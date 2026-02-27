https://ukraina.ru/20260227/britanskie-i-frantsuzskie-desantniki-prigotovilis-k-vysadke-na-ukraine--telegraph-1076126362.html
Британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине — Telegraph
Британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине — Telegraph - 27.02.2026 Украина.ру
Британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине — Telegraph
Военнослужащие Великобритании и Франции окончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии", пишет британская газета Telegraph. Об этом в ночь на 27 февраля передаёт РИА Новости
2026-02-27T02:13
2026-02-27T02:13
2026-02-27T02:16
украина.ру
новости
великобритания
франция
нато
коалиция
военные коалиции
военные учения
война на украине
чем закончится война на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076126502_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_7591b767c3a57c749e5844de18c5b310.jpg
"Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине", — говорится в материале британского издания.Уточняется, что более 600 военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады британских ВС вместе с французскими коллегами из 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани имитацию высадки на Украину."Учения в Бретани прошли в четвёртую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развёртыванию в любой точке мира в составе cил НАТО", — сообщает Telegraph.24 февраля в ходе встречи лидеров государств "коалиции желающих" было подтверждено намерение направить на Украину войска в рамках "гарантий безопасности".Президент России Владимир Путин ранее заявлял о бессмысленности нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире. Он также подчёркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые иностранные войска на территории Украины.25 февраля британский министр обороны Джон Хили заявил в парламенте, что армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к размещению на Украине в рамках контингента так называемой "коалиции желающих".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
великобритания
франция
украина
россия
британия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076126502_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_24700ae2e2e8577983920ece72327c5e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, великобритания, франция, нато, коалиция, военные коалиции, военные учения, война на украине, чем закончится война на украине, украина, военная помощь украине, россия, владимир путин, британия
Украина.ру, Новости, Великобритания, Франция, НАТО, коалиция, военные коалиции, военные учения, война на Украине, чем закончится война на Украине, Украина, военная помощь Украине, Россия, Владимир Путин, Британия
Британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине — Telegraph
02:13 27.02.2026 (обновлено: 02:16 27.02.2026)
Военнослужащие Великобритании и Франции окончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии", пишет британская газета Telegraph. Об этом в ночь на 27 февраля передаёт РИА Новости
"Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине", — говорится в материале британского издания.
Уточняется, что более 600 военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады британских ВС вместе с французскими коллегами из 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани имитацию высадки на Украину.
"Учения в Бретани прошли в четвёртую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развёртыванию в любой точке мира в составе cил НАТО", — сообщает Telegraph.
24 февраля в ходе встречи лидеров государств "коалиции желающих" было подтверждено намерение направить на Украину войска в рамках "гарантий безопасности".
Президент России Владимир Путин ранее заявлял о бессмысленности нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире. Он также подчёркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые иностранные войска на территории Украины.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.