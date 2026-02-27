Британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине — Telegraph - 27.02.2026 Украина.ру
Британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине — Telegraph
Британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине — Telegraph
Военнослужащие Великобритании и Франции окончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии", пишет британская газета Telegraph. Об этом в ночь на 27 февраля передаёт РИА Новости
2026-02-27T02:13
2026-02-27T02:16
"Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине", — говорится в материале британского издания.Уточняется, что более 600 военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады британских ВС вместе с французскими коллегами из 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани имитацию высадки на Украину."Учения в Бретани прошли в четвёртую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развёртыванию в любой точке мира в составе cил НАТО", — сообщает Telegraph.24 февраля в ходе встречи лидеров государств "коалиции желающих" было подтверждено намерение направить на Украину войска в рамках "гарантий безопасности".Президент России Владимир Путин ранее заявлял о бессмысленности нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире. Он также подчёркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые иностранные войска на территории Украины.25 февраля британский министр обороны Джон Хили заявил в парламенте, что армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к размещению на Украине в рамках контингента так называемой "коалиции желающих".
02:13 27.02.2026 (обновлено: 02:16 27.02.2026)
 
© AP / Vadim GhirdaБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© AP / Vadim Ghirda
Военнослужащие Великобритании и Франции окончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии", пишет британская газета Telegraph. Об этом в ночь на 27 февраля передаёт РИА Новости
"Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине", — говорится в материале британского издания.
Уточняется, что более 600 военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады британских ВС вместе с французскими коллегами из 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани имитацию высадки на Украину.
"Учения в Бретани прошли в четвёртую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развёртыванию в любой точке мира в составе cил НАТО", — сообщает Telegraph.
24 февраля в ходе встречи лидеров государств "коалиции желающих" было подтверждено намерение направить на Украину войска в рамках "гарантий безопасности".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял о бессмысленности нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире. Он также подчёркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые иностранные войска на территории Украины.
25 февраля британский министр обороны Джон Хили заявил в парламенте, что армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к размещению на Украине в рамках контингента так называемой "коалиции желающих".
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния