Штурмовики выравнивают фронт и закрепляются на плацдарме: Алехин о новом успехе под Волчанском - 28.02.2026
Штурмовики выравнивают фронт и закрепляются на плацдарме: Алехин о новом успехе под Волчанском
Штурмовики выравнивают фронт и закрепляются на плацдарме: Алехин о новом успехе под Волчанском - 28.02.2026 Украина.ру
Штурмовики выравнивают фронт и закрепляются на плацдарме: Алехин о новом успехе под Волчанском
Штурмовые подразделения 82-го мотострелкового полка группировки "Север" взяли под контроль село Графское на Харьковском направлении. Это позволило выровнять линию фронта южнее Волчанска и создать условия для удара по переправам. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин
2026-02-28T05:30
2026-02-28T05:30
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060790751_0:99:980:650_1920x0_80_0_0_a4ff2629e1de6f60c9223cd10676660a.jpg
Эксперт сообщил, что штурмовые подразделения 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Графское на Харьковском направлении. Село расположено на левом, низком берегу Северского Донца и вытянуто вдоль него на расстояние нескольких километров, уточнил Алехин. "С его освобождением фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица – Графское – Симоновка. С этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трех переправ противника через Северский Донец", — объяснил аналитик.Кроме того, отметил Алехин, по трассе Т2104 можно совершить маневр восточнее на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском. В данный момент армейские подразделения закрепляются на этом плацдарме и проводят разведку боем вдоль русла реки Северский Донец, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
Штурмовики выравнивают фронт и закрепляются на плацдарме: Алехин о новом успехе под Волчанском

05:30 28.02.2026
 
© Фото : Минобороны РФ
- РИА Новости, 1920, 28.02.2026
© Фото : Минобороны РФ
Штурмовые подразделения 82-го мотострелкового полка группировки "Север" взяли под контроль село Графское на Харьковском направлении. Это позволило выровнять линию фронта южнее Волчанска и создать условия для удара по переправам. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин
Эксперт сообщил, что штурмовые подразделения 82-го мотострелкового полка группировки войск "Север" взяли под контроль населенный пункт Графское на Харьковском направлении.
Село расположено на левом, низком берегу Северского Донца и вытянуто вдоль него на расстояние нескольких километров, уточнил Алехин.
"С его освобождением фронт южнее Волчанска выровнялся по линии Старица – Графское – Симоновка. С этого плацдарма можно наступать на Рубежное, чтобы перерезать одну из трех переправ противника через Северский Донец", — объяснил аналитик.
Кроме того, отметил Алехин, по трассе Т2104 можно совершить маневр восточнее на Великий Бурлук, через который снабжается группировка противника под Купянском.
В данный момент армейские подразделения закрепляются на этом плацдарме и проводят разведку боем вдоль русла реки Северский Донец, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия наступает вдоль Северского Донца, накрывая ВСУ с помощью нового "Куба" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты спецоперации — в материале "Николай Сорокин: Россия выносит логистику западной Украины и готова топить военные суда НАТО на Балтике" на сайте Украина.ру.
