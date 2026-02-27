https://ukraina.ru/20260227/britanskie-i-frantsuzskie-desantniki-prigotovilis-k-vysadke-na-ukraine--telegraph-1076126362.html

Британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине — Telegraph

Британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине — Telegraph - 27.02.2026 Украина.ру

Британские и французские десантники приготовились к высадке на Украине — Telegraph

Военнослужащие Великобритании и Франции окончили подготовку к отправке на Украину в рамках так называемой "миротворческой миссии", пишет британская газета Telegraph. Об этом в ночь на 27 февраля передаёт РИА Новости

2026-02-27T02:13

2026-02-27T02:13

2026-02-27T02:16

украина.ру

новости

великобритания

франция

нато

коалиция

военные коалиции

военные учения

война на украине

чем закончится война на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/1b/1076126502_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_7591b767c3a57c749e5844de18c5b310.jpg

"Британские и французские десантники уже завершили последние приготовления перед возможной миротворческой миссией на Украине", — говорится в материале британского издания.Уточняется, что более 600 военнослужащих из 16-й воздушно-десантной бригады британских ВС вместе с французскими коллегами из 11-й воздушно-десантной бригады провели в Бретани имитацию высадки на Украину."Учения в Бретани прошли в четвёртую годовщину начала конфликта на Украине и являются заключительными учениями по подготовке десантников к развёртыванию в любой точке мира в составе cил НАТО", — сообщает Telegraph.24 февраля в ходе встречи лидеров государств "коалиции желающих" было подтверждено намерение направить на Украину войска в рамках "гарантий безопасности".Президент России Владимир Путин ранее заявлял о бессмысленности нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире. Он также подчёркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые иностранные войска на территории Украины.25 февраля британский министр обороны Джон Хили заявил в парламенте, что армия и ВВС Великобритании проводят учения для подготовки к размещению на Украине в рамках контингента так называемой "коалиции желающих".Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

великобритания

франция

украина

россия

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, великобритания, франция, нато, коалиция, военные коалиции, военные учения, война на украине, чем закончится война на украине, украина, военная помощь украине, россия, владимир путин, британия