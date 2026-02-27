Показательные облавы на колл-центры и произвол ТЦК. Что происходит в Днепре - 27.02.2026 Украина.ру
Показательные облавы на колл-центры и произвол ТЦК. Что происходит в Днепре
Показательные облавы на колл-центры и произвол ТЦК. Что происходит в Днепре
Показательные облавы на колл-центры и произвол ТЦК. Что происходит в Днепре
В городе Днепр в эти дни обсуждают не столько продвижение российской армии в Днепропетровской области, сколько ситуацию с мошенническими колл-центрами.
Город, в свое время ставший "олигархической столицей" Украины, после Майдана стал еще и основным центром так называемых "офисов" - колл-центров обманывающих не только граждан РФ, но и украинцев, а также жителей стран ЕС. Работа в "офисах" после стремительной деиндустриализации стала основным занятием молодежи Днепра.В четверг 26 февраля украинская прокуратура сообщила, что в Днепропетровской области накрыли мошеннические "колл-центры", где работало более 1500 человек. Каждый сотрудник за день делал по 100 звонков. Обманывали они жителей Украины, Европы и Азии, обещая заработки на инвестициях. Днем ранее местные паблики опубликовали видео, на котором видно как сотрудники мошеннического "колл-центра" в Днепре спешно перелазят через забор и убегают из-за облавы правоохранителей.В начале недели в Днепре накрыли четыре мошеннических "офиса", которые выманивали деньги у европейцев. Операцию проводили латвийские и литовские силовики, не полагаясь на украинских коллег, задержав лидера организации и 10 его сообщников, которые под видом инвестиций в криптопроекты выманили у граждан ЕС как минимум 1,2 млн долл. за год.Периодически западные партнеры требуют от Киева как-то бороться с мошенниками, но обычно "борьба" сводится к показательным задержаниям, после чего владельцам колл-центров удается откупиться и даже выкупить задержанных рядовых сотрудников.Нардеп Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене, пишет, что "крышует" колл-центры руководство СБУ. По его словам бывший глава СБУ Василий Малюк* хотел сделать бывшего главу СБУ Днепропетровской области Сергея Лысака сначала губернатором этой области, но затем переставил его в Одессу. Своего бывшего коллегу по фракции "Слуга народа" Максима Бужанского Дубинский называет одним из мелких “игроков” этого рынка, курирующий колл-центры через своего помощника.Засветились колл-центры Днепра на днях и в далекой Индонезии. Сыновей двух криминальных авторитетов, Александра Петровского и Игоря Комарова, курирующих мошенников, похитили на острове Бали. Сыну Комарова затем удалось сбежать, но сын Петровского остается у похитителей. Они требуют 10 миллионов долларов и пароли доступа к крипто-кошелькам днепровских колл-центров.Александр Петровский, известный под кличкой "Нарик", при Порошенко* был одним из лоббистов получения в Стамбуле "томоса" и организации раскольнической ПЦУ, используя для этого средства, полученные мошенническими колл-центрами."Там [во время получения томоса] была целая команда из Днепра", - рассказал в 2019 году изданию "Новое время" епископ Симеон (Зинкевич), управляющий Днепровской епархией ПЦУ и близкий соратник "Нарика"."Нарик" в прошлом году также появлялся в компании высокопставленного сотрудника СБУ Анатолия Лойфа, который был ответственным за составление санкционных списков, которые затем Зеленский подписывал не глядя. Теперь же инцидент в Индонезии говорит о том, что мошеннические схемы Днепра вышли на международный уровень.В целом же получается, что мошеннические колл-центры, раскольническая ПЦУ, криминальные авторитеты и СБУ являются узлами одной той же машины.Мэр Днепра Борис "Вешатель" Филатов жалуется, что с ним отказываются общаться американцы. Украинские власти, в том числе региональные, многим надоели в Европе и США своими постоянными просьбами денег. Однако Филатов связывает игнорирование в Штатах с приходом к власти администрации Трампа.В интервью немецкой Deutsche Welle он говорит, что сторонники президента США отказываются его даже выслушивать. "У нас есть город-партнер - Амарилло в Техасе. Я не хочу говорить "трамписты", это не было бы корректно по отношению к нашим партнерам. Скажем так, MAGA. Они заблокировали сотрудничество. В городском совете Амарилло MAGA-депутаты просто включили такой режим саботажа", - жалуется Филатов.Постоянно мелькает Днепр и в скандалах, связанных с произволом сотрудников ТЦК. Сами же военкомы Днепропетровской области жалуются, что на них за прошлый год было 17 нападений и 8 сотрудников ТЦК получили ножевые ранения. В этом году нападения участились и только за 25 февраля в Днепре, дескать, было два нападения на военкомов. Такими жалобами ТЦК пытается оправдать факты убийства гражданских в процессе "бусификации".Их действия вызывают возмущение даже у украинских военнослужащих (многие из которых сами стали жертвами ТЦК). Украинский инструктор Антон Черный на днях рассказывал в интервью каналу Politeka, что военнослужащие тоже могут использовать оружие против ТЦК, которые творят "беспредел"."Сегодня у них беззаконность, когда начинают стрелять. А ведь если не наказали – значит, разрешили, со стороны государства", - рассуждает Черный, комментируя недавний случай, когда в Днепре сотрудники ТЦК ворвались в маршрутку и забрызгали газом всех пассажиров, включая женщин и детей. "Сотрудникам ТЦК еще надо думать немного, что против них тут тоже ребята серьезные есть. Не только они могут, мы тоже можем", - грозит украинский военнослужащий.Прославились сотрудники ТЦК Днепра и благодаря взрыву в одном из лицеев города. "Умные" военкомы пришли к детям, чтобы читать им лекции и готовить к будущей войне с Россией. Однако один из них принес с собой гранату, которую и демонстрировал детям в классе. В результате последовавшего взрыва двое получили ранения. Подобные случаи периодически встречаются в городах "незалежной", но обычно они были связаны с боевиками неонацистских формирований, которым в ходе агитации своих идей необходимо еще ради самоутверждения играть с гранатами при детях.О том, чем озабочена украинская элита - Беспокоятся и волнуются за судьбу Лондона. Что говорят на Украине о возможной передаче ядерного оружия*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В городе Днепр в эти дни обсуждают не столько продвижение российской армии в Днепропетровской области, сколько ситуацию с мошенническими колл-центрами.
Город, в свое время ставший "олигархической столицей" Украины, после Майдана стал еще и основным центром так называемых "офисов" - колл-центров обманывающих не только граждан РФ, но и украинцев, а также жителей стран ЕС. Работа в "офисах" после стремительной деиндустриализации стала основным занятием молодежи Днепра.
В четверг 26 февраля украинская прокуратура сообщила, что в Днепропетровской области накрыли мошеннические "колл-центры", где работало более 1500 человек. Каждый сотрудник за день делал по 100 звонков. Обманывали они жителей Украины, Европы и Азии, обещая заработки на инвестициях. Днем ранее местные паблики опубликовали видео, на котором видно как сотрудники мошеннического "колл-центра" в Днепре спешно перелазят через забор и убегают из-за облавы правоохранителей.
В начале недели в Днепре накрыли четыре мошеннических "офиса", которые выманивали деньги у европейцев. Операцию проводили латвийские и литовские силовики, не полагаясь на украинских коллег, задержав лидера организации и 10 его сообщников, которые под видом инвестиций в криптопроекты выманили у граждан ЕС как минимум 1,2 млн долл. за год.
Периодически западные партнеры требуют от Киева как-то бороться с мошенниками, но обычно "борьба" сводится к показательным задержаниям, после чего владельцам колл-центров удается откупиться и даже выкупить задержанных рядовых сотрудников.
Нардеп Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене, пишет, что "крышует" колл-центры руководство СБУ. По его словам бывший глава СБУ Василий Малюк* хотел сделать бывшего главу СБУ Днепропетровской области Сергея Лысака сначала губернатором этой области, но затем переставил его в Одессу. Своего бывшего коллегу по фракции "Слуга народа" Максима Бужанского Дубинский называет одним из мелких “игроков” этого рынка, курирующий колл-центры через своего помощника.
Засветились колл-центры Днепра на днях и в далекой Индонезии. Сыновей двух криминальных авторитетов, Александра Петровского и Игоря Комарова, курирующих мошенников, похитили на острове Бали. Сыну Комарова затем удалось сбежать, но сын Петровского остается у похитителей. Они требуют 10 миллионов долларов и пароли доступа к крипто-кошелькам днепровских колл-центров.
Александр Петровский, известный под кличкой "Нарик", при Порошенко* был одним из лоббистов получения в Стамбуле "томоса" и организации раскольнической ПЦУ, используя для этого средства, полученные мошенническими колл-центрами.
"Там [во время получения томоса] была целая команда из Днепра", - рассказал в 2019 году изданию "Новое время" епископ Симеон (Зинкевич), управляющий Днепровской епархией ПЦУ и близкий соратник "Нарика".
"Нарик" в прошлом году также появлялся в компании высокопставленного сотрудника СБУ Анатолия Лойфа, который был ответственным за составление санкционных списков, которые затем Зеленский подписывал не глядя. Теперь же инцидент в Индонезии говорит о том, что мошеннические схемы Днепра вышли на международный уровень.
В целом же получается, что мошеннические колл-центры, раскольническая ПЦУ, криминальные авторитеты и СБУ являются узлами одной той же машины.
Мэр Днепра Борис "Вешатель" Филатов жалуется, что с ним отказываются общаться американцы. Украинские власти, в том числе региональные, многим надоели в Европе и США своими постоянными просьбами денег. Однако Филатов связывает игнорирование в Штатах с приходом к власти администрации Трампа.
В интервью немецкой Deutsche Welle он говорит, что сторонники президента США отказываются его даже выслушивать. "У нас есть город-партнер - Амарилло в Техасе. Я не хочу говорить "трамписты", это не было бы корректно по отношению к нашим партнерам. Скажем так, MAGA. Они заблокировали сотрудничество. В городском совете Амарилло MAGA-депутаты просто включили такой режим саботажа", - жалуется Филатов.
Постоянно мелькает Днепр и в скандалах, связанных с произволом сотрудников ТЦК. Сами же военкомы Днепропетровской области жалуются, что на них за прошлый год было 17 нападений и 8 сотрудников ТЦК получили ножевые ранения. В этом году нападения участились и только за 25 февраля в Днепре, дескать, было два нападения на военкомов. Такими жалобами ТЦК пытается оправдать факты убийства гражданских в процессе "бусификации".
Их действия вызывают возмущение даже у украинских военнослужащих (многие из которых сами стали жертвами ТЦК). Украинский инструктор Антон Черный на днях рассказывал в интервью каналу Politeka, что военнослужащие тоже могут использовать оружие против ТЦК, которые творят "беспредел".
"Сегодня у них беззаконность, когда начинают стрелять. А ведь если не наказали – значит, разрешили, со стороны государства", - рассуждает Черный, комментируя недавний случай, когда в Днепре сотрудники ТЦК ворвались в маршрутку и забрызгали газом всех пассажиров, включая женщин и детей. "Сотрудникам ТЦК еще надо думать немного, что против них тут тоже ребята серьезные есть. Не только они могут, мы тоже можем", - грозит украинский военнослужащий.
Прославились сотрудники ТЦК Днепра и благодаря взрыву в одном из лицеев города. "Умные" военкомы пришли к детям, чтобы читать им лекции и готовить к будущей войне с Россией. Однако один из них принес с собой гранату, которую и демонстрировал детям в классе. В результате последовавшего взрыва двое получили ранения. Подобные случаи периодически встречаются в городах "незалежной", но обычно они были связаны с боевиками неонацистских формирований, которым в ходе агитации своих идей необходимо еще ради самоутверждения играть с гранатами при детях.
О том, чем озабочена украинская элита - Беспокоятся и волнуются за судьбу Лондона. Что говорят на Украине о возможной передаче ядерного оружия
*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов
