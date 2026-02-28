https://ukraina.ru/20260228/raznovektornost-interesov-ekspert-rasskazal-o-raskole-mezhdu-ssha-i-evropoy-v-arktike-1076167971.html
Разновекторность интересов: эксперт рассказал о расколе между США и Европой в Арктике
Страны НАТО формально выступают единым фронтом в миссии "Арктический часовой", но внутри альянса есть противоречия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Ранее Североатлантический альянс запустил новую постоянную миссию "Арктический часовой" (Arctic Sentry), нацеленную на усиление присутствия НАТО в Арктике, в частности в Гренландии.Рассуждая о пространстве для дипломатического маневра, эксперт пояснил расстановку сил. "Приступая к программе "Арктический часовой", страны НАТО формально выступают единым фронтом. Речь идет о размещении в Гренландии именно натовских подразделений, а не только американских" , – заявил Доронин.Он уточнил внутреннюю динамику блока. "Хотя американцы реализуют собственную программу безопасности, а европейцы выступают за то, чтобы это была коллективная оборона" , – добавил собеседник издания.Эти разногласия проявляются и в подходах к диалогу с Москвой. "Мы видим разновекторность интересов. Если США готовы к разговору, то европейцы занимают непримиримую позицию" , – пояснил эксперт.Доронин отметил, что Москва учитывает оба этих вектора. "Конечно, не хотелось бы эскалации ситуации" , – резюмировал Николай Доронин.
Ранее Североатлантический альянс запустил новую постоянную миссию "Арктический часовой" (Arctic Sentry), нацеленную на усиление присутствия НАТО в Арктике, в частности в Гренландии.
Рассуждая о пространстве для дипломатического маневра, эксперт пояснил расстановку сил. "Приступая к программе "Арктический часовой", страны НАТО формально выступают единым фронтом. Речь идет о размещении в Гренландии именно натовских подразделений, а не только американских" , – заявил Доронин.
Он уточнил внутреннюю динамику блока. "Хотя американцы реализуют собственную программу безопасности, а европейцы выступают за то, чтобы это была коллективная оборона" , – добавил собеседник издания.
Эти разногласия проявляются и в подходах к диалогу с Москвой. "Мы видим разновекторность интересов. Если США готовы к разговору, то европейцы занимают непримиримую позицию" , – пояснил эксперт.
Доронин отметил, что Москва учитывает оба этих вектора. "Конечно, не хотелось бы эскалации ситуации" , – резюмировал Николай Доронин.