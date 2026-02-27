Украинский десант освоил новый маневр: наступление в сторону плена. Главное к этому часу - 27.02.2026 Украина.ру
Украинский десант освоил новый маневр: наступление в сторону плена. Главное к этому часу
Группа военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен в Днепропетровской области. Об этом и других важных событиях рассказал 27 февраля телеграм-канал Украина.ру
2026-02-27T12:28
2026-02-27T12:32
К другим новостям к этому часу: 🟥 Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.🟥 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.🟥 Украинское командование перебросило в Сумскую область очередную группы 140-го центра ССО. Об этом сообщили в российских силовых структурах.🟥 ВСУ атаковали Курск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Предварительно, в результате удара вражеских БПЛА в одном из районов города есть пострадавшие. Информация уточняется.🟥 За месяц в Сумской области хоронят более 100 военных ВСУ, сообщили силовики РФ. 🟥 В Одесской области после ночных ударов фиксируются повреждения портовых резервуаров и строительного крана.🟥 В аэропортах Пензы и Саратова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация. 🟥 В результате ударов по энергетике на утро обесточены потребители в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает "Укрэнерго". О других новостях с фронта — в публикации Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу.
Украинский десант освоил новый маневр: наступление в сторону плена. Главное к этому часу

12:28 27.02.2026 (обновлено: 12:32 27.02.2026)
 
Группа военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины добровольно сложила оружие и сдалась в плен в Днепропетровской области. Об этом и других важных событиях рассказал 27 февраля телеграм-канал Украина.ру
К другим новостям к этому часу:
🟥 Российские войска освободили Краснознаменку в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
🟥 На всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
🟥 Украинское командование перебросило в Сумскую область очередную группы 140-го центра ССО. Об этом сообщили в российских силовых структурах.
🟥 ВСУ атаковали Курск. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. Предварительно, в результате удара вражеских БПЛА в одном из районов города есть пострадавшие. Информация уточняется.
🟥 За месяц в Сумской области хоронят более 100 военных ВСУ, сообщили силовики РФ.
🟥 В Одесской области после ночных ударов фиксируются повреждения портовых резервуаров и строительного крана.
🟥 В аэропортах Пензы и Саратова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.
🟥 В результате ударов по энергетике на утро обесточены потребители в Харьковской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях, сообщает "Укрэнерго".
О других новостях с фронта — в публикации Очередное преступление Киева: под ударом объекты энергетики ЛНР. Главное к этому часу.
