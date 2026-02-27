https://ukraina.ru/20260227/ukrainskiy-desant-osvoil-novyy-manevr-nastuplenie-v-storonu-plena-glavnoe-k-etomu-chasu-1076134550.html

Украинский десант освоил новый маневр: наступление в сторону плена. Главное к этому часу

Группа военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен в Днепропетровской области. Об этом и других важных событиях рассказал 27 февраля телеграм-канал Украина.ру

К другим новостям к этому часу: 🟥 Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.🟥 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.🟥 Украинское командование перебросило в Сумскую область очередную группы 140-го центра ССО. Об этом сообщили в российских силовых структурах.🟥 ВСУ атаковали Курск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Предварительно, в результате удара вражеских БПЛА в одном из районов города есть пострадавшие. Информация уточняется.🟥 За месяц в Сумской области хоронят более 100 военных ВСУ, сообщили силовики РФ. 🟥 В Одесской области после ночных ударов фиксируются повреждения портовых резервуаров и строительного крана.🟥 В аэропортах Пензы и Саратова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. 🟥 В результате ударов по энергетике на утро обесточены потребители в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает "Укрэнерго". О других новостях с фронта — в публикации Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу.

