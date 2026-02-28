Разновекторность интересов: эксперт рассказал о расколе между США и Европой в Арктике - 28.02.2026 Украина.ру
Разновекторность интересов: эксперт рассказал о расколе между США и Европой в Арктике
Разновекторность интересов: эксперт рассказал о расколе между США и Европой в Арктике - 28.02.2026
Разновекторность интересов: эксперт рассказал о расколе между США и Европой в Арктике
Страны НАТО формально выступают единым фронтом в миссии "Арктический часовой", но внутри альянса есть противоречия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
2026-02-28T04:15
2026-02-28T04:15
новости
арктика
россия
сша
нато
военная эскалация
эскалация
север
гренландия
европа
Ранее Североатлантический альянс запустил новую постоянную миссию "Арктический часовой" (Arctic Sentry), нацеленную на усиление присутствия НАТО в Арктике, в частности в Гренландии.Рассуждая о пространстве для дипломатического маневра, эксперт пояснил расстановку сил. "Приступая к программе "Арктический часовой", страны НАТО формально выступают единым фронтом. Речь идет о размещении в Гренландии именно натовских подразделений, а не только американских" , – заявил Доронин.Он уточнил внутреннюю динамику блока. "Хотя американцы реализуют собственную программу безопасности, а европейцы выступают за то, чтобы это была коллективная оборона" , – добавил собеседник издания.Эти разногласия проявляются и в подходах к диалогу с Москвой. "Мы видим разновекторность интересов. Если США готовы к разговору, то европейцы занимают непримиримую позицию" , – пояснил эксперт.Доронин отметил, что Москва учитывает оба этих вектора. "Конечно, не хотелось бы эскалации ситуации" , – резюмировал Николай Доронин.Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.Также на тему милитаризации Арктики — Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа".
арктика
россия
сша
европа
новости, арктика, россия, сша, нато, военная эскалация, эскалация, север, гренландия, европа, главные новости, главное
Новости, Арктика, Россия, США, НАТО, военная эскалация, эскалация, север, Гренландия, Европа, Главные новости, главное

© flickr.com / U.S. Army Alaska
© flickr.com / U.S. Army Alaska
Страны НАТО формально выступают единым фронтом в миссии "Арктический часовой", но внутри альянса есть противоречия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель Общественного совета при Министерстве природных ресурсов и экологии России, член Общественного совета Арктической зоны РФ Николай Доронин
Ранее Североатлантический альянс запустил новую постоянную миссию "Арктический часовой" (Arctic Sentry), нацеленную на усиление присутствия НАТО в Арктике, в частности в Гренландии.
Рассуждая о пространстве для дипломатического маневра, эксперт пояснил расстановку сил. "Приступая к программе "Арктический часовой", страны НАТО формально выступают единым фронтом. Речь идет о размещении в Гренландии именно натовских подразделений, а не только американских" , – заявил Доронин.
Он уточнил внутреннюю динамику блока. "Хотя американцы реализуют собственную программу безопасности, а европейцы выступают за то, чтобы это была коллективная оборона" , – добавил собеседник издания.
Эти разногласия проявляются и в подходах к диалогу с Москвой. "Мы видим разновекторность интересов. Если США готовы к разговору, то европейцы занимают непримиримую позицию" , – пояснил эксперт.
Доронин отметил, что Москва учитывает оба этих вектора. "Конечно, не хотелось бы эскалации ситуации" , – резюмировал Николай Доронин.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Николай Доронин: Россия перейдет к жестким действиям, если НАТО продолжит разогревать Арктику" на сайте Украина.ру.
Также на тему милитаризации Арктики — Сергей Горбачев: Финляндия и США создадут России проблемы в Арктике, когда наклепают достаточно "железа".
Больше материалов по теме:
НовостиАрктикаРоссияСШАНАТОвоенная эскалацияэскалациясеверГренландияЕвропаГлавные новостиглавное
 
Лента новостейМолния