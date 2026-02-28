Трамп "до последнего" хочет избежать войны: политолог о неизбежности нового конфликта в Иране - 28.02.2026 Украина.ру
Трамп "до последнего" хочет избежать войны: политолог о неизбежности нового конфликта в Иране
Трамп "до последнего" хочет избежать войны: политолог о неизбежности нового конфликта в Иране
Если в Иране начнется война, это отвлечет ресурсы Запада от Украины, что выгодно Москве. Россия сможет поддержать Тегеран так же, как США поддерживают Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Обсуждая возможный военный конфликт в Иране, эксперт заявил о выгоде для России. "Более того, если в Иране начнется война, нам это будет выгодно. Это отвлечет значительные ресурсы Запада от нас на Иранское направление", — пояснил Колпашников.Он видит возможность для симметричного ответа. "И мы действительно можем вести там такую же прокси-войну, какую против нас ведет Запад на Украине", — заявил собеседник издания.Политолог провел историческую параллель. "Это может быть некий аналог войны во Вьетнаме, когда СССР помогал режиму Хо Ши Мина, и тот в итоге победил", — добавил он.По словам эксперта, именно этого страшится Вашингтон. "Именно поэтому Трамп до последнего хочет избежать этого конфликта" , — отметил Колпашников, добавив, что избежать его не удастся. "Хотя, с моей точки зрения, он все равно неизбежен", — резюмировал Виталий Колпашников.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.Также о кризисе на Ближнем Востоке — в материале "Никита Мендкович: Трамп не знает политическую матчасть и может получить кризис в США из-за войны с Ираном" на сайте Украина.ру.
новости, иран, запад, сша, дональд трамп, украина.ру, ближний восток, главные новости, главное, вьетнам, война, эксперты, военный эксперт, аналитики, россия
Новости, Иран, Запад, США, Дональд Трамп, Украина.ру, Ближний Восток, Главные новости, главное, Вьетнам, война, эксперты, военный эксперт, аналитики, Россия

04:00 28.02.2026
 
Если в Иране начнется война, это отвлечет ресурсы Запада от Украины, что выгодно Москве. Россия сможет поддержать Тегеран так же, как США поддерживают Киев. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ФСБ в запасе, политолог, генеральный директор Центра изучения политических элит "Элитис" Виталий Колпашников
Обсуждая возможный военный конфликт в Иране, эксперт заявил о выгоде для России. "Более того, если в Иране начнется война, нам это будет выгодно. Это отвлечет значительные ресурсы Запада от нас на Иранское направление", — пояснил Колпашников.
Он видит возможность для симметричного ответа. "И мы действительно можем вести там такую же прокси-войну, какую против нас ведет Запад на Украине", — заявил собеседник издания.
Политолог провел историческую параллель. "Это может быть некий аналог войны во Вьетнаме, когда СССР помогал режиму Хо Ши Мина, и тот в итоге победил", — добавил он.
По словам эксперта, именно этого страшится Вашингтон. "Именно поэтому Трамп до последнего хочет избежать этого конфликта" , — отметил Колпашников, добавив, что избежать его не удастся. "Хотя, с моей точки зрения, он все равно неизбежен", — резюмировал Виталий Колпашников.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Виталий Колпашников: Иран готов вступить в прямую войну с США, в которой он выстоит при помощи России" на сайте Украина.ру.
Также о кризисе на Ближнем Востоке — в материале "Никита Мендкович: Трамп не знает политическую матчасть и может получить кризис в США из-за войны с Ираном" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния