началась гражданская война. Сейчас они готовятся сбросить режим коммунистов на Кубе", – напомнил собеседник издания.
Эксперт пояснил, что даже если США добьются своих целей в регионе, это не решит их проблем. По его словам, в Латинской Америке уже сформировались поколения людей, которые не испытывают к Штатам никаких симпатий, и в будущем число тех, кто "презирает Америку и готов сражаться с ней", станет еще больше.
"Да, [президент США Дональд] Трамп решит сиюминутные американские проблемы, но в будущем у США этих проблем появится гораздо больше", – резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в материале "Так называемый судебный процесс над Мадуро". Захарова раскрыла Украине.ру планы МИД РФ" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния