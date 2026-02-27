https://ukraina.ru/20260227/raskryt-glavnyy-sekret-effektivnykh-deystviy-vsu-1076167690.html

Раскрыт главный секрет эффективных действий ВСУ

Раскрыт главный секрет эффективных действий ВСУ - 27.02.2026 Украина.ру

Раскрыт главный секрет эффективных действий ВСУ

В декабре прошлого года военные специалисты по обе стороны нового железного занавеса чесали себе череп, пытаясь понять смысл приказа Сырского "взять Купянск до Нового года". В итоге под елочку ВСУ себе положили огромное количество трупов и уничтоженной техники, Купянск превращается для ВСУ в новые Крынки, а бронированный воз и ныне стоит там.

2026-02-27T23:14

2026-02-27T23:14

2026-02-27T23:16

россия

купянск

запорожская область

александр сырский

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076156739_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_f73bd62f9511924e622edd52a18cffe1.jpg

Потом зуд усилился после того, как в феврале Сырский начал очередной великий контрнаступ на стыке Днепропетровской и Запорожской областей и громко пообещал "переломить ситуацию" под Гуляйполем, сдернув резервы с других направлений.Сейчас потоком идут сообщения, что "контрнаступление ВСУ в Днепропетровской области споткнулось об непомерные потери, что уже отражается на других участках фронта, и при этом стратегическая ценность самой операции, как и ожидалось, оказалась ничтожной". Согласно сегодняшней сводке от МО РФ, только за последнюю неделю ВСУ потеряли "более 7250 боевиков". С "полей" сообщают, что сейчас наблюдается "массовое уничтожение ВСУ".Тем не менее, на днях Сырский, не дернув глазом, заявил, что "Украина успешно действует в контрнаступательной операции с января месяца, освобождая территории", и вообще хероические ВСУ незаметно для санитаров вернули чуть ли не 400 квадратных километров.При этом, не сходя с места, тот же Сырский начал утверждать, что, оказывается, контрнаступление – это не главное, а главное – любыми средствами сдержать наступление российских войск.На фоне диких потерь, с которыми не считается Сырский, и которые неизбежно приведут к ухудшению ситуации на других участках фронта, у многих начинает возникать вопрос: зачем ВСУ постоянно дают отчёты о "наступлениях" там, где их либо нет, либо их результат минимален, и заменяют реальную ситуацию бесконечными шизофреническими вбросами, часто противоречащими друг другу?Мнение подавляющего большинства экспертов сводится к версии стратегии "медийных побед" в стиле Зеленского, но никто так и не объяснил, а зачем вот это все.Как писал в мессенджере Макс великий китайский философ Сунь Цзы, "не нужно усложнять то, что усложнять не надо".Нужно исходить из того, что политический украинизм строится на карго-культе: все западное – это хорошо (начиная с кружевных трусов и заканчивая танками Абрамс). Соответственно на всех уровнях украинского государства и общества на коленке пытаются внедрить все западные тренды, в надежде, что "магия белого господина" всесильна и универсальна.Магия же белого господина также находится в постоянном поиске вундервафлей: не сработали Джавелины – пошли Абрамсы, не сработали Абрамсы – пошли ATACMSы, не сработали они – началась история со "стеной дронов", потом войну решили выиграть Старлинками, и так далее.В итоге кто-то умный сказал: коллеги, в соревновании железками с русскими мы не вытягиваем – у них одних Гераней в сутки выпускается по тысяче штук. Срочно нужна новая вундервафля!И она нашлась.В декабре прошлого года был опубликован доклад Научно-технической организации НАТО под названием "NATO STO Chief Scientist Report on Cognitive Warfare", где речь идет о новой модной фишке – когнитивной войне.По сравнению с "обычной" войной, вместо фокуса на физическом уничтожении противника когнитивная война направлена на нарушение, манипуляцию или влияние на процессы принятия им решений. Теперь не надо стрелять: вместо уничтожения или нейтрализации целей когнитивная война стремится "разоружить" или "разобрать" ментальные и когнитивные способности противника, создавая путаницу, сомнения или хаос.Не прошло и месяца, как по управленческим структурам НАТО был разослан руководящий документ – "NATO ACT Cognitive Warfare Newsletter", представляющий собой уже конкретную программу внедрения концепции когнитивной войны в основную военную доктрину НАТО.В документе подчеркивается: все, теперь воюем с Россией по-новому. Теперь "когнитивная война смещает акцент на поле боя разума" и "является центральной частью приоритета развития боевых действий НАТО — когнитивного превосходства (Cognitive Superiority)".Понятное дело, что киевская шайка вкупе с руководством ВСУ не могли пройти мимо такой красоты, и они начали свою собственную когнитивную войну с русскими, заваливая интернет виртуальными перемогами, безумным бредом и откровенным враньем. Мартышка и очки, которая слышала звон, но не знает, где он – как раз про это.Впрочем, на Западе не все такие идиоты.Некоторое время назад в американском профильном журнале Military Strategy Magazine вышла статья, которая рвет всю эту историю про когнитивную войну как тузик грелку, и там на пальцах объясняется, что мозговыми трюками русских не взять никогда, потому что на их стороне – пот, кровь и воля к победе. Вот несколько коротких отрывков:"Исход войн все еще определяют промышленные мощности— твиты не производят артиллерийские снаряды, а лайки не поддерживают снабжение линий"."Цифровое доминирование не равно контролю над территорией — землю нельзя захватить хэштегами, а дроны не удерживают позиции. Информация может формировать восприятие, но только сапоги на земле обеспечивают флаги над городами"."В конечном итоге стратегический успех зависит не от того, кто реагирует быстрее или набирает больше трендов, а от скучных, неблестящих истин, лежащих в основе современной войны: производство, терпение и цель".У России есть и производство, и терпение, и цель. А значит – когнитивная война или нет – победа будет за нами.

https://ukraina.ru/20260112/kirill-strelnikov-kto-on-1074175293.html

россия

купянск

запорожская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Стрельников https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/0c/1074173845_379:16:900:537_100x100_80_0_0_db3fe44d75ac50735bc2545cb3948f3a.jpg

россия, купянск, запорожская область, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, мнения