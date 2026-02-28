https://ukraina.ru/20260228/tramp-do-poslednego-khochet-izbezhat-voyny-politolog-o-neizbezhnosti-novogo-konflikta-v-irane-1076150059.html
Трамп "до последнего" хочет избежать войны: политолог о неизбежности нового конфликта в Иране
Если в Иране начнется война, это отвлечет ресурсы Запада от Украины, что выгодно Москве. Россия сможет поддержать Тегеран так же, как США поддерживают Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Обсуждая возможный военный конфликт в Иране, эксперт заявил о выгоде для России. "Более того, если в Иране начнется война, нам это будет выгодно. Это отвлечет значительные ресурсы Запада от нас на Иранское направление", — пояснил Колпашников.Он видит возможность для симметричного ответа. "И мы действительно можем вести там такую же прокси-войну, какую против нас ведет Запад на Украине", — заявил собеседник издания.Политолог провел историческую параллель. "Это может быть некий аналог войны во Вьетнаме, когда СССР помогал режиму Хо Ши Мина, и тот в итоге победил", — добавил он.По словам эксперта, именно этого страшится Вашингтон. "Именно поэтому Трамп до последнего хочет избежать этого конфликта" , — отметил Колпашников, добавив, что избежать его не удастся. "Хотя, с моей точки зрения, он все равно неизбежен", — резюмировал Виталий Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.Также о кризисе на Ближнем Востоке — в материале "Никита Мендкович: Трамп не знает политическую матчасть и может получить кризис в США из-за войны с Ираном" на сайте Украина.ру.
